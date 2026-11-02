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Gyömrő sokkoló Halloween-botránya: döbbenetes, mit rejtettek a gyerekek édességei, már a rendőrség is nyomoz
Ijesztő esetek árnyékolták be az idei halloweeni édességgyűjtést Gyömrőn: egy kislány olyan tejkaramellát kapott a Liget Lakóparkban rendezett programon, amelybe valaki egy hegyes fémszöget rejtett. A gyermek szerencsére időben észrevette az idegen tárgyat, így nem nyelte le. Azóta azonban újabb bejelentések is érkeztek, a polgármester már legalább három hasonló esetről tud. A rendőrség súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást.
A gyömrői Liget Lakóparkban minden évben sok gyerek vesz részt a halloweeni édességgyűjtésben. A jelmezbe öltözött kicsik ilyenkor házról házra járnak, a lakók pedig édességekkel készülnek nekik. Az idei program után azonban olyan dolog történt, amelyre aligha számítottak a családok. Gyömrő önkormányzata november 1-jén a közösségi oldalán figyelmeztette a lakosságot: az egyik résztvevő gyermek olyan édességet kapott, amelybe szöget rejtettek. A kislány otthon, az édességek átnézésekor vette észre a veszélyes tárgyat.
A városvezetés tájékoztatása szerint a csokoládépapírban nem is csokoládé, hanem egy tejkaramella volt, amelybe valaki egy szöget rejtett. A gyermek szerencsére időben észrevette, így nem nyelte le. Az önkormányzat szerint a körülmények alapján szándékos beavatkozás történhetett, ezért arra kérték a szülőket, hogy alaposan vizsgálják át a gyerekek által összegyűjtött édességeket.
Már legalább három esetről tudnak, a rendőrség nyomoz
A történet azonban itt nem ért véget. Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere a Blikknek elmondta, hogy az első figyelmeztetés után további bejelentések érkeztek, így már legalább három különálló esetről tudnak. Nem mindenhol szögről volt szó: az egyik édességben egy eltört műanyag csavarra emlékeztető tárgyat találtak, egy kókuszos cukorkában pedig szintén idegen anyag került elő.
A történtek miatt a városvezetés hivatalból feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A rendőrség súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást az ügyben – erről a Blikknek adott tájékoztatásában számolt be a hatóság.
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Arra kérik a szülőket, minden édességet nézzenek át
A gyömrői önkormányzat arra figyelmeztette a családokat, hogy ne engedjék a gyerekeknek ellenőrzés nélkül elfogyasztani a halloweeni programon összegyűjtött édességeket. Különösen fontos az olyan darabok átvizsgálása, amelyeknek a csomagolása sérült, szokatlan, vagy a benne található édesség nem egyezik azzal, amit a csomagolás alapján várnánk.
Ha valaki szöget, csavart vagy bármilyen más idegen tárgyat talál az édességek között, ne fogyassza el, és értesítse a polgármesteri hivatalt, illetve a rendőrséget. A hatóságoknak most azt kell kideríteniük, ki és milyen körülmények között juttatta a veszélyes tárgyakat a gyerekeknek kiosztott édességekbe.
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