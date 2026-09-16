Rendkívüli helyzet Németországban: titokzatos drón miatt mozgósítottak hatalmas rendőri erőket

Ismeretlen eredetű drón zuhant le Németországban, a Steinhuder-tó térségében, mindössze egy kilométerre a wunstorfi katonai légitámaszponttól. A roncsok nagy területen szóródtak szét, a hatóságok tájékoztatása szerint ugyanakkor a lakosságot nem fenyegeti veszély.

A nyomozók hétfőn találták meg a repülőeszköz darabjait egy lakatlan területen. A kiterjedt roncsmező miatt jelentős rendőri erőkkel kutatják át a helyszínt a további maradványok begyűjtése érdekében. Az alsó-szászországi tartományi bűnügyi hivatal (LKA) közlése szerint nincs közvetlen fenyegetés, a drón származása és a becsapódás pontos oka azonban egyelőre tisztázatlan. A hatóságok a begyűjtött alkatrészek szakértői vizsgálata után ígérnek részletesebb tájékoztatást.

Az elmúlt hetekben több drónincidens is történt Németországban. Augusztus elején a lipcsei repülőtéren egy teherszállító gép ütközött robbanószerkezettel felszerelt eszközzel, szeptember elején pedig a jänschwaldei hőerőmű melletti elektromos alállomást érte támadás. Berlin szerint a lipcsei eset mögött Oroszország áll, Brüsszel pedig úgy véli, a támadás egy kiterjedtebb orosz hibrid műveletsorozat része. Friedrich Merz német kancellár a közelmúltbeli események kapcsán úgy fogalmazott, hogy csak hajszálon múlt a személyi sérülés és a súlyosabb anyagi kár - jelentette az Index.