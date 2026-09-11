Újabb kemény éjszaka a háborúban: Oroszország 160 drónnal támadt, Ukrajna olajfinomítóra csapott le

Oroszország az éjszaka folyamán 160 drónnal és egy cirkálórakétával támadta Ukrajnát, a csapások nyomán több városban is halálos áldozatokat és tucatnyi sebesültet regisztráltak. Kijev, Zaporizzsja, Pavlohrád és Kramatorszk egyaránt célponttá vált, miközben Ukrajna dróntámadást intézett a szaratovi olajfinomító ellen - közölte az euronews.

A legsúlyosabb csapás a délkelet-ukrajnai Pavlohrádot érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat következtében legalább öt ember életét vesztette, és hatvanheten megsérültek, köztük gyerekek is. Olekszandr Handzsa, a Dnyipropetrovszki Területi Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy üzletek, kereskedelmi egységek és járművek semmisültek meg, a belváros egy részét pedig gyakorlatilag letarolták. A megrongálódott létesítmények kilencven százaléka kereskedelmi célú épület volt, a sérült gyermekek pedig négy és tizenhét év közöttiek.

Kijev Dnyiprovszki kerületében egy kilencemeletes lakóház gyulladt ki a dróntámadás következtében. Nyolcan megsérültek, köztük égési sérüléseket szenvedett egy 64 éves férfi és egy 57 éves nő, egy 23 éves nő pedig repeszek miatt sebesült meg. A Kijev környéki Bucsai, Fasztivi és Obuhivi járásokban egy újabb csapásban egy ember meghalt, ketten megsérültek, és tizenhét helyszínen keletkeztek károk.

Zaporizzsjában egy fiatal anya és tízéves fia sérült meg az éjszakai csapásban. Kramatorszkban hat légibomba csapódott lakóövezetekbe, huszonhárom embert sebesítve meg, köztük egy gyermeket. Dnyipróban csütörtökön három különálló támadás érte az élelmiszerraktárakat, amelyekben többen életüket vesztették, öten pedig megsérültek. Odessza infrastruktúráját szintén találat érte.

Ukrajna ezzel párhuzamosan dróntámadást hajtott végre a szaratovi olajfinomító ellen. A csapás nyomán az Ozon orosz e-kereskedelmi vállalat logisztikai központjában is tűz keletkezett. Szaratov megye kormányzója drónveszélyről számolt be a térségben.

A háború mindkét fél részéről egyre inkább az energetikai infrastruktúra rombolására összpontosul a közelgő tél előtt, így Oroszország Ukrajna villamosenergia-hálózatát veszi célba, míg Ukrajna az orosz olaj- és gázlétesítményeket támadja.

Ukrajna erődövezete egyre veszélyesebb a civileknek

Mindeközben a BBC arról számolt be, hogy olyan mértékben romlott a biztonsági helyzet a kelet-ukrajnai Szlovjanszkban és Kramatorszkban, hogy a rendőrség szerint a civileknek el kell hagyniuk a térséget. A két szomszédos település a legnagyobb olyan város a Donbász régióban, amely még teljes egészében ukrán ellenőrzés alatt áll.

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A leginkább veszélyeztetett körzetekben már megkezdődött a gyermekes családok kötelező kimenekítése – közölte Pavlo Djacsenko, a Donyeck megyei rendőrség képviselője. Szlovjanszkot korábban hetente átlagosan egy siklóbombatámadás érte, mostanra azonban ezek a csapások szinte mindennapossá váltak. Szlovjanszk, Kramatorszk és a délebbre fekvő Kosztyantyinivka alkotják Ukrajna úgynevezett "erődövezetét", vagyis a keleti megerősített védelmi vonalak rendszerét. Kosztyantyinivkában ugyanakkor már csak korlátozott ukrán katonai jelenlét maradt, Moszkva pedig azt állítja, hogy teljesen elfoglalta a várost.

A nyár folyamán drámai mértékben nőtt az orosz támadásokban megsérült civilek száma a két városban: míg júniusban 70, augusztusban már 212 sérültet regisztrált az ukrán rendőrség. A halálos áldozatok száma júniusban 16, júliusban 20, augusztusban pedig 15 volt. Az orosz erők által bevetett siklóbombák száma júniusban 40 volt, júliusban 109-re, augusztusban pedig 92-re ugrott. Augusztus 25-én egyetlen délelőtt kilenc siklóbomba csapódott Kramatorszkba, amelyek közül hét lakóépületeket talált el – 24 ember sebesült meg, köztük egy két hónapos csecsemő. Két nappal később újabb bombatámadás érte mindkét várost.

Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin azt az utasítást adta tábornokainak, hogy az év végéig fejezzék be a Donbász elfoglalását. Az ukrán elnök eközben határozottan elutasítja saját csapatai kivonását a régióból. Egy meg nem nevezett ukrán tábornok szerint a térségben "az idei és a jövő év valószínűleg legfontosabb csatája bontakozik ki".