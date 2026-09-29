Most közölte a HungaroMet: 1901 óta nem történt ilyen Magyarországon, durva, ami ránk vár

Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb nyárként vonul be a történelembe a 2026-os év. A pusztító aszály és az extrém hőhullámok az egész északi féltekén, így Európában is jelentős mezőgazdasági károkat és erdőtüzeket okoztak. A rendkívüli szárazság hátterében alapvetően két tényező áll. Egyrészt a felmelegedő légkör jóval több nedvességet képes magában tartani anélkül, hogy abból felhő képződne, másrészt a nagytérségi légáramlások átrendeződése miatt a hatalmas óceáni anticiklonok elzárták a csapadékot hozó nedvesség útját a kontinens elől - írta elemzésében a HungaroMet.

1901 óta az idei volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár Magyarországon. Az állami meteorológia szolgálat, a HungaroMet a szárazság meteorológiai hátterét vizsgáló cikkében azt írta, a probléma már a téli félévben elkezdődött, hiszen az elmaradt csapadék miatt a nyár rendkívül száraz talajjal indult, amihez az is hozzájárult, hogy a szokásos kora nyári, Medárd-napi esők szinte teljesen elmaradtak. Június végén egy hosszan tartó anticiklon révén a Szaharából érkezett meg az első nagy hőhullám. A száraz talaj, az erős napsugárzás és az anticiklon együttesen hozta létre az úgynevezett hőkupolahatást, amelynek során a délről érkező levegő ahelyett, hogy lehűlt volna, tovább forrósodott. A felhőképződés teljesen leállt, a zavartalan napsütés pedig egyre jobban hevítette a felszínt.

Július végén egy újabb, egyenesen Afrikából származó, extrém forró légtömeg árasztotta el a térséget. Az északabbra húzódó légáramlási rendszer miatt a gyorsan mozgó hidegfrontok elkerülték a Kárpát-medencét, így nem tudták kisöpörni a hőséget. Ez a perzselő időszak egészen augusztus elejéig, majd utóhatásaiban szeptember első feléig kitartott, végleg megpecsételve a kiszáradó mezőgazdasági kultúrák sorsát.

A tartós szárazság alapvetően globális légköri folyamatokra vezethető vissza. A forró szaharai levegő egy része nyár elején Európa felé vette az irányt, miközben az Atlanti-óceán felett egy hatalmas, szinte az egész óceánt átfogó anticiklon épült ki. Ez a képződmény nemcsak blokkolta a trópusokról érkező nedvességet, hanem a szélrendszere el is fújta a meleg felszíni vizet Afrika partjaitól. A mélyből feláramló hidegebb tengervíz tovább csökkentette a párolgást, így még kevesebb vízgőz jutott a légkörbe. Ez az óriási anticiklon ráadásul a hurrikánok kialakulását is gátolta, amelyek egyébként jelentős nedvességet szállíthatnának északabbra.

A csapadékot hozó mérsékelt övi ciklonok energiájuk egy részét a légköri vízgőzből nyerik. Mivel az óceán felől alig érkezett nedvesség, ezek a viharrendszerek gyengék maradtak, és a nyugati szelek övével együtt a szokásosnál jóval északabbra szorultak. Az északi sarkvidék légáramlása "bezárkózott", a ciklonok északra tolódása miatt pedig elmaradt a nagy észak-déli hőcsere, ami a korábbi éveknél is szárazabbá tette a mérsékelt égövet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Kárpát-medencét különösen súlyosan érintette ez a megváltozott cirkuláció. A ciklonok északi elvonulása miatt hazánkba többnyire csak a frontok déli, legyengült és kiszáradó pereme jutott el. Az Alpokon és a Kárpátokon átbukó levegő elvesztette maradék nedvességét is. Emiatt állt elő az a helyzet, hogy bár a határokon túli hegyvidékeken esett az eső, Magyarország belső területein szinte alig hullott csapadék, legfeljebb csak néhány elszigetelt, heves zivatar hozott lokális enyhülést.

A legfőbb kérdés az, hogy ez a nyugati szeleket északabbra toló, sivatagi anticiklonok uralta állapot tartósan megmarad-e. Amennyiben a jövőben a sarki hideg levegő meg tud erősödni, és a ciklonok pályája újra délebbre tolódik, van esély a nedvesebb nyarak visszatérésére. Ha azonban a globális felmelegedés folytatódik, a 2026-os történelmi aszályt kiváltó száraz és forró légköri rendszer hosszú távon is mindennapossá válhat.