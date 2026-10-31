Komoly erősítést kapott Ukrajna: dollármilliárdos rakétaüzletre bólintott rá az Egyesült Államok

Jelentős fegyverüzletet hagyott jóvá az amerikai külügyminisztérium, Ukrajna 500 darab Patriot PAC-3 elfogórakétát vásárolhat mintegy 2,1 milliárd dollárért. A beszerzést teljes egészében külföldi partnerek finanszírozzák, az Egyesült Államok saját költségvetéséből nem fordítanak rá pénzt. A döntésre csaknem egy hónapot várt Kijev, amelynek egyre nagyobb szüksége van a ballisztikus rakéták ellen is hatékony légvédelmi eszközökre. A jóváhagyás azonban még nem jelenti azt, hogy a rakéták azonnal megérkeznek Ukrajnába.

A Reuters szerint fontos amerikai döntés született az ukrán légvédelem megerősítéséről. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma pénteken jóváhagyta 500 darab Patriot PAC-3 rakéta lehetséges eladását Ukrajnának, a csomag becsült értéke 2,1 milliárd dollár. A bejelentés különösen fontos időszakban érkezett, hiszen Oroszország egyre intenzívebben támadja az ukrán energetikai és polgári infrastruktúrát, miközben Kijevnek sürgősen szüksége van további légvédelmi elfogórakétákra.

A Reuters beszámolója szerint a beszerzés finanszírozásában Kanada, Németország és Norvégia vesz részt az amerikai JUMPSTART programon keresztül. Emellett Ukrajna az Európai Unió Ukrajnát támogató hiteléből származó forrásokat is felhasználhatja. Az amerikai külügyminisztérium tájékoztatása szerint az üzlethez nem használnak fel amerikai költségvetési pénzt.

A rakétabeszerzés jóváhagyása azért is jelentős, mert az elmúlt hetekben feszültség alakult ki Washington és Kijev között a légvédelmi fegyverszállítások miatt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hét elején arról beszélt, hogy országa már csaknem egy hónapja vár az amerikai jóváhagyásra, miközben az orosz hadsereg fokozta az energetikai létesítmények és a polgári infrastruktúra elleni támadásait.

Az ukrán elnök korábban többször is sürgette Washingtont, hogy gyorsítsa fel a NATO-tagállamok által a PURL program keretében megvásárolt rakéták szállítását. Kijevnek különösen a Patriot rendszerekhez szükséges elfogórakétákból van szüksége többre, amelyek kulcsszerepet játszanak az orosz ballisztikus rakéták elleni védekezésben.

A késlekedés az amerikai–ukrán viszonyban is éreztette hatását. A diplomáciai feszültséget tovább növelte Donald Trump amerikai elnök Oroszországgal kapcsolatos energiapiaci bejelentése és az ukrán katonai műveletekkel kapcsolatos bírálata. Zelenszkij eközben azt hangsúlyozta, hogy az országának szüksége van a légvédelmi készletek gyors feltöltésére, különösen a téli időszak közeledtével.

Miért ennyire fontosak a Patriot PAC-3 rakéták?

A Patriot az egyik legfontosabb nyugati légvédelmi rendszer, amelyet Ukrajna az orosz légitámadások kivédésére használ. A PAC-3 rakéták kifejezetten elfogórakéták, amelyek többek között a nagy sebességű ballisztikus fenyegetések megsemmisítésére szolgálnak. A most jóváhagyott csomagban a PAC-3 MSE, vagyis a Missile Segment Enhancement változat szerepel. A rakéták mellett különféle minősített és nem minősített alkatrészeket, valamint logisztikai és programtámogatási szolgáltatásokat is tartalmaz a megállapodás. A beszerzés fővállalkozója az amerikai Lockheed Martin hadiipari vállalat.

Az újabb elfogórakéták nemcsak Ukrajna légvédelmi képességeit erősíthetik, hanem a már meglévő Patriot rendszerek folyamatos működtetéséhez is hozzájárulhatnak. A cél az, hogy az ukrán hadsereg hatékonyabban tudja megvédeni a kritikus infrastruktúrát és a nagyvárosokat az orosz rakéta- és légitámadásokkal szemben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem érkeznek meg azonnal a rakéták

A washingtoni jóváhagyást ugyanakkor nem szabad összekeverni a fegyverszállítmányok tényleges elindításával. Az amerikai külügyminisztérium egy lehetséges külföldi katonai értékesítést engedélyezett, a folyamatnak pedig további jogi és beszerzési lépései vannak. A kongresszusi felülvizsgálat is szükséges, az amerikai fegyverüzletek teljesítése pedig jellemzően hosszabb időt vesz igénybe. A Reuters szerint a rakétákra Ukrajnának sürgősen szüksége van, ezért a szállítás a szokásosnál gyorsabban is történhet, de pontos ütemezést egyelőre nem közöltek.

A szállítások időzítését az amerikai hadiipari kapacitások is befolyásolják. Az Egyesült Államok az utóbbi időszakban jelentős mennyiségű fegyvert adott át szövetségeseinek, miközben saját katonai műveletei során is komoly lőszerkészleteket használt fel. Emiatt Washingtonban egyre nagyobb figyelmet fordítanak a légvédelmi és precíziós fegyverek készleteinek feltöltésére.

A Pentagon júliusban 58,6 milliárd dolláros keretszerződést kötött a Lockheed Martinnal Patriot elfogórakéták gyártására. A vállalat vállalása szerint a fejlesztések 2030 végéig akár háromszorosára növelhetik a PAC-3 MSE rakéták gyártási kapacitását.