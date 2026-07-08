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Picture of an European Union Entrance sign, on a road obstreucted by the Hungarian border fence. It was built during the refugees crisis to stop the refugees from taking the Balkans Route
Világ

Orosz ügynököket fogtak el a magyar határon: robbanószer volt náluk, itt terveztek szabotázsakciót

Pénzcentrum
2026. július 8. 14:28

A szerb rendőrség a magyar határnál elfogott két feltételezett orosz ügynököt, akiknél robbanóanyagot találtak. A gyanú szerint a páros egy Ukrajnát támogató, németországi védelmi ipari létesítmény ellen tervezett szabotázsakciót.

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A Bild információi szerint a német hírszerzés jelzése alapján a szerb hatóságok még június elején csaptak le orosz gyanúsítottakra, akiket kémkedéssel vádoltak. A letartóztatott személyek poggyászában robbanóeszközöket fedeztek fel, a célpontjuk pedig nagy valószínűséggel egy olyan németországi üzem lehetett, amely kulcsszerepet játszik Ukrajna fegyveres támogatásában.

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A Die Welt beszámolója felidézi, hogy Alexander Dobrindt német belügyminiszter június közepén bejelentette, miszerint sikerült megakadályozniuk egy Bajorországban tervezett, az orosz titkosszolgálatokhoz köthető merényletet. Az incidensről sem a miniszter, sem a tárcája nem közölt további részleteket.

Németország egyre gyakrabban szembesül hasonló fenyegetésekkel. A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal 2025-ös jelentése rávilágít arra, hogy az ország az orosz hibrid támadások rendszeres célpontja. Ezt a tendenciát igazolják a közelmúlt egyéb hatósági intézkedései is, így például az orosz kémkedéssel gyanúsított kazahsztáni állampolgár, Szergej K. németországi őrizetbe vétele.

Ezzel párhuzamosan Stuttgartban három, a megszállt Mariupolból származó ukrán állampolgár ellen is eljárás folyik, akiket azzal vádolnak, hogy csomagoknak álcázott bombák szállítási útvonalait szervezték meg.
Címlapkép: Getty Images
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