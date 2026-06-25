2026. június 25. csütörtök Vilmos
35 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
olaj hordó olajoshordó
Gazdaság

Zuhan az árfolyam: brutális, hová esett az olaj ára, ez sokakat meglephet majd

Pénzcentrum
2026. június 25. 11:47

Az olajárak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom fokozatos újraindulásával az Irán elleni háborút megelőző szintre estek vissza. A globális benchmarknak számító Brent nyersolaj hordónkénti ára átmenetileg 72,48 dollár alá süllyedt – ennyibe került az amerikai és izraeli támadások előtti napon –, majd 72,63 dollárra korrigált vissza, tudósított a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az energiaárak hullámvasútja akkor kezdődött, amikor Irán a légicsapásokra válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amely az olaj- és gázszállítások egyik legfontosabb tengeri útvonala. A nyersolaj ára azóta esik meredeken, hogy az Egyesült Államok és Irán június 17-én aláírt egy szándéknyilatkozatot, amely hatvannapos határidőt szabott a teheráni atomprogramról és a háború lezárásáról szóló tárgyalások megkezdésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A két fél képviselői a múlt hétvégén Svájcban ültek tárgyalóasztalhoz, aminek eredményeként Washington részben feloldotta az iráni olajexportot sújtó szankciókat. A Kpler hajózási adatszolgáltató adatai szerint a szándéknyilatkozat aláírása óta jelentősen nőtt a szoroson áthaladó hajók száma, az elmúlt napokban nyersolajat, cseppfolyósított földgázt (LNG), műtrágyát és egyéb árukat szállító tankerek és teherhajók is átkeltek a vízi úton.

Kapcsolódó cikkeink:

Katar és Pakisztán közvetítőként kiadott hétfői közös közleményében arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán egy közvetlen kommunikációs csatornát hozott létre a félreértések elkerülése és a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladása érdekében. Dimitrisz Maniatisz, a térségben rekedt hajók biztonságával foglalkozó Marisks kockázatkezelő cég vezérigazgatója szerint az elmúlt napokban jelentős javulás történt, becslésük szerint hétfő óta mintegy nyolcvan hajó kelt át a szoroson.

A hajók korlátozott számban, az iráni hatóságok engedélyével egy északi átjárót használhatnak, miközben az amerikai haditengerészet kijelölt egy aknáktól és egyéb akadályoktól mentes déli útvonalat is. A forgalom ugyanakkor még mindig elmarad a háború előtti szinttől, amikor naponta több mint száz hajó haladt át a szoroson, a Perzsa-öbölben pedig továbbra is több száz vízi jármű vesztegel.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az üzemanyagárak a háború kitörésekor megugrottak, így most a figyelem arra irányul, hogy milyen gyorsan mérséklődnek a fogyasztói árak. Az Egyesült Államokban a benzin átlagára gallononként mintegy 3,93 dollárra csökkent, miután áprilisban elérte a 4 dolláros szintet – ami 2022 óta a legmagasabb érték volt –, ám az árszínvonal így is jóval a háború előtti szint felett maradt.

Donald Trump amerikai elnök szerdán vizsgálatot rendelt el a nagy energiacégekkel szemben, azzal vádolva a Shellt, az ExxonMobilt és más vállalatokat, hogy a nyersolaj árának csökkenése ellenére sem mérséklik az üzemanyagárakat. Az amerikai kőolajipart képviselő Amerikai Petróleum Intézet (API) szerint azonban a finomított termékek árai nem mozognak feltétlenül együtt a nyersolajárakkal. Hasonló vádak Nagy-Britanniában is megfogalmazódtak, ám a brit versenyhatóság a múlt hónapban közölte, hogy nem talált visszaélésekre utaló, széles körű bizonyítékot, és az átlagos kiskereskedelmi marzsok februárhoz képest lényegében változatlanok maradtak.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #gazdaság #olaj #donald trump #irán #olajár #üzemanyagárak #háború #szankciók #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:05
12:44
12:29
12:14
12:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 24. 16:40
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 25. 12:12
Törvényt sérthetett az ATV a Médiatanács szerint: eljárást indít a médiaszolgáltató ellen a testület
Kizárólag orvosi javallatra igénybe vehető gyógykezelés hirdetése miatt indított eljárást az ATV Zrt...
Bankmonitor  |  2026. június 25. 10:46
Egy biztosítás két célra - miért nem jó ötlet ez?
Megtakarítási és kockázati életbiztosítás: érdemes-e összevonni, vagy inkább külön kell kezelni a ke...
Holdblog  |  2026. június 25. 09:51
Négyszer hatékonyabb lett a régió - Románia az élre tört, Magyarország stabilan a középmezőnyben
Harminc év alatt gyökeresen átalakult a BB tengely azaz Baltikum és a Balkán gazdaságainak energiaha...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 21. 18:50
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olya...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 25.
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
2026. június 24.
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
2026. június 25.
Döbbenetes szakadék a magyar ingatlanpiacon: tízmilliókat fizetnek ki zsebből ezek a vásárlók, miközben a fiatalok eladósodnak
2026. június 25.
Kiderült az élelmes magyarok nagy nyári titka: így spórolnak súlyos pénzt az utazáson 2026-ban
2026. június 24.
Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről
NAPTÁR
Tovább
2026. június 25. csütörtök
Vilmos
26. hét
Június 25.
Vitiligo világnapja
Június 25.
Barlangok napja
Június 25.
Tengerész világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak
2
2 hete
Hatalmas vagyon kerül vissza az államhoz Magyarországon: kastélyok, repülőtér és tőzsdei milliárdok sorsa dől el
3
7 napja
Aggasztó hírek érkeztek a forintról: új időszámítás kezdődik?
4
1 hete
Döbbenetes figyelmeztetést kapott az új magyar kormány: ha ezt elrontják, nagyon ráfázhat az egész ország
5
2 napja
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási életbiztosítás
Előtakarékosság gyermek részére, rendszeres (vagy egyszeri) befizetésekkel, biztosítási fedezettel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 12:29
Figyelem! Népszerű Nutella-terméket hívnak vissza: fémdarabok lehetnek benne, meg ne edd
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 11:30
Nesze neked erős forint, csak egy országban drágább a GTA VI, mint Magyarországon: zsebükbe nyúlhatnak a játékosok
Agrárszektor  |  2026. június 25. 12:27
Váratlan dolog derült ki a magyar dinnyéről: ezt jobb, ha tudod vásárláskor