Újabb területeket veszíthetett Ukrajna: két település elfoglalását jelentette be Moszkva

Elfoglalta az orosz hadsereg Vaszjutinszke és Torecke települést a donyecki régióban - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy károkat szenvedett Odessza kikötője az éjszakai orosz légicsapásokban.

Az vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és több mint 1440 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A regionális operatív törzs közlése szerint a Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás három civil életét követelte, további 25 - köztük két gyerek - pedig megsebesült. Tizenkét sérültet kórházban ápolnak, egyikük állapota válságos.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig azt közölte, hogy károkat szenvedett Odessza kikötője az éjszakai orosz légicsapásokban. "Az oroszok ilyen módon hadban állnak a világ élelmiszerbiztonságával" - jelentette ki Zelenszkij, utalva arra, hogy Odessza régió kikötői jelentik az ukrán agrárexport fő ütőerét.

Az ukrán energetikai minisztérium a régió áramfejlesztő létesítményei elleni csapásokról számolt be, amelyek miatt "jelentős számú" háztartásban ment el az áram. A tárca hozzátette, hogy időközben 90 ezer háztartás számára már helyreállt a szolgáltatás. Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye katonai kormányzója a Telegramon közölte, hogy legalább két ember életét vesztette és másik kettő megsebesült tüzérségi, illetve légicsapásokban.

Hanzsa szerint Pavlohradban kilencen sebesültek meg, köztük négy gyerek. Harkivban a helyi hatóságok beszámolói szerint egy 68 éves férfi vesztette életét egy orosz dróncsapásban, egy 46 éves nő pedig súlyosan megsebesült. Az Ukrinform hírügynökség ugyanakkor két halottról tett jelentést.