Vészhelyzet a magyar csatornánál: a halak teljes pusztulása fenyegetett, sürgősen lépni kellett + Fotók

A kiszáradás szélére sodródott a Szőny–Füzitői-csatorna, a folyamatos vízszintcsökkenés miatt ugyanis már a halállomány és a vízi élővilág fennmaradása is veszélybe kerülhetett. Most azonban közbeléptek a szakemberek: sikerült visszaduzzasztani a vizet, így javulhatnak az itt élő halak és más vízi élőlények életfeltételei.

"Összefogással sikerült visszaduzzasztani a csatorna vizét! A vízügy szakembereinek köszönhetően most jelentős előrelépés történt!" - adta hírül Facebookon a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége.

A beavatkozásra azért volt szükség, mert a Szőny–Füzitői csatornában folyamatosan csökkent a vízszint, ami a teljes kiszáradás veszélyét is felvetette. A vízügyi szakemberek fenékküszöb kialakításával, valamint a tatai Réti VIII. tóból leeresztett víz felhasználásával pótolták a hiányzó vízkészletet. A munkában a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ) is közreműködött.

Nem csak a halak miatt fontos a vízpótlás

A Szőny–Füzitői-csatorna számos halfajnak és más vízi élőlénynek biztosít élőhelyet, ezért a vízszint emelése természetvédelmi szempontból is fontos lépés. A KEMHESZ közleménye szerint a most kialakított megoldás hosszabb távon is segíthet megőrizni a csatorna vízkészletét, és akár a teljes kiszáradást is megakadályozhatja.

Ez persze attól is függ, hogy a beavatkozás tartósan működőképesnek bizonyul-e, és a későbbiekben mennyire sikerül megőrizni a vízszintet. A szövetség megköszönte a vízügyi szakemberek gyors és szakszerű munkáját, hangsúlyozva, hogy a beavatkozás a csatorna halállományának és teljes élővilágának megóvása szempontjából is jelentős.