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A közel-keleti válság csak egy szúnyogcsípés ehhez a konfliktushoz képest: ha egyszer berobban, a II. világháborúnál is pusztítóbb következménye lehet
A Tajvani-szorosban kirobbanó esetleges fegyveres konfliktus gazdasági következményei meghaladnák a második világháború hatásait – jelentette ki Raymond Greene, az Amerikai Intézet tajpeji igazgatója, egyben az Egyesült Államok de facto szigeti nagykövete - derül ki a Reuters cikkéből.
Nincs aktuálisabb és fontosabb kérdés a béke megőrzésénél a Tajvani-szorosban - jelentette ki Raymond Greene egy tajpeji védelmi fórumon. Az emberi áldozatokon túl egy ilyen összecsapás globális gazdaságra gyakorolt hatása felülmúlná a második világháborúét – fogalmazott a diplomata.
A témáról történetesen a Pénzcentrum is közölt idén egy terjedelmes elemző cikket Magyarország két legelismertebb Kína szakértőjével, akik hasonló következtetésre jutottak.
Greene szerint azonban a Trump-administráció az indo-csendes-óceáni térség békéjének megőrzését kiemelt prioritásként kezeli. Ennek részeként Washington határozott diplomáciát folytat, különösen a legmagasabb szinteken.
Az amerikai diplomata szerint a közelgő amerikai–kínai csúcstalálkozó lehetőséget kínál a stratégiai stabilitás előmozdítására, valamint a félreértések és téves számítások elkerülésére. Hszi Csin-ping kínai elnök várhatóan még ebben a hónapban az Egyesült Államokba utazik, hogy találkozzon Donald Trump elnökkel.
Ugyanezen a rendezvényen Hsziao Bi-khim tajvani alelnök úgy fogalmazott, Tajvannak egyértelmű felelőssége saját védelmének megerősítése, valamint a társadalom felkészítése a biztonsági kihívások széles körére. A politikus hangsúlyozta, hogy céljuk a béke megőrzése és a tajvani nép szabadságának biztosítása, hogy a lakosság maga dönthessen a saját jövőjéről.
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Laj Csing-tö tajvani elnök kormánya a Kína felől érkező fenyegetés miatt kiemelt hangsúlyt fektet a védelmi kiadások növelésére és a hadsereg modernizációjára. A jövő évi védelmi költségvetés most első alkalommal haladja meg az ezermilliárd tajvani dollárt.
Peking, amely Tajvant saját területének tekinti, soha nem mondott le a fegyverhasználat lehetőségéről a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében, noha hivatalosan az "egy ország, két rendszer" modell szerinti békés megoldást részesíti előnyben.
Csen Pin-hua, a kínai Tajvani Ügyek Hivatalának szóvivője szerdán ismét hangsúlyozta, hogy az anyaország újraegyesítése feltartóztathatatlan történelmi folyamat.
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