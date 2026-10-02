Érdemes lesz az őszi estéken, illetve hajnalokon is résen lenni, sőt még nappali bolygóészlelésre is adódik majd lehetőség.
Döntött az Európai Bizottság: már 2028-ban új tagot köszönthet az EU, gőzerővel halad előre a folyamat
Az Európai Bizottság határozottan támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon. A céldátum tartása érdekében a montenegrói kormány még az idei év, azaz 2026 végéig lezárná az összes csatlakozási fejezetet, amihez elengedhetetlen a politikai stabilitás és a széles körű pártközi összefogás.
Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke podgoricai látogatásán egyeztetett Milojko Spajić montenegrói miniszterelnökkel, majd elismerően szólt az ország jogállamiság terén elért fejlődéséről. Hangsúlyozta, hogy Brüsszel hisz a "Montenegró a 28-ban, 28-ig" célkitűzésben. A hátralévő tárgyalási fejezetek idén év végi sikeres lezárásához a belső stabilitás mellett elvárás a társadalmi megosztottság elleni fellépés, valamint a szoros viszony ápolása a jelenlegi tagállamokkal.
A folyamat átláthatósága érdekében a Bizottság hamarosan egy részletes ütemtervet mutat be a csatlakozáshoz legközelebb álló tagjelölteknek. Ez világosan rögzíti majd a hátralévő feladatokat és azok pontos határidőit, mivel az uniós elvárások teljesítése kötelező, de a csatlakozási folyamat nem húzódhat el a végtelenségig.
Milojko Spajić megerősítette, hogy a kormány tartja magát ahhoz a tervhez, hogy még 2026-ban pontot tegyen a tárgyalások végére, garantálva a 2028-as belépést. A fejezetek többségéhez szükséges dokumentumokat már el is juttatták Brüsszelbe értékelésre, és készek beépíteni a testület észrevételeit.
A podgoricai találkozó Ursula von der Leyen átfogó nyugat-balkáni diplomáciai körútjának egyik állomása volt, amelynek keretében Albániában, Koszovóban és Észak-Macedóniában is a térség integrációjáról folytatott tárgyalásokat.
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