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Világ

Újabb területeket veszíthetett Ukrajna: két település elfoglalását jelentette be Moszkva

MTI
2026. augusztus 9. 15:31

Elfoglalta az orosz hadsereg Vaszjutinszke és Torecke települést a donyecki régióban - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy károkat szenvedett Odessza kikötője az éjszakai orosz légicsapásokban.

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Az vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és több mint 1440 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A regionális operatív törzs közlése szerint a Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás három civil életét követelte, további 25 - köztük két gyerek - pedig megsebesült. Tizenkét sérültet kórházban ápolnak, egyikük állapota válságos.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig azt közölte, hogy károkat szenvedett Odessza kikötője az éjszakai orosz légicsapásokban. "Az oroszok ilyen módon hadban állnak a világ élelmiszerbiztonságával" - jelentette ki Zelenszkij, utalva arra, hogy Odessza régió kikötői jelentik az ukrán agrárexport fő ütőerét.

Az ukrán energetikai minisztérium a régió áramfejlesztő létesítményei elleni csapásokról számolt be, amelyek miatt "jelentős számú" háztartásban ment el az áram. A tárca hozzátette, hogy időközben 90 ezer háztartás számára már helyreállt a szolgáltatás. Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye katonai kormányzója a Telegramon közölte, hogy legalább két ember életét vesztette és másik kettő megsebesült tüzérségi, illetve légicsapásokban.

Hanzsa szerint Pavlohradban kilencen sebesültek meg, köztük négy gyerek. Harkivban a helyi hatóságok beszámolói szerint egy 68 éves férfi vesztette életét egy orosz dróncsapásban, egy 46 éves nő pedig súlyosan megsebesült. Az Ukrinform hírügynökség ugyanakkor két halottról tett jelentést.

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Címlapkép: Getty Images
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