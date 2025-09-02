2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
Budapest
New York, 2023. november 6.Donald Trump volt amerikai elnök az ellene és két gyermeke ellen csalás vádjával indított polgári per tárgyalásán New York állam Legfelsõbb Bíróságának tárgyalótermében 2023. november 6-án. A volt elnök,
Világ

Trump ultimátuma: Oroszország kemény válaszra számíthat, ha nem áll le Ukrajnában

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 09:46

Az Egyesült Államok pénzügyminisztere szerint Donald Trump amerikai elnök a héten minden lehetséges eszközt megvizsgál Oroszországgal szemben, mivel Moszkva nem békét kötött, hanem fokozta Ukrajna bombázását, szemlézte a Portfolio a Fox Newst.

Donald Trump amerikai elnök kész minden lehetőséget megfontolni Oroszországgal szemben, amiért Moszkva nem békét keresett, hanem fokozta Ukrajna elleni támadásait – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News műsorában.

Bessent emlékeztetett: két hete Vlagyimir Putyin még a békekötés szándékát jelezte, mostanra azonban ennek ellenkezője valósult meg, hiszen az orosz bombázások erősödtek. A miniszter „hitvány” lépésnek nevezte az orosz elnök döntését.

„Trump asztalán most minden eszköz ott van, és ezeket a héten részletesen mérlegelni fogjuk” – hangsúlyozta Bessent.

Az amerikai sajtó szerint a Fehér Ház több forgatókönyvet is vizsgál: súlyos gazdasági szankciókat, elsősorban az orosz energiaszektor ellen, vagy akár azt is, hogy Washington kivonul a béketeremtési erőfeszítésekből, és hagyja, hogy a háború Ukrajna és Oroszország között folytatódjon.

Címlapi kép: Eduardo Munoz, MTI/MTVA
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #orosz-ukrán háború

