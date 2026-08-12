Az EIA jelentősen, hordónként átlagosan 86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését.
Egyetlen hajszálon múlik a béke: Irán kitálalt Trumpék megállapodásáról
Irán cáfolta azokat a híreket, melyek szerint megállapodott volna Washingtonnal a júniusban kötött ideiglenes egyezményük meghosszabbításáról – közölte egy magas rangú iráni forrás a Reuters hírügynökséggel. Teherán álláspontja szerint a megállapodásnak nem volt kezdődátuma, így azt meghosszabbítani sem lehet.
A nyilatkozat azt követően érkezett, hogy a török Anadolu hírügynökség pakisztáni kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Teherán és Washington megegyezett a júniusban aláírt ideiglenes megállapodás keretében kötött, 60 napos tűzszünet meghosszabbításáról.
A júniusi megállapodás a hadműveletek azonnali és végleges beszüntetését írta elő minden fronton, ám a törékeny egyezség gyorsan felbomlott, miután Donald Trump amerikai elnök július 7-én lezártnak nyilvánította, az iráni külügyminisztérium pedig egy héttel később felfüggesztettnek minősítette azt.
"Hosszabbításról szó sem lehet, mert Irán szempontjából nem kezdődött el semmilyen időszak, tehát nincs mit meghosszabbítani. Az Egyesült Államok a megállapodás megkötése után 48 órával megsértette azt, majd néhány nappal később ki is lépett belőle" – nyilatkozta a forrás.
A megállapodásban szereplő 60 napos időszak egy meghosszabbítható tárgyalási keretet jelölt ki, amelyen belül a feleknek átfogó egyezségre kellett volna jutniuk Irán nukleáris programjának korlátozásáról és az amerikai szankciók feloldásáról. Az érdemi tárgyalások megkezdéséhez számos feltételt szabtak ki, többek között a libanoni tűzszünetet, a Perzsa-öbölbeli szabad hajózás biztosítását, valamint az iráni olajexport engedélyezését.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
"A közvetítőkön keresztül jelenleg arról folyik az egyeztetés, hogy az Egyesült Államok térjen vissza az ideiglenes megállapodáshoz, és határozzanak meg egy ütemtervet a vállalások teljesítésére. Ebben a kérdésben semmilyen előrelépés nem történt" – tette hozzá az iráni forrás.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
Az európaiak egyre kevésbé bíznak abban, hogy az Egyesült Államok hosszú távon garantálja a kontinens biztonságát.
Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett az Omán partjainál zátonyra futott Caroline Bezengi nevű tartályhajóból szivárgó nyersolajból.
Lehet, hogy Románia nem ússza meg olyan könnyedén, mint mi: hamarosan teljesen leállhat a legfontosabb erőművük
A cernavodai erőmű két, egyenként 700 megawattos blokkja együttesen a román áramtermelés mintegy ötödét adja.
A hatóságok szerint a térségben több tucat ember vesztette életét.
A világszerte és Magyarországon is jól ismert, számos bestseller és megfilmesített regény szerzője születésnapján távozott.
A fővárosban is érezték a földmozgást, de innen egyelőre nem érkeztek hírek áldozatokról. Az ország távolabbi részeiről azonban nem ilyen jók a hírek.
A projekt nyomvonalát végül áttervezték, miközben a módosított útvonal közelében valódi bronzkori leletekre bukkantak.
Az izraeli kormányfő elfogadhatatlannak nevezte az amerikai elnök javaslatcsomagját, így egyelőre nem született megnyugtató rendezési terv
Még nincs vége! Kíméletlen erdőtüzek pusztítanak világszerte: emberek tízezreit kellett evakuálni, az oltás még tart
Andalúziában nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz, a Kanada nyugati részén fekvő Brit Columbia tartományban pedig 20 ezer embert evakuáltak.
Kilőtték a nagyturányi medvét és két bocsát is: emberre támadt az anyaállat, súlyos árat fizetett érte
Ezen a hétvégén két embert is ért medvetámadás Szlovákiában.
Elképesztő figyelmeztetést adott ki Zelenszkij: váratlan helyről érkeznek katonák a háborúba, tömegesen ellepik a frontot
A helyzet ellensúlyozására Kijev felvette a kapcsolatot Szöullal.
Közel a mélypont: hamarosan leáll a hajózás ezen a folyószakaszon, a közlekedés és szállítás is megbénulhat Európában
A folyó ilyen alacsony vízállás mellett a kereskedelmi hajózás már nem tudna árut szállítani, és a helyzet a kiránduló- és személyhajózást is érintené.
Két települést elfoglalhattak az oroszok Ukrajnában, közben Odessza kikötőjét is támadták.
Történelmi mélypontra apadt Olaszország leghosszabb folyója, a Pó, ami súlyos válságot okoz az ország GDP-jének felét adó észak-olasz régióban.
Egy, az ukrán hadsereg által széles körben használt típusú drón robbant fel a bolgár–román határ közelében.
Küszöbön a megállapodás a Hormuzi-szorosról, de Irán benyújtotta a számlát: elképesztő árat követelnek
Irán világossá tette, hogy az Ománnal kötött megállapodás nem elég a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának újranyitásához.
Tehervonat és személyvonat ütközött össze szombat délelőtt Horvátország északi részén, Kőrös (Krizevci) térségében, Sveti Ivan Zabno és Gradec között.
Felrobbant egy Románia irányából Bulgáriába berepülő drón szombat reggel a román-bolgár határ mellett.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.