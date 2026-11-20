Bár az online vásárlások során kényelmes megoldás elmenteni a bankkártyaadatainkat a webáruházakban, a kiberbiztonsági szakértők szerint ez komoly kockázatokat rejt. A szervereket érő esetleges kibertámadások miatt az adataink még évekkel később is illetéktelenek kezébe kerülhetnek, így a gyorsabb fizetés érdekében érdemes inkább olyan biztonságos alternatívákat használni, mint a jelszókezelők vagy a digitális pénztárcák.

Az ünnepi szezon közeledtével az online áruházak gyakran felajánlják, hogy a későbbi gyorsabb fizetés érdekében megjegyzik a bankkártyaadatainkat. Bármilyen ártalmatlannak tűnik is ez a lehetőség, komoly biztonsági kockázatot jelenthet a jövőben, a kényelemért cserébe ugyanis lemondunk az adatlopások elleni védelmünkről.

Thorin Klosowski, az Electronic Frontier Foundation adatvédelmi aktivistája szerint minden webáruház eltérő ideig tárolja a kártyaszámokat a tranzakciók után. Ha azonban az adatok egy felhasználói fiókhoz vannak kötve, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy adatszivárgás áldozatává válunk. Ez akár évekkel azután is megtörténhet, hogy már rég elfelejtettük a regisztrációnkat az adott oldalra. Maguk a kártyatársaságok, például az American Express is kifejezetten óva intik a vásárlókat attól, hogy weboldalakon tárolják az adataikat, hiszen egy esetleges hackertámadás során ezek könnyen csalók kezébe kerülhetnek - jelentette a Huffpost.

Hasonló kockázatot jelent a bankkártyához tartozó hűségpontok összekapcsolása a webáruházakkal, mivel ezekre a rendszerekre kevesebb visszaélés elleni védelem vonatkozik. Gyakran előfordul, hogy a szolgáltatás nem küld azonnali értesítést a tranzakciókról, így a kiberbűnözők észrevétlenül leüríthetik a vásárlók pontjait. Bár a bankok általában megtérítik a jogos és időben bejelentett kárigényeket, a lopást sokszor csak akkor vesszük észre, ha folyamatosan ellenőrizzük a pontegyenlegünket.

Ha kényelmi okokból mégis ragaszkodunk az adatok elmentéséhez, Eva Velasquez, az Identity Theft Resource Center vezérigazgatója azt javasolja, hogy állítsunk be azonnali értesítéseket az online, azaz a fizikai kártya jelenléte nélküli tranzakciókról. Érdemes az értesítési limitet a lehető legalacsonyabb összegre állítani, hogy minden apró pénzmozgást nyomon követhessünk. Bár a sok üzenet zavaró lehet, ez még mindig sokkal kisebb kellemetlenség, mint egy kártyás visszaélés utólagos és hosszadalmas ügyintézése.

Kiemelten fontos továbbá, hogy betéti kártyát soha ne mentsünk el online felületen, mivel ezek esetében sokkal nehezebb a visszatérítés érvényesítése, mint a hitelkártyáknál. A bankszámlánkon lévő saját pénzünk elvesztése sokkal súlyosabb likviditási gondokat okozhat a mindennapokban, mint a hitelkeretünk megterhelése.

A gyorsabb vásárlásra azonban léteznek sokkal biztonságosabb alternatívák is, mint például a jelszókezelő programok használata. Ezek a szoftverek képesek automatikusan kitölteni a fizetési adatokat, így anélkül gyorsítják fel a folyamatot, hogy az érzékeny információkat a webáruház szerverén kellene tárolnunk.

A legjobb megoldást a digitális pénztárcák, például az Apple Pay vagy a Google Pay jelentik. Ezek a rendszerek úgynevezett tokenizációt alkalmaznak, vagyis a valós kártyaszám helyett egy véletlenszerűen generált, egyszer használatos kódot, úgynevezett tokent küldenek el a kereskedőnek. Még ha egy hacker fel is töri a webáruház adatbázisát, az ott talált adatokkal semmire sem megy, hiszen a token egyetlen vásárlás után azonnal érvényét veszti.

Általános szabályként érdemes alaposan megfontolni, megéri-e a kockázatot az adatok elmentése, különösen olyan oldalakon, ahová valószínűleg nem térünk vissza a közeljövőben. A fiókok biztonságát kétfaktoros hitelesítéssel vagy az újabb azonosítási technológiát jelentő belépőkulcsok (passkey) használatával növelhetjük tovább. Mielőtt bárhol elmentenénk a kártyaadatainkat, mindig mérlegeljük, hogy mekkora kárt okozna egy illetéktelen hozzáférés, és milyen gyorsan vennénk észre a visszaélést.