Elképesztő húzás a britektől: olyan háborúra készülnek az űrben, amire még soha nem volt példa

Új katonai egységet hoz létre Nagy-Britannia a műholdjai védelmére, miközben egyre élesebb verseny bontakozik ki az űr katonai felhasználásáért. A brit királyi légierő, a RAF No. III Space Effects Squadron nevű alakulatának feladata az lesz, hogy fellépjen a brit műholdakat fenyegető ellenséges tevékenységgel szemben.

A brit védelmi minisztérium szerint az új egység lesz az ország első olyan katonai alakulata, amely kifejezetten az űrben jelentkező ellenséges fenyegetések megzavarására, gyengítésére és elhárítására jön létre. A squadron a brit fegyveres erők különböző területeiről érkező szakembereket egyesíti majd.

A célpontok között olyan műholdak is vannak, amelyek a mindennapi katonai működés szempontjából kulcsfontosságúak. Ezek segítik a hajók navigációját, a kommunikációt, valamint a rakétatámadások korai észlelését. A brit kormány szerint az űrbeli infrastruktúra ma már a nemzetbiztonság és a gazdaság működésének is fontos része.

Az új egység egyik fontos képessége az elektronikus hadviselés lesz. A brit védelmi minisztérium szerint a katonai alakulat támadó és védekező műveleteket egyaránt támogathat, és idővel újabb képességekkel bővülhet. London célja, hogy szükség esetén képes legyen megvédeni saját és szövetségesei űreszközeit, illetve megakadályozni, hogy ellenfelei ugyanezeket a képességeket használják.

A RAF-nak már két olyan egysége van, amely az űrbeli fenyegetések megfigyelésével és az azokkal kapcsolatos riasztásokkal foglalkozik. Az új alakulat ehhez képest már aktívabb szerepet kap. A brit kormány megfogalmazása szerint nemcsak „figyelni és figyelmeztetni” akar, hanem reagálni is az ellenséges tevékenységre.

A lépés szorosan kapcsolódik London szeptemberben közzétett új űrstratégiájához. A brit kormány 2030-ig 7,8 milliárd fontnyi állami beruházást jelentett be az űrszektorban, ebből 880 millió fontot fordítanak hírszerzési, megfigyelési, felderítési és űrellenőrzési képességekre. A stratégia szerint az űr már nem egyszerűen tudományos vagy gazdasági terület, hanem egyre inkább a katonai verseny egyik színtere.

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A brit stratégia külön is említi, hogy egyes államok olyan képességeket fejlesztenek, amelyekkel képesek lehetnek a műholdas szolgáltatások megzavarására vagy ellehetetlenítésére. London ezért olyan rendszert akar kialakítani, amely képes észlelni az űrbeli fenyegetéseket, majd szükség esetén gyorsan reagálni rájuk.

A fejlesztés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Nagy-Britannia romboló műholdellenes rakétakísérleteket tervezne. A kormány továbbra is kizárja az ilyen teszteket, és azt állítja, hogy az ENSZ-ben a világűr felelős és békés használatára vonatkozó nemzetközi normák kialakításán dolgozik.

A háttérben azonban egyre komolyabb nemzetközi űrverseny bontakozik ki. Az Egyesült Államok 2019-ben létrehozta saját Űrhaderőjét, miközben több ország fejleszti azokat a képességeket, amelyekkel műholdakat lehet megfigyelni, zavarni vagy akár működésképtelenné tenni. A brit lépés ennek a szélesebb katonai és technológiai versenynek a része. A brit légierő vezetése szerint az űr ma már közvetlen katonai versenyterület, ahol egy ország katonai előnye éppúgy elveszhet, mint a szárazföldön, a tengeren vagy a levegőben. London ezért egyre kevésbé különálló technológiai területként, inkább a modern hadviselés egyik kulcsfontosságú színtereként kezeli az űrt.