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Valóban választások jöhetnek Ukrajnában a háborús helyzetben? Kiderült, mekkora esélye lenne Zelenszkijnek megtartani a hatalmat
Ukrajnában legutóbb 2019-ben tartottak választásokat, a háború kitörése óta érvényben lévő hadiállapot azonban tiltja azok kiírását. Az ország menesztett védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov ugyanakkor háborús választások megtartását követelte, ami ismét a figyelem középpontjába állította a kérdést, hogy képes-e egyáltalán Ukrajna szavazást szervezni a jelenlegi körülmények között - írja a Reuters.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, hogy készen állna a választások megtartására, amennyiben az Egyesült Államok és az európai szövetségesek garantálják a voksolás biztonságát. Donald Trump amerikai elnök többször is szorgalmazta a szavazást, míg a Zelenszkijt illegitimnek nevező Moszkva azzal érvel, hogy az elnök mandátuma 2024 májusában lejárt. A közvélemény-kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy az ukránok többsége ellenzi a háború alatti választásokat.
A biztonsági kihívások önmagukban is rendkívüliek, hiszen a harcok több mint 1200 kilométeres frontvonalon zajlanak, miközben az orosz drónok és rakéták rendszeresen csapnak le a fronttól távol eső városokra is. Volodimir Feszenko politikai elemző szerint legalább egy légi tűzszünetre lenne szükség ahhoz, hogy a választások egyáltalán szóba jöhessenek. A jogi keretrendszert a nulláról kellene felépíteni, ami becslése szerint mintegy hat hónapot venne igénybe.
A választói névjegyzék naprakésszé tétele is komoly akadályokba ütközne. Több mint 4,4 millió ukrán rendelkezik ideiglenes védelemmel az Európai Unióban, ami azt jelenti, hogy Ukrajnának szerte Európában szavazóhelyiségeket kellene felállítania. Ehhez társul még közel 4 millió belső menekült, mintegy egymillió katona a fegyveres erőknél, valamint 4,5 millió olyan felnőtt ukrán állampolgár, aki az orosz megszállás alatt álló területeken él – ők gyakorlatilag elérhetetlenek lennének a választás szempontjából.
A közvélemény-kutatások szerint Zelenszkij továbbra is esélyes lenne az újraválasztásra, bár népszerűsége a háború kezdetén mért közel 90 százalékról mintegy 60 százalékra csökkent. Az energiaszektorban tavaly kirobbant korrupciós botrány ugyan megrendítette a megítélését, ám azóta stabilizálódott a pozíciója.
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A Szocisz közvélemény-kutató intézet felmérése alapján Zelenszkij a szavazatok mintegy 22 százalékát szerezné meg, akit szorosan követ a fegyveres erők korábbi főparancsnoka, a jelenleg londoni nagykövetként szolgáló Valerij Zaluzsnij 21 százalékkal. A mindössze 35 éves Fedorov – akit Zelenszkij a múlt hónapban menesztett, ami a háborús időszakban ritkának számító utcai tiltakozásokat váltott ki – 13 százalékos támogatottságot érne el. A mérések szerint amennyiben Zaluzsnij vagy Fedorov bejutna a második fordulóba, bármelyikük legyőzhetné Zelenszkijt.
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