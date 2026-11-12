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Dróntámadás Ukrajnában
Világ

Ismét súlyos orosz támadás érte Ukrajnát: több mint 160 település maradt áram nélkül, halálos áldozat is van

Pénzcentrum
2026. november 12. 11:14 2 perc

Rakétákkal és drónokkal támadta az orosz hadsereg Ukrajnát csütörtökre virradóra, az ország északnyugati részén fekvő Rivne megyében több mint 160 településen megszűnt az áramszolgáltatás - jelentették ukrán illetékesek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Olekszandr Kovalj rivnei katonai kormányzó arról számolt be a Telegramon, hogy az előzetes infromációk szerint az orosz csapások nem követeltek áldozatokat a lakosság körében. A létfontosságú infrastrukturális létesítmények áramellátását generátorok biztosítják - fűzte hozzá.

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Orosz drón csapódott egy kilencszintes lakóházba Kijev Szolomjanszkij kerületében csütörtökön reggel, aminek következtében egy 44 éves nő életét vesztette, további két ember pedig megsebesült - tudatta Vitalij Klicsko polgármester és az ukrán főváros katonai közigazgatása. Az épület harmadik és hatodik emeletei közötti lakások kigyulladtak és részben megsemmisültek.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg meg nem nevezett számú ballisztikus és hajó elleni rakétával, Banderol típusú cirkálólőszerekkel, valamint 123 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 89 drónt és öt cirkálólőszert sikerült megsemmisítenie. Tizenhét helyszínen találatokat rögzítettek, 18 esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

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Címlapkép: Getty Images
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