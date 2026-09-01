Nőtt a fogyasztás és az ipar teljesítménye, miközben a mezőgazdaság és a beruházások komoly visszaesést mutattak.
Hiába tagadja a Kreml, kiderült a terv: már gőzerővel készülnek erre a lépésre a választások után
A 2026 szeptemberében esedékes orosz parlamenti választások közeledtével egyre valószínűbbnek tűnik egy újabb katonai mozgósítás Oroszországban. Bár a Kreml hivatalosan tagadja a szándékot, az orosz hadsereg élőerőhiánya, a szigorodó társadalmi ellenőrzés és az ukrajnai fronton tapasztalható nehézségek mind arra utalnak, hogy a voksolás után a moszkvai vezetés ismét drasztikus lépésre szánhatja el magát - írja külföldi forrásokra hivatkozva a Telex.
A háború ötödik évében, a szeptember 18. és 20. között megtartandó választások előtt az orosz vezetés egyre nehezebben tudja elrejteni a kudarcait. Jól mutatja ezt Vlagyimir Putyin augusztus végi rendelete, amely lehetővé teszi azon vállalatok állami irányítás alá vonását, amelyek nem tudnak megfelelően védekezni az ukrán dróncsapások ellen. Ez a lépés nemcsak a felelősség áthárítása, hanem annak nyílt beismerése is, hogy az állam a saját védelmi kötelezettségeit sem képes maradéktalanul ellátni, miközben a támadások már az orosz hátországot veszélyeztetik.
A hivatalos propaganda, amely szerint minden a terveknek megfelelően halad, éles ellentétben áll a valósággal. Az orosz állampolgárok rendszerszintű üzemanyaghiánnyal, kigyulladó kőolaj-finomítókkal és a katonai veszteségek okozta súlyos munkaerőhiánnyal szembesülnek.
Ezzel párhuzamosan a Kreml egyre arrogánsabban lép fel a háború károsultjaival szemben is. Valentyina Matvijenko, a felsőház elnöke például önzőnek nevezte azt az öngyilkosságot elkövető vállalkozót, akinek ukrán dróncsapásban semmisült meg a raktára, miközben a propagandista Margarita Szimonjan a szovjet korszak nélkülözéseire hivatkozva bagatellizálta az üzemanyaghiányt.
A közelgő választások előkészületeit is feszültség övezi. Bár a kormánypárt, az Egységes Oroszország győzelme nem kétséges, a támogatottsága annyira megcsappant, hogy még Putyinnak is magyarázkodnia kellett a helyzet miatt. A hatalom bizonytalanságát jelzi, hogy a háborúellenes Jabloko pártot végül eltávolították a szavazólapokról egy esetleges jó szerepléstől tartva.
A rendszerből kiszorított ellenzékiek – mint a nemrég Franciaországba távozott Borisz Nagyezsgyin – esetei, valamint Dmitrij Medvegyev volt elnök egyre radikálisabb, az emigránsok jogfosztását követelő megnyilvánulásai jól mutatják a vezetés idegességét. Ezzel összefüggésben egyre gyakrabban merül fel a szovjet típusú kiutazási vízumok bevezetésének lehetősége is.
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A legégetőbb kérdés azonban a mozgósítás. Bár az orosz vezetés ezt egyelőre határozottan tagadja, a társadalomban élénken él a négy évvel ezelőtti forgatókönyv, hiszen Putyin 2022 elején is hevesen cáfolta a tartalékosok frontra küldését, majd ősszel azonnali hatállyal elrendelte a részleges mozgósítást. Hasonló lépések előszelére utalhatnak a nyáron Volgográdban és Kalinyingrádban megtartott mozgósítási gyakorlatok, valamint Oroszország ENSZ-nagykövetének kétértelmű nyilatkozata is, aki a felvetésre csupán annyit mondott, hogy a választások után meglátják a folytatást.
Katonai elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy 2026-ra az orosz hadsereg súlyos élőerőhiánnyal küzd. Bár a frontvonal nem omlott össze, az orosz erők áttörési képessége rendkívül korlátozott. A magas illetmények ellenére az önkéntes szerződésesek és a börtönökből toborzottak száma drasztikusan visszaesett.
A hatóságok egyre gyakrabban nyomásgyakorlással – mondvacsinált rendőrségi ügyekkel vagy egyetemi zsarolással – kényszerítik a civileket a hadseregbe. Mivel a dróntechnológia elterjedése ellenére a területek elfoglalásához továbbra is élőerőre van szükség, Moszkva pedig elzárkózik az érdemi béketárgyalásoktól, a választásokat követően a hatalom könnyen dönthet úgy, hogy a csapatok feltöltése érdekében ismét százezreket vezényel a frontra.
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