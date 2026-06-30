Iszonyú gazdasági katasztrófa fenyeget: egy gyilkos kór okozhatja, nincs semmilyen megoldás?

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Az ENSZ kedden közzétett figyelmeztetése szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány akár 3,6 milliárd dolláros veszteséget is okozhat Afrikának, a munkahelyek százezreinek megszűnése pedig súlyos fejlődési válságba sodorhatja a térséget - közölte a Reuters.
A járványt egy hónappal ezelőtt azonosították Kongó keleti részén. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a Bunia melletti Kigonze menekülttáborban már legalább harminc halálos áldozatot követelt a betegség, ami a fertőzés gyors terjedésére utal. Az egészségügyi dolgozók teljes védőfelszerelésben végzik a fertőtlenítést, és készítik elő a feltételezett áldozatok temetését.
Damien Mama, az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) kongói állandó képviselője szerint a járvány megfékezhető, amennyiben megfelelő források állnak rendelkezésre. "Ha megvannak a szükséges eszközeink és időben cselekszünk, megállíthatjuk a járványt, és megelőzhetjük a további veszteségeket" – fogalmazott.
A képviselő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a határozott beavatkozás elmaradása esetén az egészségügyi vészhelyzet egy sokkal mélyebb és elhúzódóbb fejlődési válsággá alakulhat, amely az egész régiót, sőt akár a teljes kontinenst is sújthatja.
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