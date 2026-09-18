A londoni rendőrség a legmagasabb fokú biztonsági készültséget rendelte el a Millwall és a West Ham szombati rangadójára.
Vadiúj szövetséget hozott létre Zelenszkij, Magyarország is ott van a tagok között - ma tartják az első csúcstalálkozót
Ma tartják a Kárpáti Nyolcak (C8) elnevezésű új regionális formátum első csúcstalálkozóját, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hívott életre. A kezdeményezés Ukrajnát, hét európai államot – köztük Magyarországot –, valamint az Európai Uniót fogja össze, fókuszában pedig a biztonsági, energetikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítése áll.
Az ukrán államfő tájékoztatása szerint a C8 célja, hogy szorosabbra fűzze Kijev és európai partnerei (Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország), valamint az EU egészének viszonyát, egyúttal új, uniós szintű együttműködési lehetőségeket teremtsen - derül ki az Ukrainska Pravda cikkéből.
A ma zajló egyeztetések kiemelt témái között szerepel a regionális biztonság, az energiaellátás, a logisztika, valamint a határon átnyúló gazdasági hálózatok fejlesztése.
A csúcstalálkozón a tagállamok magas rangú delegációkkal képviseltetik magukat. Lengyelországot Donald Tusk miniszterelnök, Szerbiát Alekszandar Vucsics államfő, Romániát pedig Nicușor Dan képviseli. Ausztria részéről Christine Schwarz-Fuchs, a Szövetségi Tanács tagja, Csehországból pedig Jiří Drahoš érkezett az eseményre. Magyarország képviseletét a kijevi magyar nagykövetség vezetője látja el.
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