2026. szeptember 19. szombat Vilhelmina
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
|
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Óriási botrány van készülőben az Egyesült Államokban: már szivárognak az eltitkolt adatok az iráni háborúból
Világ

Óriási botrány van készülőben az Egyesült Államokban: már szivárognak az eltitkolt adatok az iráni háborúból

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 17:15

A Washington Post értesülései szerint a Pentagon a valósnál kevesebb amerikai katona halálát tünteti fel a hivatalos adatokban az iráni háború kapcsán. Bár a nyilvános nyilvántartásban 18 áldozat szerepel, bennfentes források szerint a tényleges szám eléri a 22-23 főt, a sebesültek száma pedig meghaladja a nyolcszázat a februárban kirobbant konfliktusban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A lapnak nyilatkozó öt amerikai tisztségviselő legalább 22 halálos áldozatról tud, ami néggyel több a Védelmi Minisztérium hivatalos adatbázisában (DCAS) szereplő számnál. Egy hatodik informátor már 23 elesett katonáról számolt be a február 28-án indult hadműveletek kezdete óta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Arra is rámutatott, hogy a nyilvánosságra nem hozott halálesetek nem mindegyike köthető közvetlenül harci cselekményekhez, mivel egyes áldozatok csupán a térségben állomásoztak. Ezenfelül az amerikai hadseregnek dolgozó, különböző katonai és logisztikai feladatokat ellátó három civil alvállalkozó is életét vesztette a régióban.

A legfrissebb hivatalos statisztika 18 áldozatot tart nyilván. Közülük tizennégyet a hadművelet fő fázisához, az Epic Furyhoz kötnek, míg négy esetet általános tengerentúli műveletként könyveltek el. Utóbbiak a nyáron, az időközben összeomlott júliusi tűzszünet ideje alatt történtek.

Az elesetteken kívül az elmúlt szűk hét hónapban több mint 820 amerikai katona sebesült meg, akik közül sokan az iráni válaszcsapások következtében szenvedtek traumás agysérülést. A Pentagon egyelőre nem reagált az adatok közötti eltéréseket firtató sajtómegkeresésekre.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #adatok #világ #usa #katonák #irán #hadsereg #áldozatok #amerikai egyesült államok #háború #fegyveres konfliktus
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:18
18:38
18:03
17:34
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 19.
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
2026. szeptember 18.
Veszélyes vírusok terjedhetnek Magyarországon: ezek a tüneteik, figyelmeztet Rusvai Miklós
2026. szeptember 19.
Húsbavágó hírt kapott rengeteg 40-50 év körüli magyar munkavállaló: így menekülhetnek meg a legrosszabbtól, ha beüt a krach
2026. szeptember 19.
Húzós árakkal indul a 2026-2027-es osztrák síszezon: a magyaroknak viszont így is olcsóbb lehet, mint tavaly
2026. szeptember 18.
Fillérekért vehetsz lakást ebben a jóléti országban: óriási csapdába esik, aki bedől a nyomott áraknak
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 19. szombat
Vilhelmina
38. hét
Szeptember 19.
Takarítási világnap (Szemétszedési világnap)
Szeptember 19.
A Kulturális Örökség Napjai
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
5 napja
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
6 napja
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
2 hete
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
5
5 napja
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akaratonkívüliség
a biztosítási baleset-fogalom lényeges fogalmi eleme. Azt jelenti, hogy a biztosított akarat-elhatározása és a bekövetkezett biztosítási esemény között nincs okozati összefüggés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 19. 18:38
Vallottak a villanyautósok: kiderült a kellemetlen igazság, amitől rengeteg autótulaj félt
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 19. 18:03
Kvíz: Ismered Magyarország híres műemlékeit? Egy igazi országjárónak a 10/10 is menni fog!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 19. 18:01
Bevált a legújabb víztrükk: sok gazda már ezt használja a földeken