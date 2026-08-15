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A kockázatos területen járőröző katonák hátsó része.
Világ

Irtózatos számokat közölt Ukrajna a háborúból: majdnem másfélmillió katona veszett oda, mikor lesz ennek vége?

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 11:00

Kijev a saját veszteségeit továbbra sem közli, a vezérkar adatai szerint viszont az oroszoknál hatalmas az emberveszteség - tudósított a Kyiv Independent.

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Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának augusztus 14-i jelentése szerint Oroszország a 2022 februárjában indult teljes körű invázió kezdete óta mintegy 1 465 810 katonát veszített Ukrajnában.

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A vezérkar adatai alapján Oroszország eddig 12 269 harckocsit, 25 144 páncélozott harcjárművet, 134 375 gépjárművet és üzemanyagszállító tartálykocsit, 47 932 tüzérségi eszközt, 2026 rakéta-sorozatvetőt, 1568 légvédelmi rendszert, 439 repülőgépet, 354 helikoptert, valamint 461 484 drónt és 2241 szárazföldi drónt veszített. Az orosz haditengerészet veszteséglistáján emellett 34 hajó és két tengeralattjáró szerepel.

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Kijev műveleti okokra hivatkozva továbbra sem közöl adatokat a saját veszteségeiről. A nyugati elemzőközpontok ugyanakkor egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukrán oldal veszteségeit. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint az arány nagyjából 2,5:1 vagy 2:1 Oroszország hátrányára.

A CSIS idén januárban közzétett jelentése szerint Ukrajna 2022 februárja és 2025 decembere között 500 000 és 600 000 közötti veszteséget szenvedhetett el, amelyből 100 000 és 140 000 közé tehető a harcokban elesettek száma.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök februárban a France TV-nek adott interjújában legalább 55 000 elesett ukrán katonáról beszélt, hozzátéve, hogy ennél jóval többen tűntek el a harcokban. Az orosz drónok intenzív alkalmazása és a harcok hevessége miatt rendkívül nehéz az elesett katonák holttestének elszállítása, ami a DNS-alapú azonosításhoz elengedhetetlen lenne.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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