Eldurvult a térképháború Trump és Kanada között: már a Google is átírta az Ontario-tó nevét, sokan kiakadtak

Donald Trump augusztus 27-i elnöki rendeletével az Ontario-tavat Amerika-tóra (Lake America) keresztelte át, ami a diplomáciai feszültségek mellett a technológiai cégek körében is megosztottságot váltott ki, miután a digitális térképszolgáltatók eltérően reagáltak a névváltoztatásra - tudósított az Axios.

A Google a hétvégén frissítette térképeit az amerikai földrajzinév-nyilvántartás (GNIS) adatai alapján, így a mobilos és az asztali alkalmazásokban egyaránt a "Lake America" megnevezés jelenik meg az amerikai felhasználóknak.

A vállalat közleménye szerint a kanadai felhasználók továbbra is az Ontario-tó nevet látják, míg más országokban a kettős megnevezés – "Lake Ontario (Lake America)" – szerepel. A Google hasonló elvek mentén járt el korábban a Mexikói-öböl "Amerika-öböllé" történő átnevezésekor is, amire reagálva Mexikó perrel fenyegetőzött.

A rendszer azonban nem működött zökkenőmentesen, vasárnap ugyanis több ontariói kormányzati weboldalon is megjelent a "Lake America" felirat, mivel az oldalak beágyazott Google-térképeket használnak. A Google közölte, hogy a probléma a webfejlesztők beállításaira vezethető vissza, így azoknál az oldalaknál, ahol a fejlesztők kanadai régióra állítják a térképet, továbbra is az eredeti név jelenik meg.

Az Apple egyelőre nem módosította térképeit, így azokon továbbra is az Ontario-tó elnevezés szerepel, a cég pedig nem fűzött kommentárt az álláspontjához. A MapQuest ezzel szemben egyértelműen elutasította a névváltoztatást. "Nem fogjuk átnevezni az Ontario-tavat. Nevezze mindenki annak, aminek akarja, a saját szabadidejében" – írta a vállalat egy azóta virálissá vált bejegyzésében.

A döntés ellen Kanada részéről azonnali tiltakozás érkezett. Doug Ford, Ontario tartományi miniszterelnöke az ABC "This Week" című műsorában a Saturday Night Live szkeccséhez hasonlította az átnevezést. "Senki sem fogja Amerika-tónak hívni. Több száz éve Ontario-tó, és az is marad" – jelentette ki Ford, hozzátéve, hogy az egész helyzetet rendkívül kiábrándítónak tartja.