A Pénzcentrum összeállítást készített annak kapcsán, hogy miért van Magyarországon jóval kevesebb életbiztosítás, mint például Nyugat-Európában, vagy Észak-Amerikában.
Kevés autós tudja, erre egyáltalán nem fizet a biztosító: zsebébe nyúlhat, akinek ilyen baleset történik a kocsijával
Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a véletlenül rossz üzemanyaggal feltankolt autó meghibásodására csak a Casco biztosítás nyújt fedezetet, és azon belül is kizárólag egyes teljeskörű konstrukciók. A CLB biztosítási alkusz szerint a kötelező biztosítás ilyen esetben nem fizet. A napokban történt vizes tankolás ügye ugyanakkor más megítélés alá esik, ott a felelősség egyértelműen az érintett töltőállomást terheli.
A közelmúltban nyilvánosságot kapott esetnél a vízzel szennyezett üzemanyag miatt lerobbant járművek javítását a forgalmazó, illetve a benzinkút felelősségbiztosítása fedezi. Ez a gyakorlat jogilag egyértelmű, hiszen a hiba nem az autós döntéséből fakadt. A CLB kommunikációs igazgatója, Németh Péter szerint ezt sokan természetesnek veszik, miközben kevésbé ismert, hogy a téves tankolás miatti műszaki károkra is létezhet biztosítási fedezet.
Ha az autós például benzint tankol dízel helyett vagy fordítva, és emiatt a jármű meghibásodik, a kárt kizárólag Casco biztosítás alapján lehet rendezni. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás erre nem terjed ki. A biztosító csak akkor térít, ha a szerződés teljeskörű Casco fedezetet tartalmaz.
A CLB tapasztalatai szerint a téves tankolás gyakoribb, mint azt sokan gondolnák, mégis kevesen élnek a Casco adta lehetőséggel. Ennek oka, hogy sok autós továbbra is felesleges kiadásnak tartja ezt a biztosítási formát. Egy rossz üzemanyag miatt bekövetkező komoly motorhiba javítása azonban akár több százezer vagy milliós tétel is lehet, ami már egyetlen káreseménynél visszahozhatja a Casco díját.
Németh Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy részletre vásárolt autók esetében a Casco nem választható lehetőség, hanem kötelező feltétel. A bankok a hitel folyósítását rendszerint teljeskörű Casco meglétéhez kötik.
