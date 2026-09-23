Recep Tayyip Erdoğan szerint alapjaiban kellene átalakítani az ENSZ Biztonsági Tanácsát, és a reform első lépése a vétójog eltörlése lehetne.
Elképesztő húzás a britektől: olyan háborúra készülnek az űrben, amire még soha nem volt példa
Új katonai egységet hoz létre Nagy-Britannia a műholdjai védelmére, miközben egyre élesebb verseny bontakozik ki az űr katonai felhasználásáért. A brit királyi légierő, a RAF No. III Space Effects Squadron nevű alakulatának feladata az lesz, hogy fellépjen a brit műholdakat fenyegető ellenséges tevékenységgel szemben.
A brit védelmi minisztérium szerint az új egység lesz az ország első olyan katonai alakulata, amely kifejezetten az űrben jelentkező ellenséges fenyegetések megzavarására, gyengítésére és elhárítására jön létre. A squadron a brit fegyveres erők különböző területeiről érkező szakembereket egyesíti majd.
A célpontok között olyan műholdak is vannak, amelyek a mindennapi katonai működés szempontjából kulcsfontosságúak. Ezek segítik a hajók navigációját, a kommunikációt, valamint a rakétatámadások korai észlelését. A brit kormány szerint az űrbeli infrastruktúra ma már a nemzetbiztonság és a gazdaság működésének is fontos része.
Az új egység egyik fontos képessége az elektronikus hadviselés lesz. A brit védelmi minisztérium szerint a katonai alakulat támadó és védekező műveleteket egyaránt támogathat, és idővel újabb képességekkel bővülhet. London célja, hogy szükség esetén képes legyen megvédeni saját és szövetségesei űreszközeit, illetve megakadályozni, hogy ellenfelei ugyanezeket a képességeket használják.
A RAF-nak már két olyan egysége van, amely az űrbeli fenyegetések megfigyelésével és az azokkal kapcsolatos riasztásokkal foglalkozik. Az új alakulat ehhez képest már aktívabb szerepet kap. A brit kormány megfogalmazása szerint nemcsak „figyelni és figyelmeztetni” akar, hanem reagálni is az ellenséges tevékenységre.
A lépés szorosan kapcsolódik London szeptemberben közzétett új űrstratégiájához. A brit kormány 2030-ig 7,8 milliárd fontnyi állami beruházást jelentett be az űrszektorban, ebből 880 millió fontot fordítanak hírszerzési, megfigyelési, felderítési és űrellenőrzési képességekre. A stratégia szerint az űr már nem egyszerűen tudományos vagy gazdasági terület, hanem egyre inkább a katonai verseny egyik színtere.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A brit stratégia külön is említi, hogy egyes államok olyan képességeket fejlesztenek, amelyekkel képesek lehetnek a műholdas szolgáltatások megzavarására vagy ellehetetlenítésére. London ezért olyan rendszert akar kialakítani, amely képes észlelni az űrbeli fenyegetéseket, majd szükség esetén gyorsan reagálni rájuk.
A fejlesztés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Nagy-Britannia romboló műholdellenes rakétakísérleteket tervezne. A kormány továbbra is kizárja az ilyen teszteket, és azt állítja, hogy az ENSZ-ben a világűr felelős és békés használatára vonatkozó nemzetközi normák kialakításán dolgozik.
A háttérben azonban egyre komolyabb nemzetközi űrverseny bontakozik ki. Az Egyesült Államok 2019-ben létrehozta saját Űrhaderőjét, miközben több ország fejleszti azokat a képességeket, amelyekkel műholdakat lehet megfigyelni, zavarni vagy akár működésképtelenné tenni. A brit lépés ennek a szélesebb katonai és technológiai versenynek a része. A brit légierő vezetése szerint az űr ma már közvetlen katonai versenyterület, ahol egy ország katonai előnye éppúgy elveszhet, mint a szárazföldön, a tengeren vagy a levegőben. London ezért egyre kevésbé különálló technológiai területként, inkább a modern hadviselés egyik kulcsfontosságú színtereként kezeli az űrt.
Hónapok óta először indult érdemi diplomáciai egyeztetés az Egyesült Államok és Irán között, ami új reményt adhat a közel-keleti háború lezárására.
Történelmi összeomlás rázza Németországot, 1949 óta nem láttak hasonlót: ebbe a kormány is belebukhat
A 2026 szeptemberére kialakult belpolitikai válság hátterében Friedrich Merz kancellár rekordalacsony népszerűsége, a bal- és jobbközép kényszerkoalíciójának kudarca áll.
Litvánia kimenekítési terveket dolgozott ki egy esetleges orosz támadás esetére, a balti állam miniszterelnöke azonban leszögezte, hogy nem adják meg magukat.
A 100 dollár feletti olajár, a megugró európai gázárak és a közel-keleti konfliktus újabb eszkalációja ismét előtérbe helyezte Európa energiabiztonságát.
Az egyeztetés középpontjában az energetikai tűzszünet áll, miközben az Egyesült Államokban rekordszintre emelkedtek az üzemanyagárak.
Mindent letarolt Putyin pártja: olyan eredmény született az orosz választáson, amitől tátva marad a világ szája
A hétvégén lezárult oroszországi törvényhozási választáson az Egységes Oroszország párt története eddigi legnagyobb győzelmét aratta
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
Az ENSZ Közgyűlése 164 igen szavazattal támogatta az Equal Earth világtérkép használatát, amely jóval pontosabban mutatja meg a kontinensek valódi méretarányait.
Oroszország a következő hónapokban drónokkal vagy rakétákkal indíthat támadást a NATO területén.
Irán hadserege közben arra figyelmeztetett, hogy hírszerzési információik szerint az Egyesült Államok és szövetségesei újabb nagyszabású csapásra készülnek.
Élesedik a vita az Európai Unió 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretéről, amelyről a tervek szerint még idén, 2026 végéig meg kell állapodniuk a...
Váratlan fordulat a magyar-ukrán feszültség után: óriási megállapodást írt alá a MOL az ukrán olajvállalattal
A megállapodás egy szélesebb, nyolc közép- és kelet-európai országot tömörítő új regionális együttműködés keretében jött létre.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Kijev drónokkal és rakétákkal csapást mért egy kulcsfontosságú orosz olajlétesítményre.
Váratlan helyről kapott kritikát Von der Leyen: semmilyen víziója nincs az egyik legsúlyosabb fenyegetéssel szemben
Az energiapolitikát illetően az elnök három alapproblémát azonosított.
Lesújtó véleményt fogalmazott meg a milliárdos pénzember: "minden bizalmamat elvesztettem az ország vezetésében"
Az energiapolitikát különösen kemény bírálattal illette.
Kiderült, miért rendeztek választásokat Oroszországban a háború közepette: mindvégig ez volt vele Putyin valódi célja
A "háborúellenes" jelölteket nagyrészt kiszűrték az indulók közül.
Brutális légitámadás történt, óriási lángok csaptak fel a fővárosban: ennek még súlyos következménye lehet
A konfliktus komoly fenyegetést jelent a globális olajellátásra.
A kormányzó szociáldemokraták igyekeznek megállítani a radikális jobboldali AfD előretörését.
Óriási botrány van készülőben az Egyesült Államokban: már szivárognak az eltitkolt adatok az iráni háborúból
Az elesetteken kívül az elmúlt szűk hét hónapban több mint 820 amerikai katona sebesült meg, akik közül sokan az iráni válaszcsapások következtében szenvedtek traumás agysérülést.
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.