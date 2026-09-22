Az üzembehelyezést és tesztelést követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a százhalombattai finomító, várhatóan októberben.
Kiszivárgott a feszült telefonhívás: Trump egyetlen dolgot követel Zelenszkijtől
Donald Trump az ENSZ-közgyűlés magas szintű hetének keretében kedden tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel New Yorkban. Az egyeztetés középpontjában az energetikai tűzszünet áll, miközben az Egyesült Államokban rekordszintre emelkedtek az üzemanyagárak, Ukrajna pedig a hétvégén az eddigi legnagyobb csapást mérte az orosz energetikai infrastruktúrára - tudósított a The Guardian.
Ukrajna a hétvégén nagyszabású csapást mért a moszkvai régióra, a támadássorozatban találat érte az egyik nagy moszkvai olajfinomítót is, és három ember meghalt. Trump hétfőn a Truth Social platformon azt írta, Oroszország "sajnálatos módon elvesztette az irányítást a dízelolaj-ipara felett az Ukrajnával vívott háború miatt", mivel számos finomítóját felrobbantották. "Ezt a nevetséges és véget nem érő háborút be kell fejezni" – tette hozzá, arra hivatkozva, hogy havonta mintegy 25 ezer ember, többségében katona veszti életét.
Az amerikai gázolajárak hétfőn rekordot döntöttek, gallononként 6,50 dollárra emelkedtek – szemben az egy évvel ezelőtti 3,19 dolláros szinttel –, ami az Irán elleni amerikai-izraeli csapásokra, valamint Teherán válaszlépésére, a Hormuzi-szoros lezárására vezethető vissza. Az áremelkedést komoly politikai kockázatként értékelik Trump Republikánus Pártja számára a novemberi félidős választások előtt.
Trump már írországi látogatása során egyértelművé tette elvárását Zelenszkij felé, kijelentve, hogy az ukrán elnöknek egyetlen dolga van: abba kell hagynia az oroszországi dízelüzemanyag-létesítmények rombolását. Vasárnap telefonon is beszélt az ukrán államfővel – egy magas rangú ukrán tisztségviselő a Financial Timesnak úgy fogalmazott, a hívás egyetlen témája a "dízel, dízel, dízel" volt.
Zelenszkij hétfői közleményében jelezte, hogy a tárgyalások folytatódnak, és "vannak ötletek az asztalon a béke közelebb hozására, határozott deeszkalációs lépésekkel kezdve". Hangsúlyozta, Ukrajna elvárja, hogy energetikai szektorát, kritikus infrastruktúráját és élelmiszer-exportját ne tekintse célpontnak Oroszország, és ez esetben Kijev is kész hasonló lépésekre. Trump a múlt héten idő előtt jelentett be egy energetikai tűzszünetet, amelyet azonban végül nem sikerült tető alá hozni, így az orosz csapások az ukrán infrastruktúra ellen azóta is tartanak.
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A találkozón kívül Trump kedden felszólal az ENSZ-közgyűlés előtt, emellett az Öböl menti Együttműködési Tanács képviselőivel, valamint Venezuela újonnan kinevezett vezetőjével, Delcy Rodríguezzel is tárgyal a nagy energiatermelő országok bevonása érdekében. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szintén Washingtonban tartózkodik a héten, és a tervek szerint Marco Rubio külügyminiszterrel egyeztet.
címlapkép: Hivatalos Fehér Ház-fotó/Molly Riley
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