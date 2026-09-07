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Példátlan orosz támadássorozat bénítja meg Kijevet, naponta tucatszor küldik az embereket az óvóhelyekre
Rekordszintre emelkedett a légiriadók száma Kijevben, miután Oroszország augusztus végétől éjjel-nappal támadja az ukrán fővárost, így a lakosság akár naponta 13-szor is óvóhelyre kényszerül. Az új, gyorsabb orosz drónok ráadásul komoly kihívást jelentenek az ukrán légvédelemnek, írj a BBC.
Kijevben az orosz invázió 2022-es kezdete óta nem tapasztalt gyakoriságú légiriadók nehezítik a mindennapokat. A BBC elemzése szerint augusztus végétől átlagosan napi tíz alkalommal szólaltak meg a szirénák, augusztus 27. és szeptember 2. között pedig összesen 76 riasztást regisztráltak. A légiriadók a tanítást, a munkát és a közlekedést is rendszeresen megakasztják.
A helyzetet tovább súlyosbítják az új, sugárhajtású orosz drónok, amelyek jóval gyorsabbak a korábban használt Shahed típusoknál. Az ukrán légierő szerint Oroszország augusztusban mintegy 2800 ilyen gyors drónt indított, csaknem kétszer annyit, mint egy hónappal korábban. Az ukrán védelem jelenleg a drónok mintegy 60 százalékát tudja lelőni, ezért új elfogórakéták fejlesztésére van szükség.
A folyamatos támadások a gazdaságot és az oktatást is komolyan érintik: az üzleteknek a riasztások idején be kell zárniuk, az iskolákban pedig a diákoknak el kell hagyniuk a tantermeket.
A fennakadások csökkentésére Ukrajna kétlépcsős riasztási rendszert vezetne be, amely különbséget tenne az alacsonyabb kockázatú dróntámadások és a súlyosabb rakétacsapások között. Közben attól is tartanak, hogy az orosz támadások az energiainfrastruktúrát célzó téli offenzívát készítik elő.
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