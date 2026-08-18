Rendkívüli! Brutális katonai csapással fenyegetőzik Donald Trump: ha ezt meglépik, azonnal bombázni fognak

Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy Irán nem hajlandó a háború lezárásához szükségesnek tartott megállapodást megkötni, egyúttal Omán bombázásával fenyegetőzött a Hormuzi-szoros körüli tárgyalások miatt. Hétfőn jár le a júniusban aláírt ideiglenes fegyverszüneti megállapodás hatvannapos tárgyalási határideje.

"Nem fognak olyan megállapodást kötni, amilyet szükségesnek tartok. Egyetlen okból vagyunk ott, mégpedig azért, mert Irán nem birtokolhat atomfegyvert" – mondta Trump az Ovális Irodában újságíróknak. Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok kéri-e az ideiglenes megállapodás meghosszabbítását, nemmel válaszolt. Korábban a Fox Newsnak adott interjújában úgy fogalmazott, Iránnak "ki kellene tűznie a fehér zászlót".

A júniusban aláírt egyetértési nyilatkozat "azonnali és végleges hadműveleti beszüntetést" írt elő, ám az egyezmény gyorsan szétesett, miután Trump július 7-én befejezettnek nyilvánította, az iráni külügyminisztérium pedig egy héttel később felfüggesztette azt. A dokumentum szerint a feleknek legfeljebb hatvan napon belül kellett volna végleges megállapodásra jutniuk – többek között Irán nukleáris programjáról –, a határidő pedig kölcsönös beleegyezéssel hosszabbítható lett volna. Ez a hatvannapos határidő jár le hétfőn - írta a Reuters.

Ezzel párhuzamosan Omán és Irán tárgyalásokat folytat a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom helyreállításáról. A szoros az Irán elleni amerikai–izraeli támadások februári megindulása előtt a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításainak mintegy húsz százalékát bonyolította. "Ha Omán útban lesz, szarrá bombázzuk őket" – jelentette ki Trump a Fox Newsnak. Az Ovális Irodában később annyit fűzött hozzá, hogy Omán "nem viselkedett túl jól", de az ügyet "nagyon könnyen" kezelni tudnák.

A Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért folyó vita felhajtotta az üzemanyagárakat, és nyomás alá helyezte Trumpot, hogy a novemberi félidős választások előtt zárja le a belpolitikailag népszerűtlen háborút. Az elnök a Fox Newsnak adott nyilatkozatában cáfolta, hogy a félidős választások befolyásolnák az Iránnal szembeni stratégiáját.

Trump a Truth Social platformon hétfőn ismét leszögezte a háború egyik deklarált célját, mi szerint a legfőbb törekvésük az, és mindig is az marad, hogy Irán semmilyen módon ne juthasson atomfegyverhez.