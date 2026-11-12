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Ismét súlyos orosz támadás érte Ukrajnát: több mint 160 település maradt áram nélkül, halálos áldozat is van
Rakétákkal és drónokkal támadta az orosz hadsereg Ukrajnát csütörtökre virradóra, az ország északnyugati részén fekvő Rivne megyében több mint 160 településen megszűnt az áramszolgáltatás - jelentették ukrán illetékesek.
Olekszandr Kovalj rivnei katonai kormányzó arról számolt be a Telegramon, hogy az előzetes infromációk szerint az orosz csapások nem követeltek áldozatokat a lakosság körében. A létfontosságú infrastrukturális létesítmények áramellátását generátorok biztosítják - fűzte hozzá.
Orosz drón csapódott egy kilencszintes lakóházba Kijev Szolomjanszkij kerületében csütörtökön reggel, aminek következtében egy 44 éves nő életét vesztette, további két ember pedig megsebesült - tudatta Vitalij Klicsko polgármester és az ukrán főváros katonai közigazgatása. Az épület harmadik és hatodik emeletei közötti lakások kigyulladtak és részben megsemmisültek.
A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg meg nem nevezett számú ballisztikus és hajó elleni rakétával, Banderol típusú cirkálólőszerekkel, valamint 123 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 89 drónt és öt cirkálólőszert sikerült megsemmisítenie. Tizenhét helyszínen találatokat rögzítettek, 18 esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.
Az Euronews elemzése szerint akár az egész mesterségesintelligencia-ipar számára komoly következményekkel járhat, ha Jensen Huangnak távoznia kell az Nvidia éléről.
Áramhiány miatt ideiglenesen lekapcsolják a közvilágítást Kijevben, hogy biztosítani tudják a legfontosabb városi létesítmények folyamatos energiaellátását.
Oroszország új, kis méretű és olcsó robotrepülőgépek tömeggyártásába kezdett, amelyek alacsony repülési magasságuk és nagy sebességük miatt komoly kihívást jelentenek az ukrán légvédelem számára.
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Bár a piacok az iráni háború enyhülésére számítanak, és a kőolaj ára kéthavi mélypontra esett, a közel-keleti régióban továbbra is folyamatosak a támadások.
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