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Most érkezett: meghalt a legendás dalszerző, akihez az YMCA című sláger is köthető

Pénzcentrum
2026. július 1. 18:47

Rövid lefolyású, súlyos betegség következtében, életének 74. évében elhunyt Victor Willis, a legendás Village People diszkóegyüttes frontembere és legnépszerűbb slágereinek társszerzője - jelentette a HVG.

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A halálhírt a zenekar jelentette be a közösségi oldalán. A Village People az 1970-es évek végének egyik legmeghatározóbb amerikai formációja volt, amely elsősorban a jellegzetes, maszkulin sztereotípiákat megidéző fellépőruháiról vált ismertté. A tagok indián, cowboy, építőmunkás, motoros, katona és rendőr jelmezben álltak színpadra, az utóbbi karaktert alakította Willis.

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Énekesként és dalszerzőként olyan ikonikus slágerek fűződnek a nevéhez, mint a "Go West", az "In The Navy", vagy a zenekar 1978-as harmadik albumán megjelent "Y.M.C.A.". Ez a dal tizenhét ország slágerlistáját vezette, és mind a mai napig a sportesemények, esküvők, valamint bulik elmaradhatatlan alapdarabja.

Willis 1980-ban távozott az együttesből, majd egy hosszú jogi eljárás végén visszaszerezte több dalának szerzői jogát. A formációhoz 2017-ben csatlakozott újra. A zenekar tavaly Donald Trump beiktatásán is fellépett, ahol természetesen a "Y.M.C.A." is felcsendült.
Címlapkép: Getty Images
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