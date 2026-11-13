117 drónt zúdítottak Ukrajnára az oroszok, halálos áldozatokat követelt a támadás

Legalább három halálos áldozatot és több mint tíz sebesültet követeltek az Ukrajna ellen péntekre virradóra végrehajtott orosz légicsapások. A támadások több települést érintettek, lakóépületekben, energetikai létesítményekben és egészségügyi intézményekben is károk keletkeztek. Zaporizzsjában egy 17 éves fiatalember, Odesszában pedig két ember vesztette életét. A légierő jelentése szerint Oroszország 117 drónnal támadott, amelyek közül 87-et sikerült megsemmisítenie az ukrán légvédelemnek.

Legalább hárman meghaltak, több mint tízen pedig megsebesültek az orosz hadsereg péntekre virradóra végrehajtott légicsapásaiban; energetikai létesítményekben, lakóépületekben, valamint egy óvodában és egy egészségügyi intézményben is károk keletkeztek - jelentették az ukrán hatóságok.

Az északnyugat-ukrajnai Rivnében hat ember, köztük két gyerek is megsebesült egy többszintes lakóházat ért orosz dróntalálatban, 42 lakót evakuáltak a mentőcsapatok - jelentette az állami katasztrófavédelem.

Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye megbízott katonai kormányzója arról számolt be, hogy az azonos nevű megyeszékhely családiházas övezetét drónokkal támadták az orosz csapatok, egy 17 éves fiatalembert holtan emeltek ki a romok közül, további három embert - köztük egy 10 éves kisfiút - élve sikerült kimenteni a romok közül.

Odessza két kerületét is dróncsapások érték, ketten meghaltak, öten pedig megsebesültek - tudatta Szerhij Liszak, a fekete-tengeri kikötőváros katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon.

Kijevben a Nemzeti Orvostudományi Akadémia egyik egészségügyi intézményének három betege megsebesült az éjszakai orosz légitámadásban, az épület második szintje részben megsemmisült - tette közzé az ukrán egészségügyi minisztérium a Telegramon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 117 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 87 drónt sikerült megsemmisítenie. Huszonnégy helyszínen találatokat rögzítettek, tíz esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.