2026. július 1. szerda Tihamér, Annamária
37 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fujian, Kína - 2021. december 28: Donald Trump az Egyesült Államok 45. elnöke.
Világ

Brutálisan megszedte magát Trump a tavalyi évben: ennyi pénzt termelt az amerikai elnöknek a családi kripto-biznisz

Pénzcentrum
2026. július 1. 08:21

Donald Trump legújabb vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy az amerikai elnök tavaly több mint 1,4 milliárd dolláros bevételt realizált családja kriptovaluta-vállalkozásaiból. A dokumentum rávilágít arra, hogy az elnök jövedelmének jelentős része már olyan digitális eszközökből származik, amelyek értékére saját kormányzati intézkedései is kedvező hatást gyakoroltak - írja a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 2025-ös pénzügyi beszámoló szerint a fiaival közösen alapított World Liberty Financial nevű vállalkozás közel 800 millió dolláros bevételt generált a családnak. Ebből több mint 520 millió dollár kriptotokenek értékesítéséből, míg 250 millió dollár a társaságban lévő tulajdonrészek eladásából származott. Emellett az elnök további 635 millió dollárra tett szert a nevét viselő mémtokenek értékesítésével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az adatok jól szemléltetik a piac robbanásszerű hatását Trump vagyonára, hiszen míg egy évvel korábban a tokenértékesítésekből még csupán 57,35 millió dolláros bevétele származott, ez az összeg mára csaknem a kilencszeresére duzzadt.

Hivatalba lépése óta Trump több olyan intézkedést is hozott, amelyet a kriptoipar kitörő örömmel fogadott. Kezdeményezte a stabilcoinok szövetségi szabályozási keretrendszerének kialakítását, miközben az amerikai Igazságügyi Minisztérium és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) érezhetően enyhített a szektort érintő hatósági szigoron.

Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője ugyanakkor visszautasította az összeférhetetlenséggel kapcsolatos vádakat a magánbevételek és a politikai döntéshozatal között, hangsúlyozva, hogy az elnök intézkedéseinek kizárólagos célja az Egyesült Államok globális kriptoközponttá alakítása.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A dokumentum a kriptopiacon kívüli jövedelmekre is fényt derít. Trump több mint 80 millió dollárt kapott különböző médiavállalatokkal kötött peren kívüli egyezségek révén, és további 52 millió dollárt keresett azzal, hogy külföldi ingatlanfejlesztőknek engedélyezte márkaneve használatát.

Emellett a golf- és üdülőlétesítményei is kimagaslóan teljesítettek, a szegmensben elért 15 százalékos növekedés ugyanis összesen több mint 500 millió dolláros bevételt eredményezett, amelyből a floridai Mar-a-Lago egymaga 77 millió dollárt termelt, szemben a 2024-es 50 millió dollárral.
Címlapkép: Getty Images
#milliárdos #szabályozás #bevétel #vagyon #világ #donald trump #kriptovaluta #golf #elnök #amerikai egyesült államok #fehér ház

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:30
08:21
08:15
07:45
07:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. június 30.
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
2026. július 1.
Meddőség és rák: itt az ingyenes app, amely profil alapján mutatja meg az egyedi kockázatokat
2026. június 30.
Nem várt adatok érkeztek: Magyarország még az Egyesült Államokat is messze lepipálja ebben a rangsorban
2026. június 30.
Ennek sok magyar nem fog örülni: jobb, ha tudod, így változik meg az életünk július 1-jétől
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 1. szerda
Tihamér, Annamária
27. hét
Július 1.
A reggae-zene világnapja
Július 1.
A magyar köztisztviselők napja
Július 1.
A magyar egészségügy napja (Semmelweis nap)
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
2
1 hete
Döntött a kormány: csökkentik a munkaidőt a rendkívüli hőség miatt
3
2 hete
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
4
2 hete
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
5
1 hete
Meghalt a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantója: rengeteg káros döntést támogatott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési bank
Kizárólag befektetési szolgáltatásokat - értékpapírügyleteket, tanácsadást, kibocsátás-szervezést, aláírást, jegyzési garanciavállalást, stb. - nyújtó bank.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 07:10
Kiadták a riasztást! Zivatarok, eső vághatja ketté a brutális hőséget, sárgában az egész ország
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 07:02
50 éve nyitott Budapest első plázája: sokan nem ismerik, pedig még ma is üzemel +Fotók!
Agrárszektor  |  2026. július 1. 07:07
Döbbenetes adatok láttak napvilágot: veszélybe kerülhet a magyar termés?