2026. szeptember 22. kedd Móric
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy felismerhetetlen férfi választópolgár a szavazóurnára tartja a kezében lévő szavazólapot
Világ

Mindent letarolt Putyin pártja: olyan eredmény született az orosz választáson, amitől tátva marad a világ szája

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 08:01

A hétvégén lezárult oroszországi törvényhozási választáson az Egységes Oroszország párt története eddigi legnagyobb győzelmét aratta, amellyel minden korábbinál stabilabb alkotmányozó többséget biztosított a Kreml számára. A voksoláson – amelyről a valódi ellenzéket kizárták – a kormánypárt az előzetes adatok alapján 355 mandátumot szerez a 450 fős Állami Dumában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Központi Választási Bizottság adatai szerint a szavazatok 95 százalékos feldolgozottságánál Vlagyimir Putyin pártja a listás voksok közel 58 százalékát szerezte meg. A mandátumok sorsát túlnyomórészt az egyéni választókerületek döntötték el, ahol a kormánypárt jelöltjei taroltak, hiszen a 225 körzetből 208-ban az élen végeztek. Az elmúlt évek legmagasabb, mintegy 59 százalékos részvételi aránya mellett elért eredmény a következő ötéves ciklusra bebetonozza a hatalom pozícióját. A hivatalos és végleges mandátumkiosztást ezen a héten pénteken, szeptember 25-én hirdetik ki, de az arányokon ez érdemben már nem fog változtatni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új parlamentbe a kormánypárton kívül kizárólag a rendszerhez lojális formációk jutottak be, így a Kommunista Párt, a Liberális Demokrata Párt, az Új Emberek és a bejutási küszöböt éppen csak átlépő Igazságos Oroszország szerzett még helyet. Valódi, háborúellenes ellenzéki jelöltek nem is szerepelhettek a szavazólapokon, miután a Legfelsőbb Bíróság korábban megakadályozta a liberális Jabloko párt indulását. A törvényhozás munkájában hivatalosan 49 frontszolgálatot megjárt veterán is részt vesz majd. A voksolással párhuzamosan tartott regionális választásokon eközben Csecsenföldön Ramzan Kadirov 99,85 százalékos támogatottsággal maradt a tisztségében.

A háromnapos választást Oroszország kiterjesztette az Ukrajnától elfoglalt területekre is, ahol a beszámolók szerint a lakosok fegyveres katonák felügyelete mellett dobták be szavazataikat az urnákba. Ezt a lépést mind Kijev, mind a nyugati országok törvénytelennek és érvénytelennek minősítették. Magát a szavazást háborús cselekmények is kísérték, a zárónapon ugyanis a moszkvai régiót érő ukrán dróntámadásokban két ember meghalt, miközben orosz légicsapás érte Zaporizzsját. A hatóságok emellett arról is beszámoltak, hogy a moszkvai elektronikus szavazási rendszert több tízezer kibertámadás érte.

Vlagyimir Putyin elnök nem jelent meg személyesen a szavazókörben, hanem a dolgozószobájából, online adta le voksát, népszerűsítve ezzel a digitális platformot. Független megfigyelők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a többnapos és az elektronikus szavazás kombinációja gyakorlatilag lehetetlenné teszi a szavazatszámlálás tisztaságának ellenőrzését - írta meg a szeretlekmagyarorszag.hu.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nyugati diplomácia élesen bírálta a választás lebonyolítását. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője az orosz demokrácia újabb súlyos visszalépésének nevezte a folyamatot, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi megfigyelők kizárása és a kritikus hangok elhallgatása miatt csak a demokrácia látszata maradt meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált, hogy a nemzetközi közösségnek továbbra is nyomást kell gyakorolnia Moszkvára, mivel Oroszország láthatóan nem hajlandó visszafogni agresszív lépéseit a háború lezárása érdekében.
Címlapkép: Getty Images
#választások #ukrajna #oroszország #világ #kibertámadás #politika #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #kreml #diplomácia
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:14
11:01
10:33
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 22.
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
2026. szeptember 21.
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
2026. szeptember 21.
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 22. kedd
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
1 hete
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
1 hete
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
2 hete
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
5
1 hete
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Chip kártya
olyan bankkártya, melynek előlapján banki funkciókra is alkalmas chip található azonosítja a kártyabirtokost, illetve tárolhat személyes ill. pénzügyi adatokat, információkat (pl. elektronikus pénztárca)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 10:03
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 22. 09:06
Most közölte a Mol: ekkor termelhet újra teljes kapacitással a Dunai Finomító, így áll a sérült üzem javítása
Agrárszektor  |  2026. szeptember 22. 10:29
Igazi csoda egy magyar telken: szuperparadicsommal hódít a somogyi család