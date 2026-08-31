A Microsoft figyelmeztetése szerint az ilyen jellegű behatolás különösen veszélyes.
Eldurvult a térképháború Trump és Kanada között: már a Google is átírta az Ontario-tó nevét, sokan kiakadtak
Donald Trump augusztus 27-i elnöki rendeletével az Ontario-tavat Amerika-tóra (Lake America) keresztelte át, ami a diplomáciai feszültségek mellett a technológiai cégek körében is megosztottságot váltott ki, miután a digitális térképszolgáltatók eltérően reagáltak a névváltoztatásra - tudósított az Axios.
A Google a hétvégén frissítette térképeit az amerikai földrajzinév-nyilvántartás (GNIS) adatai alapján, így a mobilos és az asztali alkalmazásokban egyaránt a "Lake America" megnevezés jelenik meg az amerikai felhasználóknak.
A vállalat közleménye szerint a kanadai felhasználók továbbra is az Ontario-tó nevet látják, míg más országokban a kettős megnevezés – "Lake Ontario (Lake America)" – szerepel. A Google hasonló elvek mentén járt el korábban a Mexikói-öböl "Amerika-öböllé" történő átnevezésekor is, amire reagálva Mexikó perrel fenyegetőzött.
A rendszer azonban nem működött zökkenőmentesen, vasárnap ugyanis több ontariói kormányzati weboldalon is megjelent a "Lake America" felirat, mivel az oldalak beágyazott Google-térképeket használnak. A Google közölte, hogy a probléma a webfejlesztők beállításaira vezethető vissza, így azoknál az oldalaknál, ahol a fejlesztők kanadai régióra állítják a térképet, továbbra is az eredeti név jelenik meg.
Az Apple egyelőre nem módosította térképeit, így azokon továbbra is az Ontario-tó elnevezés szerepel, a cég pedig nem fűzött kommentárt az álláspontjához. A MapQuest ezzel szemben egyértelműen elutasította a névváltoztatást. "Nem fogjuk átnevezni az Ontario-tavat. Nevezze mindenki annak, aminek akarja, a saját szabadidejében" – írta a vállalat egy azóta virálissá vált bejegyzésében.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A döntés ellen Kanada részéről azonnali tiltakozás érkezett. Doug Ford, Ontario tartományi miniszterelnöke az ABC "This Week" című műsorában a Saturday Night Live szkeccséhez hasonlította az átnevezést. "Senki sem fogja Amerika-tónak hívni. Több száz éve Ontario-tó, és az is marad" – jelentette ki Ford, hozzátéve, hogy az egész helyzetet rendkívül kiábrándítónak tartja.
Éles geopolitikai irányváltásba kezdett Örményország, Nikol Pasinján miniszterelnök kormánya ugyanis elindítja az európai uniós csatlakozási folyamatot.
Rakéták repültek az európai főváros felé: minden felrobbant - óriási a pusztítás, rengetegen meghaltak
Legalább 37 ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek, amikor egy orosz dróntámadás hatalmas tüzet és órákig tartó sorozatrobbanást okozott Kijev közelében.
Izland ezen a héten szombaton sorsdöntő, szorosnak ígérkező népszavazást tartanak az EU-s csatlakozási tárgyalások folytatásáról.
Az amerikai papíripari ágazat arra kéri a lakosságot, hogy ne kezdjen pánikszerű vécépapír-felvásárlásba a Kanadával kiéleződő vámvita miatt.
Az Egyesült Államok több mint 65 milliárd hordónyi venezuelai igazolt kőolajtartalék felett szerezhet ellenőrzést egy Donald Trump amerikai elnök által bejelentett megállapodás értelmében.
Riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit szombat reggel, fel is szálltak a Gripenek.
Fagylaltkóstolót keres a legendás rapper, Snoop Dogg: bárki jelentkezhet, 10 ezer dollár a havi fizetés
Fagylaltkóstolót keres saját márkájához, a Dr. Bombayhez Snoop Dogg
Kegyetlen pokol szabadult el a távoli országban: három magyar is eltűnt, ráadásul újabb árhullám közeleg
Újabb árvízre figyelmeztettek a nepáli hatóságok pénteken, miután ismét megemelkedett a Bhote Kosi folyó egyik szakasza.
A 8,7 milliós érintetti kör az elmúlt évek egyik legnagyobb adatvédelmi incidensévé teszi az esetet az Egyesült Királyságban.
Hivatalosan már 469 halálos áldozatot követelt az a nepáli–kínai határon pusztító jeges villámárvíz, amelynek nyomán több mint ezer embert – köztük három magyar állampolgárt –...
Tényleg csatlakozhat az világ egyik leggazdagabb országa az EU-hoz? Donald Trumpon is múlhat a dolog
Az Európai Unió szempontjából Izland csatlakozása komoly sikertörténetet jelentene a Brexit után.
Trump a Fehér Házban írta alá a rendeletet egy "Még nagyobbá tesszük a Nagy-tavakat" feliratú tábla előtt ülve.
Nyolcvankilenc éves korában elhunyt V. Harald norvég király.
Súlyos kijelentést tett a volt ukrán miniszter: szerinte már csak néhány hónapja maradt az országnak
Többévnyi halasztás után 2026 nyarán ismét a figyelem középpontjába került az ukrán elnökválasztás kérdése,
Földrengésnek hitték, de a valóság ennél is rémisztőbb: 177 életet követelt a hirtelen jött katasztrófa
Legalább 177 ember életét követelte az a villámáradás, amely a nepáli–tibeti határ térségében pusztított, és amelyet az előzetes vizsgálatok szerint egy gleccser összeomlása okozott.
Legalább 98 ember meghalt, több százan pedig eltűntek a Nepál és Tibet határvidékét sújtó villámáradásban.
Dánia számít a világ legjobb országának a nők helyzete alapján, míg a rangsor utolsó helyén Afganisztán áll.
Rendkívüli bejelentés az új magyar szélenergia-programról: kiderült a csapda, amivel rengeteg pénzt bukhatunk
Több évtizedes szünet után augusztus végén elindul a hazai szélerőmű-fejlesztési program első pályázata.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.