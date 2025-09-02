A fertőzötteket legalább nyolc flandriai idősotthonban azonosították, ahol hét haláleset történt, valamint egy vallóniai intézményben, ahol egy ember hunyt el.
Trump ultimátuma: Oroszország kemény válaszra számíthat, ha nem áll le Ukrajnában
Az Egyesült Államok pénzügyminisztere szerint Donald Trump amerikai elnök a héten minden lehetséges eszközt megvizsgál Oroszországgal szemben, mivel Moszkva nem békét kötött, hanem fokozta Ukrajna bombázását, szemlézte a Portfolio a Fox Newst.
Donald Trump amerikai elnök kész minden lehetőséget megfontolni Oroszországgal szemben, amiért Moszkva nem békét keresett, hanem fokozta Ukrajna elleni támadásait – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox News műsorában.
Bessent emlékeztetett: két hete Vlagyimir Putyin még a békekötés szándékát jelezte, mostanra azonban ennek ellenkezője valósult meg, hiszen az orosz bombázások erősödtek. A miniszter „hitvány” lépésnek nevezte az orosz elnök döntését.
„Trump asztalán most minden eszköz ott van, és ezeket a héten részletesen mérlegelni fogjuk” – hangsúlyozta Bessent.
Az amerikai sajtó szerint a Fehér Ház több forgatókönyvet is vizsgál: súlyos gazdasági szankciókat, elsősorban az orosz energiaszektor ellen, vagy akár azt is, hogy Washington kivonul a béketeremtési erőfeszítésekből, és hagyja, hogy a háború Ukrajna és Oroszország között folytatódjon.
Címlapi kép: Eduardo Munoz, MTI/MTVA

