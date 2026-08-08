2026. augusztus 9. vasárnap Emőd
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép Ukrajna nemzeti lobogójáról, amely a szélben lobog a kijevi kormányépületnél az orosz-ukrán konfliktus idején.
Világ

Újabb kíméletlen éjszakai csapás rázta meg Ukrajnát: Zelenszkij szerint egyre nehezebb kivédeni a támadásokat

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 08:32

Legalább három ember, köztük egy gyermek vesztette életét a Kijev környékét érő éjszakai orosz rakétatámadásokban. A csapások idején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éppen Szerbiába érkezett, miután arra figyelmeztetett, hogy a nyugati légvédelmi szállítmányok akadozása miatt egyre nehezebb elhárítaniuk a fokozódó orosz offenzívát - tudósított a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szombat hajnalban az ukrán fővárostól keletre csapódtak be rakéták, hatalmas robbanásokat okozva alig néhány nappal egy korábbi, 21 halálos áldozatot követelő támadássorozat után. Timur Tkacsenko, a területi katonai közigazgatás vezetője szerint a lezuhanó roncsdarabok lakóépületeket és autókat rongáltak meg, a ballisztikusrakéta-csapásokban pedig további három ember megsebesült. Vitalij Klicsko kijevi polgármester és az állami katasztrófavédelem beszámolója szerint a tűzoltók több helyszínen, köztük garázsoknál, üzlethelyiségeknél és egy üzemanyagtartálynál is küzdöttek a lángokkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támadások árnyékában Volodimir Zelenszkij megkezdte első látogatását Szerbiában. Az ukrán elnök a napokban már hangot adott aggodalmának, miszerint az elfogórakéta-készletek kimerülése miatt Ukrajna egyre sebezhetőbbé válik. Kiemelte, hogy a szövetségesektől érkező szállítmányok az idei évben jelentősen visszaestek, a rakétavédelmi rendszerek átadásának késlekedése pedig súlyos pusztításhoz és emberveszteségekhez vezet.

A mostani orosz csapásokat megelőzően Ukrajna az Oroszország mélyén fekvő olajfinomítókat, valamint a Fekete-tengeren tartózkodó, orosz érdekeltségű hajókat vett célba. Zelenszkij elmondása szerint ezeknek az akcióknak a célja az orosz olajbevételek megcsapolása volt, amelyekből Moszkva a háborút finanszírozza. A felek közötti fegyveres konfliktus azután éleződött ki ismét, hogy a közelmúltbeli közvetített béketárgyalások kudarcba fulladtak.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #támadás #áldozatok #kijev #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #rakéta #légvédelem
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
20:32
20:04
19:58
19:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 8.
Ezért a kutyáért ma már egy használt autó árát is elkérik: ennyiért veszik a magyarok a legnépszerűbb fajtákat 2026-ban
2026. augusztus 9.
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
2026. augusztus 9.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
2026. augusztus 9.
Ennyit kaszáltak Sebestyén Balázsék a 65 ezres DJ Oti retró slágerkoncerttel a Szigeten
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 9. vasárnap
Emőd
32. hét
Augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napja
Augusztus 9.
Az állatkertek napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
2
2 hete
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
3
3 napja
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
4
3 napja
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
5
2 hete
Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 19:01
„Banántrükkel” verik át a boltokat a rafinált vásárlók: az önkiszolgáló kasszáknál működik a csel
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 9. 18:05
Kvíz: Jól ismered a világ őslakos népeit? Lássuk, tudod-e, hol élnek az indiánok, eszkimók!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 9. 19:31
Veszélyes lehet sok élelmiszer csomagolása: erről a legtöbben nem is tudnak