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Világ

Ennyi volt, letartóztatták a hírszerzés korábbi főnökét: hazaárulás miatt állhat bíróság elé

Pénzcentrum
2026. október 6. 14:46

Letartóztatták August Hanningot, a német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) egykori főigazgatóját, akit kémkedéssel, hazaárulással és külföldi hatalom számára végzett titkos információszerzéssel gyanúsítanak. Az ügy a német hírszerzés történetének egyik legsúlyosabb botrányává válhat - jelentette a BBC.

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A szövetségi ügyészség közleménye szerint Hanning, aki 1998 és 2005 között állt a BND élén, azóta pedig magántanácsadóként tevékenykedett, minősített hírszerzési anyagokat használt fel egy külföldi titkosszolgálat tisztjének készített elemzéshez. Emellett éveken át szoros kapcsolatot ápolt egy másik külföldi hírszerző szolgálat képviselőjével is, akinek politikai jellegű információkat adott át. Az ügyészség egyelőre nem hozta nyilvánosságra, hogy mely országok titkosszolgálatairól van szó.

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Hanninggal együtt őrizetbe vették egykori kabinetfőnökét, Manfred D.-t is, aki egészen az idei év elejéig a BND állományában szolgált. A vád szerint Manfred D. pénzért cserébe mintegy kétezer minősített dokumentumot juttatott el Hanningnak. Az ügyészség szerint a volt munkatárs 2012 és 2026 között Hanning utódainak kabinetfőnökeként is dolgozott, és e pozícióját kihasználva fért hozzá a szigorúan bizalmas anyagokhoz.

A hatóságok tájékoztatása alapján a dokumentumok jelentős része kizárólag a BND belső használatára szánt minősített információkat tartalmazott. Hanning egy alkalommal ilyen anyagokból készített elemzést egy külföldi hírszerző tiszt számára, bár egyelőre nem tisztázott, hogy a dokumentum végül eljutott-e a címzetthez. Emellett egy másik külföldi titkosszolgálat képviselőjének is éveken át adott át politikai információkat, részben a Manfred D.-től kapott anyagokra támaszkodva.

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A német sajtóértesülések szerint a minősített dokumentumok birtoklására egy másik ügy nyomozása során derült fény. Abban az eljárásban Christina Block hamburgi vállalkozó-örököst azzal vádolják, hogy 2023-ban megszervezte két legkisebb gyermeke elrablását egy gyermekelhelyezési vita keretében. A nyomozók szerint Hanning egy korábbi, sikertelen gyermekrablási kísérletben is érintett volt – amit a volt hírszerzési vezető tagad. A rendőrség egy elektronikus adathordozón bukkant rá az érzékeny, többek között friss BND-dokumentumokat tartalmazó anyagra.

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Hanningot az észak-rajna-vesztfáliai Nordwaldéban található otthonában vették őrizetbe, míg Manfred D.-t Bajorországban tartóztatták le. Manfred D. kedden, Hanning pedig szerdán áll először bíróság elé. A BND-t nem először rázza meg hasonló botrány: 2023-ban Carsten L., a német hírszerzés egyik magas rangú tisztje ellen emeltek vádat, amiért az ukrajnai háborúval és a Wagner-csoporttal kapcsolatos titkos információkat adott át Oroszországnak mintegy 400 ezer euróért. Az ő pere jelenleg is zajlik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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