Egyetlen hajszálon múlik a béke: Irán kitálalt Trumpék megállapodásáról

Irán cáfolta azokat a híreket, melyek szerint megállapodott volna Washingtonnal a júniusban kötött ideiglenes egyezményük meghosszabbításáról – közölte egy magas rangú iráni forrás a Reuters hírügynökséggel. Teherán álláspontja szerint a megállapodásnak nem volt kezdődátuma, így azt meghosszabbítani sem lehet.

A nyilatkozat azt követően érkezett, hogy a török Anadolu hírügynökség pakisztáni kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Teherán és Washington megegyezett a júniusban aláírt ideiglenes megállapodás keretében kötött, 60 napos tűzszünet meghosszabbításáról.

A júniusi megállapodás a hadműveletek azonnali és végleges beszüntetését írta elő minden fronton, ám a törékeny egyezség gyorsan felbomlott, miután Donald Trump amerikai elnök július 7-én lezártnak nyilvánította, az iráni külügyminisztérium pedig egy héttel később felfüggesztettnek minősítette azt.

"Hosszabbításról szó sem lehet, mert Irán szempontjából nem kezdődött el semmilyen időszak, tehát nincs mit meghosszabbítani. Az Egyesült Államok a megállapodás megkötése után 48 órával megsértette azt, majd néhány nappal később ki is lépett belőle" – nyilatkozta a forrás.

A megállapodásban szereplő 60 napos időszak egy meghosszabbítható tárgyalási keretet jelölt ki, amelyen belül a feleknek átfogó egyezségre kellett volna jutniuk Irán nukleáris programjának korlátozásáról és az amerikai szankciók feloldásáról. Az érdemi tárgyalások megkezdéséhez számos feltételt szabtak ki, többek között a libanoni tűzszünetet, a Perzsa-öbölbeli szabad hajózás biztosítását, valamint az iráni olajexport engedélyezését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"A közvetítőkön keresztül jelenleg arról folyik az egyeztetés, hogy az Egyesült Államok térjen vissza az ideiglenes megállapodáshoz, és határozzanak meg egy ütemtervet a vállalások teljesítésére. Ebben a kérdésben semmilyen előrelépés nem történt" – tette hozzá az iráni forrás.