Trump ultimátuma: Oroszország kemény válaszra számíthat, ha nem áll le Ukrajnában

Donald Trump amerikai elnök kész minden lehetőséget megfontolni Oroszországgal szemben, amiért Moszkva nem békét keresett, hanem fokozta Ukrajna elleni támadásait – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News műsorában.

Bessent emlékeztetett: két hete Vlagyimir Putyin még a békekötés szándékát jelezte, mostanra azonban ennek ellenkezője valósult meg, hiszen az orosz bombázások erősödtek. A miniszter „hitvány” lépésnek nevezte az orosz elnök döntését.

„Trump asztalán most minden eszköz ott van, és ezeket a héten részletesen mérlegelni fogjuk” – hangsúlyozta Bessent.

Az amerikai sajtó szerint a Fehér Ház több forgatókönyvet is vizsgál: súlyos gazdasági szankciókat, elsősorban az orosz energiaszektor ellen, vagy akár azt is, hogy Washington kivonul a béketeremtési erőfeszítésekből, és hagyja, hogy a háború Ukrajna és Oroszország között folytatódjon.

Címlapi kép: Eduardo Munoz, MTI/MTVA