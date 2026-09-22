Mindent letarolt Putyin pártja: olyan eredmény született az orosz választáson, amitől tátva marad a világ szája

A hétvégén lezárult oroszországi törvényhozási választáson az Egységes Oroszország párt története eddigi legnagyobb győzelmét aratta, amellyel minden korábbinál stabilabb alkotmányozó többséget biztosított a Kreml számára. A voksoláson – amelyről a valódi ellenzéket kizárták – a kormánypárt az előzetes adatok alapján 355 mandátumot szerez a 450 fős Állami Dumában.

A Központi Választási Bizottság adatai szerint a szavazatok 95 százalékos feldolgozottságánál Vlagyimir Putyin pártja a listás voksok közel 58 százalékát szerezte meg. A mandátumok sorsát túlnyomórészt az egyéni választókerületek döntötték el, ahol a kormánypárt jelöltjei taroltak, hiszen a 225 körzetből 208-ban az élen végeztek. Az elmúlt évek legmagasabb, mintegy 59 százalékos részvételi aránya mellett elért eredmény a következő ötéves ciklusra bebetonozza a hatalom pozícióját. A hivatalos és végleges mandátumkiosztást ezen a héten pénteken, szeptember 25-én hirdetik ki, de az arányokon ez érdemben már nem fog változtatni.

Az új parlamentbe a kormánypárton kívül kizárólag a rendszerhez lojális formációk jutottak be, így a Kommunista Párt, a Liberális Demokrata Párt, az Új Emberek és a bejutási küszöböt éppen csak átlépő Igazságos Oroszország szerzett még helyet. Valódi, háborúellenes ellenzéki jelöltek nem is szerepelhettek a szavazólapokon, miután a Legfelsőbb Bíróság korábban megakadályozta a liberális Jabloko párt indulását. A törvényhozás munkájában hivatalosan 49 frontszolgálatot megjárt veterán is részt vesz majd. A voksolással párhuzamosan tartott regionális választásokon eközben Csecsenföldön Ramzan Kadirov 99,85 százalékos támogatottsággal maradt a tisztségében.

A háromnapos választást Oroszország kiterjesztette az Ukrajnától elfoglalt területekre is, ahol a beszámolók szerint a lakosok fegyveres katonák felügyelete mellett dobták be szavazataikat az urnákba. Ezt a lépést mind Kijev, mind a nyugati országok törvénytelennek és érvénytelennek minősítették. Magát a szavazást háborús cselekmények is kísérték, a zárónapon ugyanis a moszkvai régiót érő ukrán dróntámadásokban két ember meghalt, miközben orosz légicsapás érte Zaporizzsját. A hatóságok emellett arról is beszámoltak, hogy a moszkvai elektronikus szavazási rendszert több tízezer kibertámadás érte.

Vlagyimir Putyin elnök nem jelent meg személyesen a szavazókörben, hanem a dolgozószobájából, online adta le voksát, népszerűsítve ezzel a digitális platformot. Független megfigyelők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a többnapos és az elektronikus szavazás kombinációja gyakorlatilag lehetetlenné teszi a szavazatszámlálás tisztaságának ellenőrzését - írta meg a szeretlekmagyarorszag.hu.

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A nyugati diplomácia élesen bírálta a választás lebonyolítását. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője az orosz demokrácia újabb súlyos visszalépésének nevezte a folyamatot, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi megfigyelők kizárása és a kritikus hangok elhallgatása miatt csak a demokrácia látszata maradt meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált, hogy a nemzetközi közösségnek továbbra is nyomást kell gyakorolnia Moszkvára, mivel Oroszország láthatóan nem hajlandó visszafogni agresszív lépéseit a háború lezárása érdekében.