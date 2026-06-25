Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc városa előtt tiszteleg a jegybank által kibocsátott új emlékérme.
Zuhan az árfolyam: brutális, hová esett az olaj ára, ez sokakat meglephet majd
Az olajárak a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom fokozatos újraindulásával az Irán elleni háborút megelőző szintre estek vissza. A globális benchmarknak számító Brent nyersolaj hordónkénti ára átmenetileg 72,48 dollár alá süllyedt – ennyibe került az amerikai és izraeli támadások előtti napon –, majd 72,63 dollárra korrigált vissza, tudósított a BBC.
Az energiaárak hullámvasútja akkor kezdődött, amikor Irán a légicsapásokra válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amely az olaj- és gázszállítások egyik legfontosabb tengeri útvonala. A nyersolaj ára azóta esik meredeken, hogy az Egyesült Államok és Irán június 17-én aláírt egy szándéknyilatkozatot, amely hatvannapos határidőt szabott a teheráni atomprogramról és a háború lezárásáról szóló tárgyalások megkezdésére.
A két fél képviselői a múlt hétvégén Svájcban ültek tárgyalóasztalhoz, aminek eredményeként Washington részben feloldotta az iráni olajexportot sújtó szankciókat. A Kpler hajózási adatszolgáltató adatai szerint a szándéknyilatkozat aláírása óta jelentősen nőtt a szoroson áthaladó hajók száma, az elmúlt napokban nyersolajat, cseppfolyósított földgázt (LNG), műtrágyát és egyéb árukat szállító tankerek és teherhajók is átkeltek a vízi úton.
Katar és Pakisztán közvetítőként kiadott hétfői közös közleményében arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Irán egy közvetlen kommunikációs csatornát hozott létre a félreértések elkerülése és a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladása érdekében. Dimitrisz Maniatisz, a térségben rekedt hajók biztonságával foglalkozó Marisks kockázatkezelő cég vezérigazgatója szerint az elmúlt napokban jelentős javulás történt, becslésük szerint hétfő óta mintegy nyolcvan hajó kelt át a szoroson.
A hajók korlátozott számban, az iráni hatóságok engedélyével egy északi átjárót használhatnak, miközben az amerikai haditengerészet kijelölt egy aknáktól és egyéb akadályoktól mentes déli útvonalat is. A forgalom ugyanakkor még mindig elmarad a háború előtti szinttől, amikor naponta több mint száz hajó haladt át a szoroson, a Perzsa-öbölben pedig továbbra is több száz vízi jármű vesztegel.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az üzemanyagárak a háború kitörésekor megugrottak, így most a figyelem arra irányul, hogy milyen gyorsan mérséklődnek a fogyasztói árak. Az Egyesült Államokban a benzin átlagára gallononként mintegy 3,93 dollárra csökkent, miután áprilisban elérte a 4 dolláros szintet – ami 2022 óta a legmagasabb érték volt –, ám az árszínvonal így is jóval a háború előtti szint felett maradt.
Donald Trump amerikai elnök szerdán vizsgálatot rendelt el a nagy energiacégekkel szemben, azzal vádolva a Shellt, az ExxonMobilt és más vállalatokat, hogy a nyersolaj árának csökkenése ellenére sem mérséklik az üzemanyagárakat. Az amerikai kőolajipart képviselő Amerikai Petróleum Intézet (API) szerint azonban a finomított termékek árai nem mozognak feltétlenül együtt a nyersolajárakkal. Hasonló vádak Nagy-Britanniában is megfogalmazódtak, ám a brit versenyhatóság a múlt hónapban közölte, hogy nem talált visszaélésekre utaló, széles körű bizonyítékot, és az átlagos kiskereskedelmi marzsok februárhoz képest lényegében változatlanok maradtak.
A lakossági hangulat tovább javult júniusban, miközben a cégek áremelési szándéka kilenchavi mélypontra süllyedt.
Bár a Tisza-kormány 2030-ra célozza az euró bevezetését, az EKB szerint Magyarország most minden fő feltételtől távol áll.
Ez lehet a magyar gazdaság legnagyobb korlátja a jövőben: hiába a kormányváltás, nagyon nehéz lesz visszafordítani
Bár a befektetők jelentős bizalmat szavaztak az új kormánynak, a magyar gazdaság előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
A BÉT részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.
11 tagú tanácsadó testület felállításával készítenék elő a mindmáig titkosított ügynökakták minősítésének feloldását és a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.
Nem kivezetik, hanem kiterjesztik az extraprofitadót: a módosítás milliárdos többletbevételt hozhat az államnak.
Az euró, a dollár és a svájci frank is többe került szerda reggel, a forint minden fontos devizával szemben gyengült.
A Lidl június 25-től új nyári kollekcióval készül a fesztiválszezonra és a vakációra.
Döbbenetes dolog derült ki a magyar áramfogyasztásról: a kánikula brutális számokat hozhat, megdőlhet a rekord
Ezen a nyáron még nem dőlt meg a tavalyi áramfogyasztási rekord, de a továbbiakban lehet esetleges nyári csúcsdöntésekre számítani.
Az MNB töredékére csökkentette az idei évre várt infláció mértékét, így a tavaszi előrejelzésben szereplő 3,8 százalék helyett már 1,8 százalékos drágulási ütemmel számol.
Így áll a forint a főbb devizákkal szemben kedden este.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 193,9 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 139 301,72 ponton zárt kedden.
Az Európai Parlament illetékes bizottsága jóváhagyta a jegybanki digitális fizetőeszközről szóló javaslatot.
Rendkívüli bejelentés érkezett: hamarosan gyökeresen megváltozhat a bankolás, minden magyar számlatulajdonost érintene
Az Európai Bizottság egy 2027 első negyedévére tervezett jogszabálycsomaggal reformálná meg az uniós bankszektort.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 6 százalékra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa.
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
A mesterséges intelligencia már jóval a ChatGPT előtt jelen volt a pénzügyi szektorban, ám az elmúlt néhány év új korszakot nyitott a technológia alkalmazásában.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!