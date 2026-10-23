Zelenszkij már november elején tárgyalna az oroszokkal és az amerikaiakkal, Moszkva azonban későbbi időponttal számol.
Putyin bejelentése: Oroszország készen áll az Ukrajnával kapcsolatos orosz–amerikai–ukrán háromoldalú béketárgyalásra
Oroszország kész újraindítani az Egyesült Államokkal és Ukrajnával folytatott háromoldalú béketárgyalásokat – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön. Hangsúlyozta, hogy Moszkva nem átmeneti tűzszünetet, hanem hosszú távú biztonsági garanciákat tartalmazó, végleges békemegállapodást szeretne. Putyin szerint a megegyezés lehetséges, ugyanakkor a következő napok fejleményeitől függ, hogyan folytatódhatnak az egyeztetések.
Vlagyimir Putyin a Rosszija 1 televíziónak azt nyilatkozta, hogy "ami az Egyesült Államok kormánya képviselőivel folytatott tárgyalásainkat illeti, igen, megegyeztünk abban, hogy készek vagyunk újraindítani a háromoldalú kapcsolatainkat." Putyin szerint ezek célja Oroszország és Ukrajna jövőbeli biztonságát garantáló megállapodások elérése, amelyeknek békemegállapodásoknak kell lenniük végleges változatban, nem pedig a harci cselekmények rövid idejű felfüggesztésének. Mint mondta, Moszkva figyelni fogja, hogyan alakul a helyzet a konfliktus rendezése ügyében az elkövetkező napokban.
Úgy véli, a megegyezés lehetséges, de ha a másik fél más utat választ, akkor minden másképp alakul. Az orosz elnök azt hangoztatta, hogy Oroszország nem akar Ukrajnával háborúzni, és hogy a kezdetektől fogva a konfliktus békés megoldására törekedett. Putyin az orosz tévében beszélt Volodimir Zelenszkij Fox Newsnak adott interjújáról is. Zelenszkij abban az interjúban igennel felelt arra a kérdésre, kész-e Kijev egy olyan megállapodásra, amely szerint Ukrajna területének 75 százaléka vagy több marad az ellenőrzése alatt.
Zelenszkij a Fox Newsnak arról beszélt, hogy az ukrán félnek most "befagyasztásra" lenne szüksége. Putyin mindezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az a terület "a történelmi Oroszország területe". Hozzátette, ennek lakói előbb az állami függetlenség, majd az Oroszországgal való "újraegyesítés" mellett voksoltak.
Megismételte, hogy Oroszország nem készül háborúra Európával. "Elkezdtek állandóan az Oroszországból érkező fenyegetésről beszélni és arról, hogy Oroszország elkezdett a háborúra felkészülni, ami véleményem szerint politikai skizofrénia. De remélem, hogy ez is elmúlik" - tette hozzá. "És úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik minden korszakban Oroszország stratégiai legyőzésére törekedtek - és sajnos ma is vannak ilyenek -, felismerik az élet realitásait, és megértik", hogy jobb békében élni Oroszországgal - nyilatkozta Vlagyimir Putyin.
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