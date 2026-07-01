Brutálisan megszedte magát Trump a tavalyi évben: ennyi pénzt termelt az amerikai elnöknek a családi kripto-biznisz

Donald Trump legújabb vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy az amerikai elnök tavaly több mint 1,4 milliárd dolláros bevételt realizált családja kriptovaluta-vállalkozásaiból. A dokumentum rávilágít arra, hogy az elnök jövedelmének jelentős része már olyan digitális eszközökből származik, amelyek értékére saját kormányzati intézkedései is kedvező hatást gyakoroltak - írja a BBC.

A 2025-ös pénzügyi beszámoló szerint a fiaival közösen alapított World Liberty Financial nevű vállalkozás közel 800 millió dolláros bevételt generált a családnak. Ebből több mint 520 millió dollár kriptotokenek értékesítéséből, míg 250 millió dollár a társaságban lévő tulajdonrészek eladásából származott. Emellett az elnök további 635 millió dollárra tett szert a nevét viselő mémtokenek értékesítésével.

Az adatok jól szemléltetik a piac robbanásszerű hatását Trump vagyonára, hiszen míg egy évvel korábban a tokenértékesítésekből még csupán 57,35 millió dolláros bevétele származott, ez az összeg mára csaknem a kilencszeresére duzzadt.

Hivatalba lépése óta Trump több olyan intézkedést is hozott, amelyet a kriptoipar kitörő örömmel fogadott. Kezdeményezte a stabilcoinok szövetségi szabályozási keretrendszerének kialakítását, miközben az amerikai Igazságügyi Minisztérium és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) érezhetően enyhített a szektort érintő hatósági szigoron.

Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője ugyanakkor visszautasította az összeférhetetlenséggel kapcsolatos vádakat a magánbevételek és a politikai döntéshozatal között, hangsúlyozva, hogy az elnök intézkedéseinek kizárólagos célja az Egyesült Államok globális kriptoközponttá alakítása.

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A dokumentum a kriptopiacon kívüli jövedelmekre is fényt derít. Trump több mint 80 millió dollárt kapott különböző médiavállalatokkal kötött peren kívüli egyezségek révén, és további 52 millió dollárt keresett azzal, hogy külföldi ingatlanfejlesztőknek engedélyezte márkaneve használatát.

Emellett a golf- és üdülőlétesítményei is kimagaslóan teljesítettek, a szegmensben elért 15 százalékos növekedés ugyanis összesen több mint 500 millió dolláros bevételt eredményezett, amelyből a floridai Mar-a-Lago egymaga 77 millió dollárt termelt, szemben a 2024-es 50 millió dollárral.