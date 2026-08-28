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Ez még Donald Trumptól is sok: egy tollvonással átnevezte a legendás tavat, áll a bál a határon
Világ

Ez még Donald Trumptól is sok: egy tollvonással átnevezte a legendás tavat, áll a bál a határon

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 11:28

Donald Trump amerikai elnök elrendelte az Ontario-tó hivatalos átnevezését Amerika-tóra az Egyesült Államok szövetségi névhasználatában. Az intézkedés a két ország között nemrég kirobbant, vámháborúig fajuló kereskedelmi konfliktus legújabb állomása, amelyet mind a kanadai vezetés, mind több amerikai politikus élesen elutasított.

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Trump a Fehér Házban írta alá a rendeletet egy "Még nagyobbá tesszük a Nagy-tavakat" feliratú tábla előtt ülve, hangsúlyozva, hogy a döntés azonnali hatályú, és a szükséges dokumentumokat már be is nyújtották. Bár a határozat más országokra nem kötelező, és kizárólag az amerikai szövetségi szervekre vonatkozik, az elnök felvetette az Atlanti- és a Csendes-óceán átnevezésének lehetőségét is. Doug Burgum amerikai belügyminiszter üdvözölte a lépést, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok Földtani Szolgálata végrehajtja a rendeletet - közölte a szeretlekmagyarorszag.hu.

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A szimbolikus provokáció hátterében a múlt hét végén zátonyra futott amerikai–kanadai kereskedelmi tárgyalások állnak. A kudarcot követően Washington 50 százalékos büntetővámot vetett ki mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árura. Ottawa válaszul bejelentette, hogy a következő hónapban azonos mértékű ellenvámokat léptet életbe, mire Trump azzal fenyegetőzött, hogy átnevezi a tavat.

A bejelentés azonnali felháborodást váltott ki a határ mindkét oldalán. Mark Carney kanadai miniszterelnök elutasította a lépést, míg Doug Ford, Ontario tartományi miniszterelnöke leszögezte, hogy Kanada és a világ többi része számára a víztest most és mindörökké az Ontario-tó marad. Tim Houston, Új-Skócia miniszterelnöke egyszerűen óriási butaságnak nevezte a történteket.

Az ellenállás az amerikai oldalon is jelentős. Kathy Hochul, az Ontario-tóval egyedüli amerikai államként határos New York kormányzója közölte, hogy nem fogják használni az új elnevezést. Debbie Dingell michigani demokrata képviselő idiótának minősítette a rendeletet, és jelezte, hogy törvényjavaslatot nyújt be annak megsemmisítésére.

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Az amerikai elnöknek nem ez az első ilyen jellegű adminisztratív lépése. Egy korábbi, Mexikót érintő átnevezés szintén heves ellenállást váltott ki, és a gyakorlatban azóta is kettős névhasználatot eredményez. A Google Térkép például az Egyesült Államokban az új, Mexikóban a régi, a világ többi részén pedig mindkét nevet feltünteti. A Fehér Ház a korábbi eset kapcsán még az Associated Press hírügynökség tudósítóit is kitiltotta a rendezvényeiről, amiért megtagadták az új név használatát, ebből az ügyből pedig végül bírósági per is lett.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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