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Steinhuder-tó. Észak-Rajna–Vesztfália, Németország, Hannover közelében.
Világ

Rendkívüli helyzet Németországban: titokzatos drón miatt mozgósítottak hatalmas rendőri erőket

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 07:32

Ismeretlen eredetű drón zuhant le Németországban, a Steinhuder-tó térségében, mindössze egy kilométerre a wunstorfi katonai légitámaszponttól. A roncsok nagy területen szóródtak szét, a hatóságok tájékoztatása szerint ugyanakkor a lakosságot nem fenyegeti veszély.

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A nyomozók hétfőn találták meg a repülőeszköz darabjait egy lakatlan területen. A kiterjedt roncsmező miatt jelentős rendőri erőkkel kutatják át a helyszínt a további maradványok begyűjtése érdekében. Az alsó-szászországi tartományi bűnügyi hivatal (LKA) közlése szerint nincs közvetlen fenyegetés, a drón származása és a becsapódás pontos oka azonban egyelőre tisztázatlan. A hatóságok a begyűjtött alkatrészek szakértői vizsgálata után ígérnek részletesebb tájékoztatást.

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Az elmúlt hetekben több drónincidens is történt Németországban. Augusztus elején a lipcsei repülőtéren egy teherszállító gép ütközött robbanószerkezettel felszerelt eszközzel, szeptember elején pedig a jänschwaldei hőerőmű melletti elektromos alállomást érte támadás. Berlin szerint a lipcsei eset mögött Oroszország áll, Brüsszel pedig úgy véli, a támadás egy kiterjedtebb orosz hibrid műveletsorozat része. Friedrich Merz német kancellár a közelmúltbeli események kapcsán úgy fogalmazott, hogy csak hajszálon múlt a személyi sérülés és a súlyosabb anyagi kár - jelentette az Index.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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