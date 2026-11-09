Közel tízmillió forint készpénzt felejtett a kocsija tetején ez a magyar férfi: óriási mázli, hogy kik találtak rá a táskájára

Kilencmillió forintot, bankkártyákat és személyes iratokat tartalmazó övtáskáját felejtette az autója tetején egy fővárosi orvos, majd elhajtott. A járműről leeső értékeket egy szolgálatot teljesítő rendőr vette észre, aki a kollégáival együtt rövid időn belül felkutatta a tulajdonost, és hiánytalanul visszaadta neki a tetemes összeget.

November elsején délután a Készenléti Rendőrség munkatársa, Kóródi Tibor egy fővárosi diplomáciai épület őrzését látta el, amikor felfigyelt egy elhaladó autóra, amelynek a tetején egy fekete övtáska hevert. A tárgy röviddel ezután az úttestre esett, a tartalma – a személyes papírok és a kilencmillió forint készpénz – pedig szétszóródott - számolt be a történetről a Blikk.

A rendőr azonnal összeszedte az értékeket, majd két kollégájával, Szemán Róberttel és Hacsi Mátéval rögtön megkezdték a tulajdonos felkutatását. Az iratokból hamar kiderült, hogy a táska egy szülész-nőgyógyász és endokrinológus főorvosé. Miután azonosították a férfi munkahelyét, felhívták az intézményt, és meghagyták az elérhetőségüket.

A főorvos hamarosan jelentkezett, majd a II. kerületi rendőrkapitányságon jegyzőkönyv ellenében, hiánytalanul visszakapta a pénzét és a papírjait.

A hálás orvos még aznap köszönőlevelet írt a Készenléti Rendőrségnek. Ebben felidézte, hogy délután három óra körül, beszállás előtt tette a táskát a kocsi tetejére, majd teljesen megfeledkezett róla. Levelében külön kiemelte a három egyenruhás segítőkészségét, és arra kérte a rendőrség vezetőit, hogy a parancsnokokat is tájékoztassák a példamutató helytállásról, mert – mint fogalmazott – ilyen emberekre van szüksége a hazának. A rendőrség az eset kapcsán hangsúlyozta, hogy a munkatársaik számára teljesen természetes volt, hogy mindent megtesznek az elveszett vagyon visszajuttatásáért.