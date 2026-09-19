Óriási botrány van készülőben az Egyesült Államokban: már szivárognak az eltitkolt adatok az iráni háborúból

A Washington Post értesülései szerint a Pentagon a valósnál kevesebb amerikai katona halálát tünteti fel a hivatalos adatokban az iráni háború kapcsán. Bár a nyilvános nyilvántartásban 18 áldozat szerepel, bennfentes források szerint a tényleges szám eléri a 22-23 főt, a sebesültek száma pedig meghaladja a nyolcszázat a februárban kirobbant konfliktusban.

A lapnak nyilatkozó öt amerikai tisztségviselő legalább 22 halálos áldozatról tud, ami néggyel több a Védelmi Minisztérium hivatalos adatbázisában (DCAS) szereplő számnál. Egy hatodik informátor már 23 elesett katonáról számolt be a február 28-án indult hadműveletek kezdete óta.

Arra is rámutatott, hogy a nyilvánosságra nem hozott halálesetek nem mindegyike köthető közvetlenül harci cselekményekhez, mivel egyes áldozatok csupán a térségben állomásoztak. Ezenfelül az amerikai hadseregnek dolgozó, különböző katonai és logisztikai feladatokat ellátó három civil alvállalkozó is életét vesztette a régióban.

A legfrissebb hivatalos statisztika 18 áldozatot tart nyilván. Közülük tizennégyet a hadművelet fő fázisához, az Epic Furyhoz kötnek, míg négy esetet általános tengerentúli műveletként könyveltek el. Utóbbiak a nyáron, az időközben összeomlott júliusi tűzszünet ideje alatt történtek.

Az elesetteken kívül az elmúlt szűk hét hónapban több mint 820 amerikai katona sebesült meg, akik közül sokan az iráni válaszcsapások következtében szenvedtek traumás agysérülést. A Pentagon egyelőre nem reagált az adatok közötti eltéréseket firtató sajtómegkeresésekre.