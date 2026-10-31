Súlyos betegsége ellenére történelmet írt XIV. Leó pápa az amerikai választáson

Történelmi lépésre szánta el magát XIV. Leó pápa, aki levélben adta le szavazatát az egyesült államokbeli félidős választásokon. A chicagói születésű egyházfő, aki 2025 májusában az első amerikai állampolgárként foglalta el Szent Péter trónját, ezzel a történelem első olyan pápája lett, aki részt vesz egy amerikai voksoláson - írta a BBC.

A Szentszéki Sajtóközpont közleménye szerint a Szentatya fontosnak tartja, hogy az állampolgárok éljenek a demokratikus folyamatokban való részvétel jogával, és teljesítsék ez irányú kötelességüket. Hozzátették, hogy XIV. Leó pápa amerikai állampolgárként korábban is mindig leadta a voksát, amikor csak jogosult volt rá, beleértve a Peruban töltött éveit is.

Az NBC News értesülései szerint az egyházfő október 3-án igényelte meg a levélszavazási csomagot az Illinois állambeli Will megyei választási hivataltól. Nem sokkal ezután a Vatikán bejelentette, hogy a 71 éves pápánál tüdőrákot diagnosztizáltak, ami miatt műtéti úton eltávolították jobb tüdejének alsó lebenyét. A beavatkozás ellenére a Szentszék megerősítette, hogy az egyházfő a terveknek megfelelően november elején elutazik Uruguayba, Argentínába és Peruba.

A pápává választása óta eltelt időszakban XIV. Leó több kérdésben is összekülönbözött a Trump-adminisztrációval, így a bevándorlási szabályok szigorú betartatása, valamint az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt is. A feszültség áprilisban csúcsosodott ki, amikor az Irán elleni amerikai–izraeli csapások után a pápa békére szólított fel. Donald Trump elnök erre reagálva kijelentette, hogy szerinte az egyházfő nem végez túl jó munkát, és nem rajong egy olyan pápáért, aki szemet huny az atomfegyverek birtoklása felett. XIV. Leó később úgy felelt a bírálatokra, hogy az egyház küldetése az evangélium és a béke hirdetése, és reméli, hogy Isten szavának értéke miatt meghallgatásra talál.

Az országos szinten november 3-án esedékes félidős választásokon – amelyeken a legtöbb államban már zajlik a korai szavazás – eldől, melyik párt szerzi meg az irányítást a kongresszus felett, ami alapvetően határozza meg Donald Trump elnökségének utolsó éveit. A kampány hajrájában a republikánus és a demokrata politikusok egyaránt gőzerővel járják az országot, hogy mozgósítsák szavazóikat.

A közvélemény-kutatások szerint a demokraták esélyesek arra, hogy átvegyék az irányítást a kongresszus alsóháza, a képviselőház felett, sőt a felsőházban, azaz a szenátusban is növelhetik mandátumaik számát. Az előrejelzések alapján még olyan, hagyományosan republikánus körzetekben is nyerhetnek, amelyek a 2024-es elnökválasztáson elsöprő többséggel Trumpot támogatták. A pártja számára kedvezőtlen kilátások miatt az elnök több olyan államban is kampánygyűlést tartott, ahol a republikánus győzelem máskor szinte teljesen biztosra vehető.

Címlapkép: MTI/Vatikáni Média