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brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Világ

Döntött az Európai Bizottság: már 2028-ban új tagot köszönthet az EU, gőzerővel halad előre a folyamat

MTI
2026. október 2. 08:30

Az Európai Bizottság határozottan támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon. A céldátum tartása érdekében a montenegrói kormány még az idei év, azaz 2026 végéig lezárná az összes csatlakozási fejezetet, amihez elengedhetetlen a politikai stabilitás és a széles körű pártközi összefogás.

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Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke podgoricai látogatásán egyeztetett Milojko Spajić montenegrói miniszterelnökkel, majd elismerően szólt az ország jogállamiság terén elért fejlődéséről. Hangsúlyozta, hogy Brüsszel hisz a "Montenegró a 28-ban, 28-ig" célkitűzésben. A hátralévő tárgyalási fejezetek idén év végi sikeres lezárásához a belső stabilitás mellett elvárás a társadalmi megosztottság elleni fellépés, valamint a szoros viszony ápolása a jelenlegi tagállamokkal.

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A folyamat átláthatósága érdekében a Bizottság hamarosan egy részletes ütemtervet mutat be a csatlakozáshoz legközelebb álló tagjelölteknek. Ez világosan rögzíti majd a hátralévő feladatokat és azok pontos határidőit, mivel az uniós elvárások teljesítése kötelező, de a csatlakozási folyamat nem húzódhat el a végtelenségig.

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Milojko Spajić megerősítette, hogy a kormány tartja magát ahhoz a tervhez, hogy még 2026-ban pontot tegyen a tárgyalások végére, garantálva a 2028-as belépést. A fejezetek többségéhez szükséges dokumentumokat már el is juttatták Brüsszelbe értékelésre, és készek beépíteni a testület észrevételeit.

A podgoricai találkozó Ursula von der Leyen átfogó nyugat-balkáni diplomáciai körútjának egyik állomása volt, amelynek keretében Albániában, Koszovóban és Észak-Macedóniában is a térség integrációjáról folytatott tárgyalásokat.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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