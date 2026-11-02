A hamarosan ötödik évébe lépő ukrajnai háború nemcsak az orosz gazdaságot, hanem az ország munkaerőpiacát is súlyosan kimerítette.
Ebben az országnam jöhet össze a történelmi találkozó: Zelenszkij elárulta, hol ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal
Újra napirendre kerülhet Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin személyes találkozója: az ukrán elnök jelezte, hogy kész lenne tárgyalóasztalhoz ülni orosz kollégájával. Zelenszkij szerint Törökország lehetne a csúcstalálkozó helyszíne. Az ukrán vezető úgy véli, a háborút a katonai szakaszból legalább diplomáciai mederbe kell terelni – írja az RBK Ukraine.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy nyitott a Vlagyimir Putyinnal való személyes találkozóra. A háború lezárásának egyik fontos lépése lehetne a két vezető egyeztetése, amelyre eddig nem került sor. Zelenszkij szerint Törökország közvetítő szerepe segíthetne a folyamatban. Úgy fogalmazott, hogy Recep Tayyip Erdoğan török elnök Donald Trumppal és Putyinnal ápolt kapcsolatai is hasznosak lehetnek a találkozó megszervezésében.
Az ukrán elnök hozzátette: amennyiben egy NATO-tagállam képes megszervezni a csúcstalálkozót, örömmel részt vesznek rajta. Szerinte az Egyesült Arab Emírségekben technikai szintű egyeztetéseket is tarthatnak. Abu-Dzabiban olyan kérdésekről lehetne egyeztetni, mint a fogolycsere, a tengeri vagy az energetikai tűzszünet. A legnehezebb témák, köztük a területi kérdések és a biztonsági garanciák a vezetők közötti tárgyalásokon kerülhetnének napirendre.
Zelenszkij ugyanakkor világossá tette, hogy Ukrajna nem mond le a területeiről, és nem ismeri el az ország keleti részeinek, köztük a Krímnek az elvesztését. Az ukrán elnök szerint első lépésként a jelenlegi frontvonal mentén kellene tűzszünetet elérni, és csak ezt követően lehetne más kérdésekről tárgyalni.
A decemberi G20-csúcstalálkozó is szóba került: Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna egyelőre nem kapott hivatalos meghívót, de a későbbiekben még érkezhet ilyen felkérés. Hozzátette, hogy nyitottak lennének a részvételre.
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Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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