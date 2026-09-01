Sokkoló részleteket osztott meg a háború valóságáról egy orosz katona: a börtönből került a frontra, nem kis meglepetés érte

Nyugat-Ukrajnában, magas falak és többszörösen zárt kapuk mögött működik az a hadifogolytábor, ahol az Oroszország oldalán harcoló katonákat tartják fogva. Köztük olyanok is akadnak, akik ukrán állampolgárként fogtak fegyvert saját hazájuk ellen. Az ő történetük az orosz–ukrán háború egyik legellentmondásosabb fejezetét világítja meg - közölte a BBC.

A foglyok jelentős része már nem a háború kezdetén jellemző, távoli és szegény régiókból származik, hanem olyan orosz nagyvárosokból, mint Szentpétervár vagy Jekatyerinburg. Az ukrán születésű hadifoglyok viszont szinte kivétel nélkül a Donbaszból érkeztek, amelynek egy részét a moszkvahű erők már 2014 óta az ellenőrzésük alatt tartják. Anton például tízéves volt, amikor szülőföldjét megszállták; 2022-ben, nagykorúvá válása után azonnal belépett az orosz hadseregbe. "Nem bánom a döntésemet, a szülőföldemet mentem megvédeni" – mondta el a brit lapnak, hozzátéve, hogy barátai is önként csatlakoztak. "Aztán jönnek az SMS-ek, hogy meghalt, meghalt, meghalt."

A megszállt területeken egy teljes generáció nőtt fel az orosz tanterv és a Kreml által irányított média befolyása alatt, amely évek óta náciként és illegitimként mutatja be a kijevi kormányt. Anton mindezt teljesen magáévá tette. Putyint a saját elnökének nevezi, orosznak vallja magát, ukrán vezetéknevét pedig lényegtelennek tartja.

Kijev hivatalosan továbbra is ukrán állampolgárként kezeli ezeket a férfiakat, és az elfogásuk után hazaárulás vádjával bíróság elé állítja őket, mielőtt a hadifogolytáborba kerülnének. "Rendkívül oroszpártiak, a nemzeti identitásuk pedig teljesen homályos" – foglalja össze Petro Jacenko, az ukrán hadifogoly-koordinációs központ munkatársa.

Nem mindenki állt azonban önkéntesként az orosz zászló alá. Egy donyecki férfi arról számolt be, hogy kényszerrel sorozták be. Családja nem politikai meggyőződésből, hanem egyszerűen azért maradt a megszállt területen, mert ott volt az otthonuk.

Hírszerzési adatokra hivatkozó hivatalos becslések szerint több mint ötvenezer ukránt soroztak be akarata ellenére a megszállt régiókban, de más források ennél jóval magasabb számot valószínűsítenek. A kényszersorozott férfi egyetlen vágya, hogy visszatérhessen a feleségéhez és a gyermekeihez. "Ha kiszabadulok, egyszerűen elbújok" – mondta.

A táborban elítélt bűnözőkből lett katonák, úgynevezett "v-snyikek" is vannak, akik börtönbüntetésük elengedéséért jelentkeztek a hadseregbe. A 44 éves Konsztantyin drogkereskedelem miatt kiszabott tizenöt éves börtönbüntetése elől menekült a frontra. A kegyelemért azonban túl kell élniük a háborút, amire a rohamcsapatokba beosztva csekély az esély. Három elítélt gyilkos arról számolt be, hogy egyéves szolgálat után szabadulásra számított, de a szerződésüket automatikusan meghosszabbították.

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