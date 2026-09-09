2026. szeptember 9. szerda Ádám
33 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idősödő partraszállást gátló barikádok állnak a tajvani Kis-Kinmen-sziget Lieyu településének északnyugati partján, alig néhány mérföldre a szárazföldi Kína Xiamen kikötővárosától. Az 1950-es években a szigeteket a Tajvani-szoro
Világ

A közel-keleti válság csak egy szúnyogcsípés ehhez a konfliktushoz képest: ha egyszer berobban, a II. világháborúnál is pusztítóbb következménye lehet

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 13:45

A Tajvani-szorosban kirobbanó esetleges fegyveres konfliktus gazdasági következményei meghaladnák a második világháború hatásait – jelentette ki Raymond Greene, az Amerikai Intézet tajpeji igazgatója, egyben az Egyesült Államok de facto szigeti nagykövete - derül ki a Reuters cikkéből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nincs aktuálisabb és fontosabb kérdés a béke megőrzésénél a Tajvani-szorosban - jelentette ki Raymond Greene egy tajpeji védelmi fórumon. Az emberi áldozatokon túl egy ilyen összecsapás globális gazdaságra gyakorolt hatása felülmúlná a második világháborúét – fogalmazott a diplomata.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A témáról történetesen a Pénzcentrum is közölt idén egy terjedelmes elemző cikket Magyarország két legelismertebb Kína szakértőjével, akik hasonló következtetésre jutottak.

Greene szerint azonban a Trump-administráció az indo-csendes-óceáni térség békéjének megőrzését kiemelt prioritásként kezeli. Ennek részeként Washington határozott diplomáciát folytat, különösen a legmagasabb szinteken.

Az amerikai diplomata szerint a közelgő amerikai–kínai csúcstalálkozó lehetőséget kínál a stratégiai stabilitás előmozdítására, valamint a félreértések és téves számítások elkerülésére. Hszi Csin-ping kínai elnök várhatóan még ebben a hónapban az Egyesült Államokba utazik, hogy találkozzon Donald Trump elnökkel.

Ugyanezen a rendezvényen Hsziao Bi-khim tajvani alelnök úgy fogalmazott, Tajvannak egyértelmű felelőssége saját védelmének megerősítése, valamint a társadalom felkészítése a biztonsági kihívások széles körére. A politikus hangsúlyozta, hogy céljuk a béke megőrzése és a tajvani nép szabadságának biztosítása, hogy a lakosság maga dönthessen a saját jövőjéről.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Laj Csing-tö tajvani elnök kormánya a Kína felől érkező fenyegetés miatt kiemelt hangsúlyt fektet a védelmi kiadások növelésére és a hadsereg modernizációjára. A jövő évi védelmi költségvetés most első alkalommal haladja meg az ezermilliárd tajvani dollárt.

Peking, amely Tajvant saját területének tekinti, soha nem mondott le a fegyverhasználat lehetőségéről a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében, noha hivatalosan az "egy ország, két rendszer" modell szerinti békés megoldást részesíti előnyben.

Csen Pin-hua, a kínai Tajvani Ügyek Hivatalának szóvivője szerdán ismét hangsúlyozta, hogy az anyaország újraegyesítése feltartóztathatatlan történelmi folyamat.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #világ #donald trump #kína #amerikai egyesült államok #külpolitika #háború #béke #fegyveres konfliktus #tajvan #védelmi kiadások
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:02
14:45
14:40
14:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 9.
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 9.
Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények
2026. szeptember 9.
Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba
2026. szeptember 8.
Változás jön a magyar boltok polcain: eltűnhetnek a jól ismert csomagolások, vége a trükkös szlogeneknek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 9. szerda
Ádám
37. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
2
1 hete
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
3
7 napja
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
4
2 hete
Rakéták repültek az európai főváros felé: minden felrobbant - óriási a pusztítás, rengetegen meghaltak
5
6 napja
Megrohanták a bankokat az élelmes magyarok: tízmilliókat söpörnek be az új lakáshitel-trükkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztói Árindex (infláció)
A háztartások által vásárolt termékek és szolgáltatások értékének változása. Az infláció következtében ugyanazon termékeket egy későbbi időpontban már csak drágábban lehet megvásárolni, ennek a változásnak a statisztikai mérőszáma a Fogyasztói Árindex.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 14:30
30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - Te költöznél?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 9. 13:01
Megszólalt a Magyar Posta, tényleg összeomlott a csomagkézbesítés? Ezért állnak napokig a küldemények
Agrárszektor  |  2026. szeptember 9. 14:36
Fogy az idő a magyar tejágazatban? Már csak ebben bízhatnak a termelők?