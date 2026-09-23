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Mihail Kogalniceanu, Románia - 2023. március 31: Amerikai katonák a Constanta város közelében lévő Mihail Kogalniceanu NATO légibázison az amerikai egységek csapatváltása alkalmából rendezett ünnepségen.
Világ

Rendkívüli bejelentés Lengyelországból: Trumpról nevezhetik el az új amerikai katonai bázist, éveken belül megvalósulhat a terv

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 09:24

„Fort Trump”, azaz Trump erőd lehet a neve az első állandó amerikai katonai bázisnak Lengyelországban. Karol Nawrocki lengyel elnök szerint már csak idő kérdése a döntés, és azt szeretné, ha a létesítmény Donald Trump jelenlegi elnöki mandátumának lejárta előtt elkészülne, írja az Ukrajinszka Pravda.

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Lengyelországban hozhatják létre az első állandó amerikai katonai bázist, amelynek Karol Nawrocki lengyel elnök szerint „Fort Trump” lehet a neve. A lengyel államfő úgy nyilatkozott, hogy a döntés már csak idő kérdése, és szeretné, ha a létesítmény még Donald Trump 2029-ben lejáró elnöki mandátuma előtt elkészülne.

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Az állandó amerikai katonai jelenlét ötlete már 2018-ban felmerült Lengyelországban, de akkor nem valósult meg. Az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta Varsó fokozta erőfeszítéseit az amerikai katonai jelenlét bővítésére. Trump szeptemberben arról számolt be, hogy jelentős előrelépés történt a lengyelországi amerikai bázis létrehozásában, és jelezte, hogy a helyszínt hamarosan bejelenthetik.

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Lengyelországban jelenleg is mintegy tízezer amerikai katona állomásozik rotációs rendszerben, Varsó pedig arra is kész, hogy esetlegesen Németországból kivont amerikai egységeket fogadjon be.

Lengyelország a NATO egyik legtöbbet védelmére költő tagállama, és évek óta szorgalmazza az amerikai katonai jelenlét bővítését. A lengyel elnök szerint a bázis létrehozásához még adminisztratív és pénzügyi kérdéseket is rendezni kell.
Címlapkép: Getty Images
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