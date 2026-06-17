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A fotón egy olajszivattyú sziluettje látható, amelyet a lemenő nap megvilágít. Az égbolt narancssárga és rózsaszín árnyalatai éles kontrasztot alkotnak a sötét gépezettel, így drámai, ipari hangulatú jelenetet teremtve.
Világ

Újabb brutális benzinár-sokk van készülőben: most innen fúj a szél, erre jobb lesz felkészülni

Pénzcentrum
2026. június 17. 18:13

Az iráni háború miatti kínálati sokk nemcsak a globális olajkínálatot vetette vissza drasztikusan, hanem a keresletet is jelentősen csökkentette. A konfliktus lezárása ugyanakkor hatalmas túlkínálatot idézhet elő jövőre a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán közzétett havi jelentése szerint - közölte a Cnbc.

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Az IEA 700 ezer hordóval csökkentette a 2026-os keresleti előrejelzését, így az éves növekmény mindössze napi 1,1 millió hordó lesz idén. A prognózis mérséklésének hátterében a második negyedévben tapasztalt, napi 5 millió hordós szállítási visszaesés áll, amelyet a magas üzemanyagárak és a finomított termékek hiánya együttesen okozott. A globális kínálat májusban napi 94,5 millió hordóra esett vissza, ami havi szinten 600 ezer hordós csökkenést jelent.

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Az ügynökség első alkalommal adott ki előrejelzést 2027-re, és a kilátások jelentős túlkínálatot vetítenek előre. A kínálat az IEA várakozásai szerint mintegy napi 8 millió hordóval, körülbelül 110 millió hordóra ugrik vissza, miközben a kereslet mindössze napi 2 millió hordóval, 105,3 millió hordóra bővül. "Első 2027-es mérlegünk jelentős túlkínálat kialakulását mutatja jövőre" – közölte az IEA.

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A jelentés megjelenésével egy időben a piacok már a pénteken Genfben aláírandó amerikai–iráni megállapodást árazzák. Három iráni tartályhajó – fedélzetén közel 5 millió hordónyi nyersolajjal – már át is haladt az amerikai haditengerészet Hormuzi-szorosnál felállított blokádján. A Brent típusú nyersolaj jegyzése szerdán 0,7 százalékos csökkenéssel 78,44 dolláron, a WTI-é pedig közel 1,1 százalékos mínuszban, 75,18 dolláron állt, ami háromhavi mélypontot jelent.

A szoroson áthaladó szállítmányok volumene már a hónap elején növekedésnek indult, miután az Ománi-öbölben végrehajtott, hajók közötti átrakodások révén a napi forgalom a májusi 9,6 millió hordós mélypontról mintegy 12 millió hordóra emelkedett. Az IEA ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a teljes helyreállás nem megy majd végbe azonnal, hiszen a fő hajózási útvonalakról még el kell távolítani a tengeri aknákat, és az ellátási láncok normalizálódásához is időre van szükség.

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A globális készlethelyzet ugyanakkor továbbra is feszült. A megfigyelt globális olajkészletek májusban 143 millió hordóval csökkentek, ami jelentősen meghaladja az áprilisi 74 millió hordós apadást. A konfliktus február 28-i kitörése óta a készletek naponta átlagosan 3,8 millió hordóval csökkentek. "A rendszer pufferei rekordütemben erodálódnak" – állapította meg az IEA, hozzátéve, hogy az elkövetkező hónapokban a globális olajkészletek történelmi mélypontra süllyedhetnek, mielőtt az év végére a piaci egyensúly ismét többletessé válna.
Címlapkép: Getty Images
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