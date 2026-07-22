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Durva csapás érte a népszerű online áruházat: egyetlen éjszaka alatt égett hamuvá a kereskedők teljes megélhetése
Ukrán drónok ismét Oroszország legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, a Wildberries raktárait vették célba. A cég alapítója és a helyi kormányzók beszámolói szerint a támadásokban tizenöten megsérültek, és ez már a második eset négy napon belül, hogy ukrán csapás éri a vállalat létesítményeit.
A cég két délnyugat-oroszországi városban működő logisztikai központját érte éjszakai támadás, amely után a dolgozókat kimenekítették – közölte Tatyjana Kim, a Wildberries alapítója. A hétvégén a tambovi és az elektrosztali raktárakat érte csapás, ott nyolcan vesztették életüket.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán úgy fogalmazott, hogy Ukrajna a krasznodari és a sztavropoli régióban olyan logisztikai központokat támadott, amelyek az orosz hadsereget drónalkatrészekkel, navigációs eszközökkel és egyéb felszereléssel látták el - tudósított a BBC.
A sztavropoli Nyevinnomisszk közelében lévő raktárkomplexumban öten sérültek meg, és mindannyian járóbeteg-ellátásban részesültek – jelentette Vlagyimir Vlagyimirov kormányzó. Krasznodarban egy raktárban tízen sebesültek meg, közülük hárman súlyosan – közölte Venyiamin Kondratyev kormányzó. A BBC Verify elemzése megerősítette, hogy mindkét helyszínen tűz ütött ki, a felvételeken hatalmas lángok és füstoszlopok láthatók.
Krasznodarban a lezuhanó drónroncsok egy armaviri vállalat területét is eltalálták, ahol egy dolgozó életét vesztette, egy olajraktárban pedig tűz keletkezett. Zelenszkij szerint az ukrán erők az olajraktáron kívül egy tankert és az orosz árnyékflotta négy teherhajóját is eltalálták az Azovi- és a Fekete-tengeren. Oroszország az árnyékflotta segítségével próbálja megkerülni az olajexportjára kivetett szankciókat.
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Az ukrán fél szerint a Wildberries platformját orosz önkéntesek katonai felszerelések beszerzésére használták, így a csapások célja az orosz logisztika, valamint a kettős felhasználású és a szankciókkal sújtott termékek utánpótlásának megzavarása volt. A támadások több száz olyan eladót érintenek, akiknek a megélhetése az online piacterektől függ. Egy kereskedő, aki a teljes ruhaáru-készletét elveszítette, úgy fogalmazott, hogy ha további csapások érik őket, valószínűleg nem tudja majd folytatni a tevékenységét.
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