Újabb szankciós törvényjavaslatról dönt az amerikai Képviselőház, amely az orosz energiahordozók vásárlóit célozza.
Rendkívüli helyzet Németországban: titokzatos drón miatt mozgósítottak hatalmas rendőri erőket
Ismeretlen eredetű drón zuhant le Németországban, a Steinhuder-tó térségében, mindössze egy kilométerre a wunstorfi katonai légitámaszponttól. A roncsok nagy területen szóródtak szét, a hatóságok tájékoztatása szerint ugyanakkor a lakosságot nem fenyegeti veszély.
A nyomozók hétfőn találták meg a repülőeszköz darabjait egy lakatlan területen. A kiterjedt roncsmező miatt jelentős rendőri erőkkel kutatják át a helyszínt a további maradványok begyűjtése érdekében. Az alsó-szászországi tartományi bűnügyi hivatal (LKA) közlése szerint nincs közvetlen fenyegetés, a drón származása és a becsapódás pontos oka azonban egyelőre tisztázatlan. A hatóságok a begyűjtött alkatrészek szakértői vizsgálata után ígérnek részletesebb tájékoztatást.
Az elmúlt hetekben több drónincidens is történt Németországban. Augusztus elején a lipcsei repülőtéren egy teherszállító gép ütközött robbanószerkezettel felszerelt eszközzel, szeptember elején pedig a jänschwaldei hőerőmű melletti elektromos alállomást érte támadás. Berlin szerint a lipcsei eset mögött Oroszország áll, Brüsszel pedig úgy véli, a támadás egy kiterjedtebb orosz hibrid műveletsorozat része. Friedrich Merz német kancellár a közelmúltbeli események kapcsán úgy fogalmazott, hogy csak hajszálon múlt a személyi sérülés és a súlyosabb anyagi kár - jelentette az Index.
Újabb drón- és rakétatámadásokat indítottak a jemeni húszik Szaúd-Arábia ellen.
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A hírt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be kedden a parlament plenáris ülésén.
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Óriási blama a németeknél: szabadon besétált az orosz ügynök, majd simán hagyták meglépni a merénylet után
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A három tagország együttműködést ír alá, ami reményeik szerint végleg független országgá tenné őket.
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A háború új frontjának megnyílása tovább súlyosbítja a globális olajellátási válságot, a nyersolaj ára ugyanis több mint három százalékkal ugrott meg a piacnyitáskor.
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Két kilométerre a NATO-tól csapott le egy vonatra orosz drón: nem sokkal korábban magas rangú biztonsági vezetők jártak ott
Orosz drón csapódott egy vonatba az ukrán–lengyel határ közelében, mindössze két kilométerre Lengyelországtól.
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