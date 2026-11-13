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Súlyos kiskaput találtak az Oroszország elleni szankciókban: fű alatt rengeteg cég semmibe veszi a korlátozást
Az Európai Unió példátlanul szigorú gazdasági szankciókkal próbálja korlátozni Oroszország mozgásterét az ukrajnai háború kezdete óta. A büntetőintézkedések azonban csak akkor érhetik el a céljukat, ha valamennyi tagállam hasonló következetességgel hajtja végre őket. Egy friss uniós jelentés szerint ettől még messze van Európa: a nemzeti ellenőrzések közötti különbségeket kihasználva a vállalatok és a bűnözői körök továbbra is megtalálhatják a tiltólistás áruk Oroszországba vezető útját.
A gyenge nemzeti szintű végrehajtás és a tagállami ellenőrzések közötti eltérések jelentősen aláássák az Oroszország elleni európai uniós szankciók hatékonyságát – állapította meg kedden közzétett jelentésében az Európai Számvevőszék (ECA). A luxembourgi székhelyű uniós szerv arra figyelmeztetett, hogy a vállalatok tudatosan az enyhébb szabályokat alkalmazó tagállamokon keresztül juttatják el a tiltólistás árukat a célországba, ami gyengíti a Moszkvára helyezett európai gazdasági nyomást.
A számvevők jelentésükben kiemelt kockázatként azonosították azt a gyakorlatot, amikor a cégek szándékosan azokat a tagállami engedélyezési hivatalokat vagy vámhatóságokat választják ki, amelyek lazábban veszik az ellenőrzést. A vizsgálatban részt vevő egyik vezető auditor szerint a rendszer csak annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme. Ez a kiskapu lehetőséget teremt a bűnözőknek arra, hogy a szankcionált termékeket olyan útvonalakon szállítsák, ahol ritkábbak a vizsgálatok, kevesebb a hatósági erőforrás, vagy enyhébbek a jogsértésekért kiszabható büntetések.
A jelentés készítői öt tagállam – Bulgária, Németország, Lettország, Hollandia és Lengyelország – gyakorlatát vizsgálva jelentős eltéréseket tártak fel. Az EU egyik leginkább oroszbarát tagállamának tartott Bulgária például 2022 óta egyetlen olyan szabályszegést sem jelentett, amely az országon áthaladó uniós exportot és a kereskedelmi szankciók megsértését érintette volna. Ezzel szemben a Moszkvával szemben jóval keményebb álláspontot képviselő Lettország csak 2024-ben 2100 ilyen esetet regisztrált.
Hasonló eset volt az is, amikor a lengyel vámhatóságok visszafordítottak egy Olaszországban már kiviteli engedélyt kapott szállítmányt. A visszaküldött árut ezt követően egy olasz kikötőből közvetlenül Oroszországba hajózták be, ami jól példázza a két ország eltérő politikai hozzáállását a szankciók betartatásához.
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Az Európai Unió az ukrajnai háború 2022-es kirobbanása óta a története legszigorúbb büntetőintézkedéseit vezette be Moszkvával szemben. A számvevőszéki vizsgálat azonban rávilágított, hogy a végrehajtást a határellenőrzési hiányosságok mellett a jogszabályok pontatlan megfogalmazása, a tagállamok közötti elégtelen információmegosztás, valamint a szankciók hatékonyságát mérő közös kritériumok hiánya is nehezíti.
Mihails Kozlovs, a jelentés vezető szerzője a feltárt problémák ellenére dicséretesnek nevezte az Európai Bizottság erőfeszítéseit, amelyekkel uniós és nemzetközi szinten is igyekszik összehangolni a szankciós politikát. Hozzátette ugyanakkor, hogy bár a brüsszeli testület nagyon sokat tesz az ügyben, ez nem jelenti azt, hogy ne tehetne még többet a szabályok betartatásáért.
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