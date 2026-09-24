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Drámai vallomást tett Zelenszkij: élete végéig viselni fogja a háború legnehezebb terheit
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Wall Street Journalnak adott interjújában elismerte, hogy számos hibát vétett a háború évei alatt. A politikus őszintén beszélt arról is, hogy a folyamatos döntési kényszer és a konfliktus okozta lelki terhek miatt valószínűleg élete végéig magán viseli majd az elmúlt időszak nyomait.
A beszélgetés, amely elsősorban a fegyveres konfliktusra és az ukrán–amerikai kapcsolatokra fókuszált, kitért az államfő személyes küzdelmeire is. Arra a kérdésre, miként képes megbirkózni a mindennapos stresszel és a traumákkal, Zelenszkij elmondta, hogy maga sem biztos abban, képes lesz-e teljesen feldolgozni ezeket a terheket. Személyes vágyaival kapcsolatban csupán annyit emelt ki, hogy a háború után a hazájában szeretne élni, és békében szeretne sétálni az utcán.
Az ukrán elnök nyíltan vállalta a felelősséget a tévedéseiért, kifejtve, hogy egy ilyen elhúzódó krízisben a hatalmas nyomás miatt elkerülhetetlen a hibázás. Trump elnök szavaira hivatkozva úgy fogalmazott, hogy egy vezetőnek naponta több száz megállapodást kell megkötnie. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy ezek a kompromisszumok sokszor rendkívül összetettek és érzékenyek, a körülmények pedig gyakran olyan döntésekbe hajszolták bele, amelyeket legszívesebben elkerült volna. Azt azonban nem részletezte, hogy visszatekintve pontosan mely lépéseit tartja hibásnak.
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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