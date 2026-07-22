2026. július 22. szerda Magdolna
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy fehér helikopter repül az égen. Az ég tiszta és kék. A helikopter a kép középpontjában áll.
Világ

Durva csapás érte a népszerű online áruházat: egyetlen éjszaka alatt égett hamuvá a kereskedők teljes megélhetése

Pénzcentrum
2026. július 22. 18:12

Ukrán drónok ismét Oroszország legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, a Wildberries raktárait vették célba. A cég alapítója és a helyi kormányzók beszámolói szerint a támadásokban tizenöten megsérültek, és ez már a második eset négy napon belül, hogy ukrán csapás éri a vállalat létesítményeit.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A cég két délnyugat-oroszországi városban működő logisztikai központját érte éjszakai támadás, amely után a dolgozókat kimenekítették – közölte Tatyjana Kim, a Wildberries alapítója. A hétvégén a tambovi és az elektrosztali raktárakat érte csapás, ott nyolcan vesztették életüket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán úgy fogalmazott, hogy Ukrajna a krasznodari és a sztavropoli régióban olyan logisztikai központokat támadott, amelyek az orosz hadsereget drónalkatrészekkel, navigációs eszközökkel és egyéb felszereléssel látták el - tudósított a BBC.

A sztavropoli Nyevinnomisszk közelében lévő raktárkomplexumban öten sérültek meg, és mindannyian járóbeteg-ellátásban részesültek – jelentette Vlagyimir Vlagyimirov kormányzó. Krasznodarban egy raktárban tízen sebesültek meg, közülük hárman súlyosan – közölte Venyiamin Kondratyev kormányzó. A BBC Verify elemzése megerősítette, hogy mindkét helyszínen tűz ütött ki, a felvételeken hatalmas lángok és füstoszlopok láthatók.

Kapcsolódó cikkeink:

Krasznodarban a lezuhanó drónroncsok egy armaviri vállalat területét is eltalálták, ahol egy dolgozó életét vesztette, egy olajraktárban pedig tűz keletkezett. Zelenszkij szerint az ukrán erők az olajraktáron kívül egy tankert és az orosz árnyékflotta négy teherhajóját is eltalálták az Azovi- és a Fekete-tengeren. Oroszország az árnyékflotta segítségével próbálja megkerülni az olajexportjára kivetett szankciókat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az ukrán fél szerint a Wildberries platformját orosz önkéntesek katonai felszerelések beszerzésére használták, így a csapások célja az orosz logisztika, valamint a kettős felhasználású és a szankciókkal sújtott termékek utánpótlásának megzavarása volt. A támadások több száz olyan eladót érintenek, akiknek a megélhetése az online piacterektől függ. Egy kereskedő, aki a teljes ruhaáru-készletét elveszítette, úgy fogalmazott, hogy ha további csapások érik őket, valószínűleg nem tudja majd folytatni a tevékenységét.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #online kereskedelem #világ #drón #logisztika #támadás #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #szankciók

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
37 perce
Nem tudok könnyeket hullatni a muszkákért azok után amit Ukrajnában művelnek. Meg amit Magyarországon, Csehországban, stb műveltek 1945-90 között, de már anno az 1848-as szabadságharcunkat is ők fojtották vérbe. Minél távolabbra verik vissza őket Európától annál jobb.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:43
18:37
18:31
18:12
18:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 22.
Már csak 10-15 évünk maradt? Ijesztő jövő vár az emberiségre, ha nem változtatunk sürgősen ezen a szokásunkon
2026. július 22.
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
2026. július 22.
Aranyat érhetnek az ilyen pesti ingatlanok: tízezrével állnak üresen - a Minisztérium is megszólalt a filléres lakásokról
NAPTÁR
Tovább
2026. július 22. szerda
Magdolna
30. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat
2
2 napja
Fertőzött víz folyik a csapból, már 1500-an betegedtek meg: járványhelyzetet hirdettek
3
2 hete
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
4
1 hete
Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik
5
2 hete
Meglepő hír érkezett az Egyesült Államokból: Trump állítja, hogy létrejöhet a megállapodás Putyin és Zelenszkij között
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárhányad
a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerződéstípusonként és ágazatonként mérik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 18:01
Kvíz: Mennyit tudsz a hazai egyetemekről? Itt a 10 ponthoz másfajta egyetemi tudásra lesz szükséged!
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 16:01
Már csak 10-15 évünk maradt? Ijesztő jövő vár az emberiségre, ha nem változtatunk sürgősen ezen a szokásunkon
Agrárszektor  |  2026. július 22. 18:27
Újra elkapták az ismert orvhorgászt: brutális büntetés várhat rá