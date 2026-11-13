2026. november 13. péntek Szilvia
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
default
Gazdaság

Súlyos kiskaput találtak az Oroszország elleni szankciókban: fű alatt rengeteg cég semmibe veszi a korlátozást

Pénzcentrum
2026. november 13. 13:45 3 perc

Az Európai Unió példátlanul szigorú gazdasági szankciókkal próbálja korlátozni Oroszország mozgásterét az ukrajnai háború kezdete óta. A büntetőintézkedések azonban csak akkor érhetik el a céljukat, ha valamennyi tagállam hasonló következetességgel hajtja végre őket. Egy friss uniós jelentés szerint ettől még messze van Európa: a nemzeti ellenőrzések közötti különbségeket kihasználva a vállalatok és a bűnözői körök továbbra is megtalálhatják a tiltólistás áruk Oroszországba vezető útját.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A gyenge nemzeti szintű végrehajtás és a tagállami ellenőrzések közötti eltérések jelentősen aláássák az Oroszország elleni európai uniós szankciók hatékonyságát – állapította meg kedden közzétett jelentésében az Európai Számvevőszék (ECA). A luxembourgi székhelyű uniós szerv arra figyelmeztetett, hogy a vállalatok tudatosan az enyhébb szabályokat alkalmazó tagállamokon keresztül juttatják el a tiltólistás árukat a célországba, ami gyengíti a Moszkvára helyezett európai gazdasági nyomást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A számvevők jelentésükben kiemelt kockázatként azonosították azt a gyakorlatot, amikor a cégek szándékosan azokat a tagállami engedélyezési hivatalokat vagy vámhatóságokat választják ki, amelyek lazábban veszik az ellenőrzést. A vizsgálatban részt vevő egyik vezető auditor szerint a rendszer csak annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme. Ez a kiskapu lehetőséget teremt a bűnözőknek arra, hogy a szankcionált termékeket olyan útvonalakon szállítsák, ahol ritkábbak a vizsgálatok, kevesebb a hatósági erőforrás, vagy enyhébbek a jogsértésekért kiszabható büntetések.

A jelentés készítői öt tagállam – Bulgária, Németország, Lettország, Hollandia és Lengyelország – gyakorlatát vizsgálva jelentős eltéréseket tártak fel. Az EU egyik leginkább oroszbarát tagállamának tartott Bulgária például 2022 óta egyetlen olyan szabályszegést sem jelentett, amely az országon áthaladó uniós exportot és a kereskedelmi szankciók megsértését érintette volna. Ezzel szemben a Moszkvával szemben jóval keményebb álláspontot képviselő Lettország csak 2024-ben 2100 ilyen esetet regisztrált.

Hasonló eset volt az is, amikor a lengyel vámhatóságok visszafordítottak egy Olaszországban már kiviteli engedélyt kapott szállítmányt. A visszaküldött árut ezt követően egy olasz kikötőből közvetlenül Oroszországba hajózták be, ami jól példázza a két ország eltérő politikai hozzáállását a szankciók betartatásához.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Európai Unió az ukrajnai háború 2022-es kirobbanása óta a története legszigorúbb büntetőintézkedéseit vezette be Moszkvával szemben. A számvevőszéki vizsgálat azonban rávilágított, hogy a végrehajtást a határellenőrzési hiányosságok mellett a jogszabályok pontatlan megfogalmazása, a tagállamok közötti elégtelen információmegosztás, valamint a szankciók hatékonyságát mérő közös kritériumok hiánya is nehezíti.

Mihails Kozlovs, a jelentés vezető szerzője a feltárt problémák ellenére dicséretesnek nevezte az Európai Bizottság erőfeszítéseit, amelyekkel uniós és nemzetközi szinten is igyekszik összehangolni a szankciós politikát. Hozzátette ugyanakkor, hogy bár a brüsszeli testület nagyon sokat tesz az ügyben, ez nem jelenti azt, hogy ne tehetne még többet a szabályok betartatásáért.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #európai unió #európai bizottság #gazdaság #ukrajna #kereskedelem #export #oroszország #vám #orosz-ukrán háború #szankciók
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:33
14:15
13:59
13:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 13. 13:59 Brutális eladási hullám söpör végig a kötvénypiacokon – Meddig tarthat még ki a forint?
november 13. 11:15 Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
november 13. 06:30 Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
november 12. 17:24 Lemondott a technológiai óriás cégvezére: azonnal megremegtek a nemzetközi tőzsdék
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 12. 16:53
Lakások, kollégiumok, milliárdos beruházások: így alakítaná át az állam az építőipart  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Holdblog  |  2026. november 13. 08:56
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is n...
ChikansPlanet  |  2026. november 13. 08:00
Energia a lábunk alatt: Magyarországon is sokat nyerhetne a mesterséges geotermikus rendszereken
A nap és a szél mellett egy másik, folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás is egyre nagyobb fi...
Bankmonitor  |  2026. november 12. 15:13
Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jó...
Kiszámoló  |  2026. november 11. 18:45
Lakástakarék vagy állampapír?
Lakástakarék vagy állampapír? Állami támogatás vagy magasabb kamat? Január elsejétől indul az új lak...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: számos embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 13.
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: számos embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 12.
Budapest és a Balaton már kevés? Ezekben a magyarországi térségekben még óriási turisztikai lehetőség rejlik
2026. november 13.
Mélyponton a sörfogyasztás: nagy dobásra készülnek a gyártók, de ki issza majd ezt meg Magyarországon?
2026. november 13.
Megszólalt a Sziget a repohár-rendszerről: megvalósítható a poharak pénzre váltása, de ennek megvan az ára
2026. november 12.
10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás
NAPTÁR
Tovább
2026. november 13. péntek
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
2
19 órája
Újra átlépheti a 400 forintos határt az euró? Megérkezett a friss előrejelzés a magyar fizetőeszközről
3
4 napja
Olyan részletet árult el Orbán Viktor testvéréről az NVVH, ami minden képzeletet felülmúl: ezért hallgatták ki ma Orbán Áront
4
5 napja
Új áramtarifa jön 2027-től: már lehet igényelni, meglepően olcsó ezzel fűteni a lakást - viszont nem jár mindenkinek
5
1 hete
Kilőtt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Baleset-biztosítás
olyan biztosítási szerződés, amely a baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást a biztosított, vagy annak halála esetén a kedvezményezett részére.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 13. 13:02
Mélyponton a sörfogyasztás: nagy dobásra készülnek a gyártók, de ki issza majd ezt meg Magyarországon?
Pénzcentrum  |  2026. november 13. 11:30
Egy budapesti panellakás áráért kastélyt vehetsz a Rábaközben: 69 millióért kínálják ezt a 11 szobás épületet, nem akármilyen múltja van
Agrárszektor  |  2026. november 13. 14:28
Egyre több amerikai mond le erről az élelmiszerről: már alig veszik