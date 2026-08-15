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Irtózatos számokat közölt Ukrajna a háborúból: majdnem másfélmillió katona veszett oda, mikor lesz ennek vége?
Kijev a saját veszteségeit továbbra sem közli, a vezérkar adatai szerint viszont az oroszoknál hatalmas az emberveszteség - tudósított a Kyiv Independent.
Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának augusztus 14-i jelentése szerint Oroszország a 2022 februárjában indult teljes körű invázió kezdete óta mintegy 1 465 810 katonát veszített Ukrajnában.
A vezérkar adatai alapján Oroszország eddig 12 269 harckocsit, 25 144 páncélozott harcjárművet, 134 375 gépjárművet és üzemanyagszállító tartálykocsit, 47 932 tüzérségi eszközt, 2026 rakéta-sorozatvetőt, 1568 légvédelmi rendszert, 439 repülőgépet, 354 helikoptert, valamint 461 484 drónt és 2241 szárazföldi drónt veszített. Az orosz haditengerészet veszteséglistáján emellett 34 hajó és két tengeralattjáró szerepel.
Kijev műveleti okokra hivatkozva továbbra sem közöl adatokat a saját veszteségeiről. A nyugati elemzőközpontok ugyanakkor egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják az ukrán oldal veszteségeit. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint az arány nagyjából 2,5:1 vagy 2:1 Oroszország hátrányára.
A CSIS idén januárban közzétett jelentése szerint Ukrajna 2022 februárja és 2025 decembere között 500 000 és 600 000 közötti veszteséget szenvedhetett el, amelyből 100 000 és 140 000 közé tehető a harcokban elesettek száma.
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök februárban a France TV-nek adott interjújában legalább 55 000 elesett ukrán katonáról beszélt, hozzátéve, hogy ennél jóval többen tűntek el a harcokban. Az orosz drónok intenzív alkalmazása és a harcok hevessége miatt rendkívül nehéz az elesett katonák holttestének elszállítása, ami a DNS-alapú azonosításhoz elengedhetetlen lenne.
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