Rendkívüli bejelentés Lengyelországból: Trumpról nevezhetik el az új amerikai katonai bázist, éveken belül megvalósulhat a terv

„Fort Trump”, azaz Trump erőd lehet a neve az első állandó amerikai katonai bázisnak Lengyelországban. Karol Nawrocki lengyel elnök szerint már csak idő kérdése a döntés, és azt szeretné, ha a létesítmény Donald Trump jelenlegi elnöki mandátumának lejárta előtt elkészülne, írja az Ukrajinszka Pravda.

Lengyelországban hozhatják létre az első állandó amerikai katonai bázist, amelynek Karol Nawrocki lengyel elnök szerint „Fort Trump” lehet a neve. A lengyel államfő úgy nyilatkozott, hogy a döntés már csak idő kérdése, és szeretné, ha a létesítmény még Donald Trump 2029-ben lejáró elnöki mandátuma előtt elkészülne.

Az állandó amerikai katonai jelenlét ötlete már 2018-ban felmerült Lengyelországban, de akkor nem valósult meg. Az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta Varsó fokozta erőfeszítéseit az amerikai katonai jelenlét bővítésére. Trump szeptemberben arról számolt be, hogy jelentős előrelépés történt a lengyelországi amerikai bázis létrehozásában, és jelezte, hogy a helyszínt hamarosan bejelenthetik.

Lengyelországban jelenleg is mintegy tízezer amerikai katona állomásozik rotációs rendszerben, Varsó pedig arra is kész, hogy esetlegesen Németországból kivont amerikai egységeket fogadjon be.

Lengyelország a NATO egyik legtöbbet védelmére költő tagállama, és évek óta szorgalmazza az amerikai katonai jelenlét bővítését. A lengyel elnök szerint a bázis létrehozásához még adminisztratív és pénzügyi kérdéseket is rendezni kell.