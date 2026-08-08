Újabb kíméletlen éjszakai csapás rázta meg Ukrajnát: Zelenszkij szerint egyre nehezebb kivédeni a támadásokat

Legalább három ember, köztük egy gyermek vesztette életét a Kijev környékét érő éjszakai orosz rakétatámadásokban. A csapások idején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éppen Szerbiába érkezett, miután arra figyelmeztetett, hogy a nyugati légvédelmi szállítmányok akadozása miatt egyre nehezebb elhárítaniuk a fokozódó orosz offenzívát - tudósított a BBC.

Szombat hajnalban az ukrán fővárostól keletre csapódtak be rakéták, hatalmas robbanásokat okozva alig néhány nappal egy korábbi, 21 halálos áldozatot követelő támadássorozat után. Timur Tkacsenko, a területi katonai közigazgatás vezetője szerint a lezuhanó roncsdarabok lakóépületeket és autókat rongáltak meg, a ballisztikusrakéta-csapásokban pedig további három ember megsebesült. Vitalij Klicsko kijevi polgármester és az állami katasztrófavédelem beszámolója szerint a tűzoltók több helyszínen, köztük garázsoknál, üzlethelyiségeknél és egy üzemanyagtartálynál is küzdöttek a lángokkal.

A támadások árnyékában Volodimir Zelenszkij megkezdte első látogatását Szerbiában. Az ukrán elnök a napokban már hangot adott aggodalmának, miszerint az elfogórakéta-készletek kimerülése miatt Ukrajna egyre sebezhetőbbé válik. Kiemelte, hogy a szövetségesektől érkező szállítmányok az idei évben jelentősen visszaestek, a rakétavédelmi rendszerek átadásának késlekedése pedig súlyos pusztításhoz és emberveszteségekhez vezet.

A mostani orosz csapásokat megelőzően Ukrajna az Oroszország mélyén fekvő olajfinomítókat, valamint a Fekete-tengeren tartózkodó, orosz érdekeltségű hajókat vett célba. Zelenszkij elmondása szerint ezeknek az akcióknak a célja az orosz olajbevételek megcsapolása volt, amelyekből Moszkva a háborút finanszírozza. A felek közötti fegyveres konfliktus azután éleződött ki ismét, hogy a közelmúltbeli közvetített béketárgyalások kudarcba fulladtak.