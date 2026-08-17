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Brutális ítélet Oroszországban: több mint 11 év börtönt kapott az ismert politikus, mert ellenezte a háborút
Tizenegy év egy hónap börtönbüntetésre ítélte a pszkovi bíróság Lev Szloszberget, az orosz ellenzéki Jabloko párt alelnökét a hadsereg megrágalmazása miatt. Ezzel egy időben a moszkvai legfelsőbb bíróságon megkezdődött az egyetlen nyíltan háborúellenes párt fellebbezésének tárgyalása, miután állítólagos külföldi finanszírozásra hivatkozva megpróbálják őket kizárni a szeptemberi parlamenti választásról - jelentette a Portfolio.
A tavaly december 5. óta előzetes letartóztatásban lévő Szloszberg elleni eljárást azért indították, mert a vád szerint 2022-ben a Telegramon, később pedig egy online vitaműsorban hamis információkat terjesztett, és lejáratta az orosz fegyveres erőket. A politikus ártatlannak vallotta magát. Az igazságügyi minisztérium 2023 júniusában külföldi ügynöknek, tavaly decemberben pedig szélsőségesnek és terroristának minősítette az ukrajnai "különleges hadműveletet" ellenző pártvezetőt.
A börtönítélettel párhuzamosan hétfőn megkezdődött a Jabloko keresetének tárgyalása a legfelsőbb bíróságon. A párt az ellen a döntés ellen fellebbezett, amellyel kizárták országos listájukat a szeptember 18. és 20. között esedékes alsóházi választásról. A bíróság épülete előtt összegyűlt támogatók közül a rendőrség legalább 55 embert előállított.
A Jabloko kizárásának hivatalos indoka az volt, hogy a párt 16 900 rubel adományt fogadott el olyan orosz állampolgároktól, akiknek külföldről is származott jövedelmük. Nyikolaj Ribakov pártelnök felszólította a Központi Választási Bizottságot, hogy vagy ismerjék el a vád abszurditását, vagy bírósági úton követeljék az összes többi párt kizárását is.
A Jabloko korrupcióellenes központja a hivatalos éves beszámolókból kimutatta, hogy az öt parlamenti párt 2021 és 2025 között együttesen több mint egymilliárd rubelnyi támogatást kapott olyan állampolgároktól, akik külföldről is szereztek jövedelmet. A legnagyobb összeget, csaknem 812 millió rubelt a kormányzó Egységes Oroszország kapta, ráadásul szponzoraik "barátságtalan államokból" is juttattak nekik forrásokat.
A többi parlamenti párt, sőt még a Jabloko kizárását kezdeményező, parlamenten kívüli Rogyina is milliós nagyságrendben részesült ilyen hátterű adományokból. A Jabloko hangsúlyozta, hogy önmagában az a tény, miszerint egy hazai adományozónak külföldi tevékenységből is van bevétele, jogilag nem minősítheti a támogatást "külföldi finanszírozásnak". A Jabloko az egyetlen olyan politikai erő az indulásra eredetileg jogosult tizenegy párt közül, amely nyíltan ellenzi az ukrajnai háborút.
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Jogszerűnek minősítette és helybenhagyta az orosz legfelsőbb bíróság fellebbviteli kollégiuma a testületnek azt a korábbi határozatát, amellyel semmisnek nyilvánította a Jabloko ellenzéki liberális párt parlamenti képviselőjelöltjei országos listájának nyilvántartásba vételét - írta az MTI.
"A fellebbezési panasz kielégítését el kell utasítani" - hangzott a bíróság fellebbviteli testületének döntése. A Jabloko pártlistáját törlő legfelsőbb bírósági határozat ezzel jogerőre emelkedett. "Hamarosan panaszt fogunk benyújtunk a Legfelsőbb Bíróság elnökségéhez" - jelentette ki Nyikolaj Ribakov pártelnök a fellebbezés elutasítását követően a TASZSZ hírügynökségnek. A fellebbviteli testület határozatát az orosz Központi Választási Bizottság (CIK) és a főügyészség is a támogatásáról biztosította.
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