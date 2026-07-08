A belső piac működésével összefüggésben Magyarország egy tizenegy tagállamot érintő eljárásban vált érintetté.
Orosz ügynököket fogtak el a magyar határon: robbanószer volt náluk, itt terveztek szabotázsakciót
A szerb rendőrség a magyar határnál elfogott két feltételezett orosz ügynököt, akiknél robbanóanyagot találtak. A gyanú szerint a páros egy Ukrajnát támogató, németországi védelmi ipari létesítmény ellen tervezett szabotázsakciót.
A Bild információi szerint a német hírszerzés jelzése alapján a szerb hatóságok még június elején csaptak le orosz gyanúsítottakra, akiket kémkedéssel vádoltak. A letartóztatott személyek poggyászában robbanóeszközöket fedeztek fel, a célpontjuk pedig nagy valószínűséggel egy olyan németországi üzem lehetett, amely kulcsszerepet játszik Ukrajna fegyveres támogatásában.
A Die Welt beszámolója felidézi, hogy Alexander Dobrindt német belügyminiszter június közepén bejelentette, miszerint sikerült megakadályozniuk egy Bajorországban tervezett, az orosz titkosszolgálatokhoz köthető merényletet. Az incidensről sem a miniszter, sem a tárcája nem közölt további részleteket.
Németország egyre gyakrabban szembesül hasonló fenyegetésekkel. A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal 2025-ös jelentése rávilágít arra, hogy az ország az orosz hibrid támadások rendszeres célpontja. Ezt a tendenciát igazolják a közelmúlt egyéb hatósági intézkedései is, így például az orosz kémkedéssel gyanúsított kazahsztáni állampolgár, Szergej K. németországi őrizetbe vétele.
Ezzel párhuzamosan Stuttgartban három, a megszállt Mariupolból származó ukrán állampolgár ellen is eljárás folyik, akiket azzal vádolnak, hogy csomagoknak álcázott bombák szállítási útvonalait szervezték meg.
Az orosz haderő új módszerekkel próbálja elhárítani azokat az ukrán dróntámadásokat.
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