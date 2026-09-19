Csak az idei évben ez már legalább a hatodik részleges vagy teljes áramszünet.
Óriási botrány van készülőben az Egyesült Államokban: már szivárognak az eltitkolt adatok az iráni háborúból
A Washington Post értesülései szerint a Pentagon a valósnál kevesebb amerikai katona halálát tünteti fel a hivatalos adatokban az iráni háború kapcsán. Bár a nyilvános nyilvántartásban 18 áldozat szerepel, bennfentes források szerint a tényleges szám eléri a 22-23 főt, a sebesültek száma pedig meghaladja a nyolcszázat a februárban kirobbant konfliktusban.
A lapnak nyilatkozó öt amerikai tisztségviselő legalább 22 halálos áldozatról tud, ami néggyel több a Védelmi Minisztérium hivatalos adatbázisában (DCAS) szereplő számnál. Egy hatodik informátor már 23 elesett katonáról számolt be a február 28-án indult hadműveletek kezdete óta.
Arra is rámutatott, hogy a nyilvánosságra nem hozott halálesetek nem mindegyike köthető közvetlenül harci cselekményekhez, mivel egyes áldozatok csupán a térségben állomásoztak. Ezenfelül az amerikai hadseregnek dolgozó, különböző katonai és logisztikai feladatokat ellátó három civil alvállalkozó is életét vesztette a régióban.
A legfrissebb hivatalos statisztika 18 áldozatot tart nyilván. Közülük tizennégyet a hadművelet fő fázisához, az Epic Furyhoz kötnek, míg négy esetet általános tengerentúli műveletként könyveltek el. Utóbbiak a nyáron, az időközben összeomlott júliusi tűzszünet ideje alatt történtek.
Az elesetteken kívül az elmúlt szűk hét hónapban több mint 820 amerikai katona sebesült meg, akik közül sokan az iráni válaszcsapások következtében szenvedtek traumás agysérülést. A Pentagon egyelőre nem reagált az adatok közötti eltéréseket firtató sajtómegkeresésekre.
Fatális incidens történt a Közel-Keleten: lesújtó hír ez Európának - ezután jön csak az igazi olajkatasztrófa
A szaúdi szállítások akadozása egy amúgy is rendkívül kifeszített piaci környezetben éri a szektort.
Warren Buffett páratlan örökséget hagy maga után az elnöki poszton.
Súlyos elemzés látott napvilágot: nagy bajban van a NATO - óriási lenne a bénultság, ha holnap kitörne a háború
Ukrán és nyugati védelmi tisztviselők szerint a harctéri események olyan gyorsan pörögnek, hogy a NATO egyes fegyverei és taktikái könnyen elavulttá válhatnak.
Az iráni háború már a hetedik hónapjába lépett, Donald Trump amerikai elnök pedig egyre szkeptikusabb nemzetközi közeggel találkozhat az ENSZ közgyűlésén.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a lengyel kormányfő: olyan támadás érheti a NATO-t, amire senki sincs felkészülve
Donald Tusk szerint drónok vagy rakéták csapódhatnak be NATO-területre, Moszkva pedig balesetnek állíthatja be a történteket.
A Nyugat-Ukrajna elleni csütörtöki orosz csapások során ismét légitámadás ért egy, a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot.
Míg a kanadai miniszterelnök üdvözölte, hogy társult uniós taggá válhat az ország, Donald Trump újabb vámokkal fenyegette meg Európát.
Csütörtökön éri el a Földet egy hétfői napkitörésből származó plazmafelhő, amely enyhe geomágneses vihart vált ki.
Olyan katasztrófa közeleg, amire senki sincs felkészülve: egész hegyoldalak válhatnak instabillá a klímaváltozás miatt
A klímaváltozás okozta gleccserolvadás és a tartósan fagyott talaj felengedése játszott főszerepet a múlt havi, pusztító nepáli katasztrófában.
Ursula von megerősítését hirdette meg idei évértékelő beszédében az Európai Unió stratégiai önállóságának és cselekvőképességének növelésével.
A tervek szerint szeptember végén megrendezendő csúcstalálkozó fő témája egy esetleges orosz–ukrán energetikai tűzszünet megkötése lehet.
Rendkívüli bejelentést tett Ursula von der Leyen: új vészhelyzeti rendszer jön, teljesen megváltozhat a határvédelem
Új európai vészhelyzeti keretet javasol az Európai Bizottság a hirtelen kialakuló, nagymértékű migrációs hullámok kezelésére.
Kiderült az új háború elképesztő ára: felfoghatatlan milliárdokat égetnek el, a lakosság fizeti meg a számlát
A konfliktus nemcsak az amerikai adófizetőket terheli havonta milliárdos tételekkel, hanem a fegyverkészletek kritikus mértékű kimerüléséhez is vezetett.
Az Európai Unió megnyitná az utat Kanada előtt, hogy a közösség első „társult tagja” legyen.
Évtizedek óta nem volt olyan kis méretű az ózonlyuk, mint 2025-ben - közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO).
Durván elszálltak az üzemanyagárak, már a benzin jövedéki adójának csökkentését mérlegelik.
Ismeretlen eredetű drón zuhant le Németországban, a Steinhuder-tó térségében
Rendkívüli bejelentés: Egyetlen tollvonással sújt le Amerika az orosz gáz vásárlóira, már csak Trump aláírása hiányzik
Újabb szankciós törvényjavaslatról dönt az amerikai Képviselőház, amely az orosz energiahordozók vásárlóit célozza.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.