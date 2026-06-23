Jelentős fordulat történt a béketárgyalásokon: ennek a magyar autósok is nagyon örülhetnek?

Kedden is folytatódott az olajárak csökkenése a nemzetközi piacokon, miután a befektetők egyre bizakodóbbak az amerikai–iráni tárgyalások eredményességével kapcsolatban, és javulni látszik a kőolajszállítás a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson keresztül - írja a Reuters.

A Brent nyersolaj hordónkénti ára kedden hajnalban 77,70 dollárra csökkent, ami 0,3 százalékos visszaesést jelentett. Az amerikai WTI típusú kőolaj jegyzése 73,74 dollárra mérséklődött, ami 0,2 százalékos napi csökkenésnek felel meg.

A piac már hétfőn jelentősebb, több mint 3 százalékos áreséssel reagált arra a hírre, hogy az Egyesült Államok 60 napos szankciós mentességet adott Iránnak az első béketárgyalásokat követően. Az árakat az is lefelé húzta, hogy a térségből érkező jelentések szerint Libanonban mérséklődtek a harci cselekmények az átfogóbb megállapodás részeként.

A befektetők figyelme továbbra is a Hormuzi-szorosra összpontosul. A világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része ezen a szűk tengeri útvonalon halad át, ezért a legkisebb fennakadás is komoly ármozgásokat okozhat.

A hajókövetési adatok szerint hétfőn két, összesen közel kétmillió hordó olajat szállító tanker haladt át a szoroson. Ez arra utal, hogy a forgalom ismét élénkül, miután vasárnap a biztonsági aggályok miatt visszaesett az áthaladó hajók száma.

Az ING elemzői szerint az olajszállítás fokozatos helyreállása folyamatos nyomást gyakorol az árakra. A Sparta Commodities kutatási vezetője, Neil Crosby úgy látja, hogy a piac jelenleg az olajszállítások normalizálódását a diplomáciai előrelépés egyik legfontosabb jeleként értékeli.

A befektetői optimizmust ugyanakkor továbbra is jelentős óvatosság kíséri. Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője szerint a piac továbbra sem bízik teljes mértékben abban, hogy Washington és Teherán között tartós rendezés születik. Emiatt az olajárak háború előtti szintekre való visszatérése várhatóan fokozatos folyamat lesz.

A piaci szereplők emellett az amerikai készletadatokat is figyelik. Elemzői várakozások szerint az Egyesült Államok nyersolajkészletei, valamint a dízel- és benzinkészletek is csökkentek az elmúlt héten. További aggodalomra ad okot, hogy az amerikai stratégiai kőolajtartalék szintje 331,2 millió hordóra csökkent, ami 1983 júniusa óta a legalacsonyabb érték. A készletek apadásában szerepet játszott az amerikai–iráni konfliktus nyomán kialakult feszesebb olajpiaci helyzet is.