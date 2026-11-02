Tartja magát a forint: így áll most a magyar pénz árfolyama - még mindig közel az álomhatár

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizák péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. A forint a hetet is vegyes eredménnyel indította az előző heti kezdéshez képest.

Az elmúlt időszak turbulens nemzetközi eseményei és az új költségvetés bemutatása miatt gyengélkedő magyar fizetőeszköz az utóbbi napokban jelentős lendületet vett. Péntek reggelre az euró jegyzése 365 és 366 forint között stabilizálódott - számolt be róla a Pénzcentrum a múlt hét végén. A magyar pénz egyelőre tartja magát.

Hétfőn:

az eurót reggel hét órakor 365,73 forinton jegyezték a péntek este hat órai 365,68 forint után. A dollár jegyzése 327,02 forintra csökkent 327,78 forintról, a svájci franké pedig 397,26 forintra 397,93-ról.

a forint a 45. hetet 0,3 százalékkal erősebben indította az euróval szemben az előző heti kezdéshez képest, a dollár és a svájci frank ellenében viszont mintegy 0,1 százalékkal gyengébben.

a forint októberben 0,3 százalékkal erősödött az euróval szemben, de 0,9 és 2,6 százalékkal gyengült a dollár és a svájci frank ellenében.

Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.