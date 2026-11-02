2026. november 2. hétfő Achilles
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
halloween-i tök, amely egy sor gumimacit eszik, és halloween-i buli felirat
HelloVidék

Gyömrő sokkoló Halloween-botránya: döbbenetes, mit rejtettek a gyerekek édességei, már a rendőrség is nyomoz

HelloVidék
2026. november 2. 10:15 2 perc

Ijesztő esetek árnyékolták be az idei halloweeni édességgyűjtést Gyömrőn: egy kislány olyan tejkaramellát kapott a Liget Lakóparkban rendezett programon, amelybe valaki egy hegyes fémszöget rejtett. A gyermek szerencsére időben észrevette az idegen tárgyat, így nem nyelte le. Azóta azonban újabb bejelentések is érkeztek, a polgármester már legalább három hasonló esetről tud. A rendőrség súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A gyömrői Liget Lakóparkban minden évben sok gyerek vesz részt a halloweeni édességgyűjtésben. A jelmezbe öltözött kicsik ilyenkor házról házra járnak, a lakók pedig édességekkel készülnek nekik. Az idei program után azonban olyan dolog történt, amelyre aligha számítottak a családok. Gyömrő önkormányzata november 1-jén a közösségi oldalán figyelmeztette a lakosságot: az egyik résztvevő gyermek olyan édességet kapott, amelybe szöget rejtettek. A kislány otthon, az édességek átnézésekor vette észre a veszélyes tárgyat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A városvezetés tájékoztatása szerint a csokoládépapírban nem is csokoládé, hanem egy tejkaramella volt, amelybe valaki egy szöget rejtett. A gyermek szerencsére időben észrevette, így nem nyelte le. Az önkormányzat szerint a körülmények alapján szándékos beavatkozás történhetett, ezért arra kérték a szülőket, hogy alaposan vizsgálják át a gyerekek által összegyűjtött édességeket.

Már legalább három esetről tudnak, a rendőrség nyomoz

A történet azonban itt nem ért véget. Kisberk Szabolcs, Gyömrő polgármestere a Blikknek elmondta, hogy az első figyelmeztetés után további bejelentések érkeztek, így már legalább három különálló esetről tudnak. Nem mindenhol szögről volt szó: az egyik édességben egy eltört műanyag csavarra emlékeztető tárgyat találtak, egy kókuszos cukorkában pedig szintén idegen anyag került elő.

A történtek miatt a városvezetés hivatalból feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A rendőrség súlyos testi sértés kísérlete miatt indított eljárást az ügyben – erről a Blikknek adott tájékoztatásában számolt be a hatóság.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Arra kérik a szülőket, minden édességet nézzenek át

A gyömrői önkormányzat arra figyelmeztette a családokat, hogy ne engedjék a gyerekeknek ellenőrzés nélkül elfogyasztani a halloweeni programon összegyűjtött édességeket. Különösen fontos az olyan darabok átvizsgálása, amelyeknek a csomagolása sérült, szokatlan, vagy a benne található édesség nem egyezik azzal, amit a csomagolás alapján várnánk.

Ha valaki szöget, csavart vagy bármilyen más idegen tárgyat talál az édességek között, ne fogyassza el, és értesítse a polgármesteri hivatalt, illetve a rendőrséget. A hatóságoknak most azt kell kideríteniük, ki és milyen körülmények között juttatta a veszélyes tárgyakat a gyerekeknek kiosztott édességekbe.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #önkormányzat #rendőrség #figyelmeztetés #polgármester #nyomozás #édesség #pest megye #halloween #hellovidék #bűnügyi hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:45
11:33
11:15
11:02
10:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
Pénzcentrum
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve
A futár mentőautóval érkezett, a kutya vette át a csomagot: ezek a Wolt és a Foodora legfurcsább kiszállításai
Havi közel egymillió forintos fizetés várhat a jelentkezőkre: végzettség és nyelvtudás nélkül is lehet próbálkozni
NAPTÁR
Tovább
2026. november 2. hétfő
Achilles
45. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
4 napja
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
3
5 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
4
1 hete
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
5
1 hete
Így készül a szarvasiak békebeli kedvence: a gazdagon töltött finomság, a kapusznyika és a lekvárnyika
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 11:33
4 milliós számlát kaphat a felelőtlen túrázó: brutál pénzbe kerül egy mentőakció az Alpokban
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 10:06
Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve
Agrárszektor  |  2026. november 2. 10:31
Riadót fújtak az óriásbankok: rengeteg hitelt kell felülvizsgálni, ez sokakat érint