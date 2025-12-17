2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Autószerelő keze az autójavító szolgálatban.
Biztosítás

Kevés autós tudja, erre egyáltalán nem fizet a biztosító: zsebébe nyúlhat, akinek ilyen baleset történik a kocsijával

Pénzcentrum
2025. december 17. 15:34

Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a véletlenül rossz üzemanyaggal feltankolt autó meghibásodására csak a Casco biztosítás nyújt fedezetet, és azon belül is kizárólag egyes teljeskörű konstrukciók. A CLB biztosítási alkusz szerint a kötelező biztosítás ilyen esetben nem fizet. A napokban történt vizes tankolás ügye ugyanakkor más megítélés alá esik, ott a felelősség egyértelműen az érintett töltőállomást terheli.

A közelmúltban nyilvánosságot kapott esetnél a vízzel szennyezett üzemanyag miatt lerobbant járművek javítását a forgalmazó, illetve a benzinkút felelősségbiztosítása fedezi. Ez a gyakorlat jogilag egyértelmű, hiszen a hiba nem az autós döntéséből fakadt. A CLB kommunikációs igazgatója, Németh Péter szerint ezt sokan természetesnek veszik, miközben kevésbé ismert, hogy a téves tankolás miatti műszaki károkra is létezhet biztosítási fedezet.

Ha az autós például benzint tankol dízel helyett vagy fordítva, és emiatt a jármű meghibásodik, a kárt kizárólag Casco biztosítás alapján lehet rendezni. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás erre nem terjed ki. A biztosító csak akkor térít, ha a szerződés teljeskörű Casco fedezetet tartalmaz.

A CLB tapasztalatai szerint a téves tankolás gyakoribb, mint azt sokan gondolnák, mégis kevesen élnek a Casco adta lehetőséggel. Ennek oka, hogy sok autós továbbra is felesleges kiadásnak tartja ezt a biztosítási formát. Egy rossz üzemanyag miatt bekövetkező komoly motorhiba javítása azonban akár több százezer vagy milliós tétel is lehet, ami már egyetlen káreseménynél visszahozhatja a Casco díját.

Németh Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy részletre vásárolt autók esetében a Casco nem választható lehetőség, hanem kötelező feltétel. A bankok a hitel folyósítását rendszerint teljeskörű Casco meglétéhez kötik.
Címlapkép: Getty Images
