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Otthon

Furcsa anomália az egyik Pest megyei városban: tényleg drágább a Kádár-kocka négyzetmétere, mint az újszerű családi házé?

Pénzcentrum
2026. július 1. 18:33

Bár az érdi ingatlanpiacon folyamatosan bővül a kínálat, a túlárazottság továbbra is jellemző, ez pedig egyre nagyobb teret ad a vevői alkuknak. A kereslet fókuszában a jó állapotú, azonnal költözhető otthonok állnak, ám a leginkább keresett, 60–70 millió forintos árkategóriában gyakorlatilag nincs eladó ingatlan. A piacot jelenleg leginkább a fiatal házasok és a különböző állami támogatások tartják mozgásban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az év eleji, az országgyűlési választásokig tartó kivárást áprilisban enyhe élénkülés követte, ám a nyári szezon ismét lelassíthatja a lendületet – foglalta össze a piaci folyamatokat Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője. Mivel a kínálat bővült, a vevők könnyebben válogathatnak, ami magával hozza a nagyobb arányú alkukat is.

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A hirdetési árak egyelőre nem csökkentek, és továbbra is gyakoriak az irreális elvárások. Előfordul például, hogy egy felújítandó, 83 négyzetméteres, központi elhelyezkedésű Kádár-kockát magasabb, 960 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak, mint egy újszerű, 240 négyzetméteres családi házat. Az irodavezető rámutatott, hogy egy korszerűsítésre szoruló, régi épületnél az egymillió forintot közelítő négyzetméterár egyértelműen túlzó.

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Mivel a vevők tartanak a drága felújításoktól, inkább a jobb állapotú ingatlanokat részesítik előnyben. A jelentős felújítást igénylő, nagyobb házakat is értékesíteni lehet ugyan, de a műszaki állapotnak az árban is meg kell jelennie, ami a gyakorlatban 350 ezer forint alatti négyzetméterárat jelent. Az új építésű házaknál a 155 millió forintos árszint az általános, ám ezek iránt jelenleg mérsékelt a kereslet.

Az érdeklődők többsége 60–70 millió forint közötti sávban vásárolna, ám Érden ennyiért alig találni ingatlant, a meglévő kínálat pedig jellemzően további harmincmilliós ráfordítást igényelne a felújításra. Emiatt a vevők kénytelenek feljebb tolni a lélektani határt, amely így már inkább a 100–110 millió forintos tartományban húzódik.

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Az építési telkek iránt alacsony a kereslet. Míg a vevők legfeljebb 20 millió forintot szánnának ezekre az elvétve felbukkanó, kompromisszumos lehetőségekre, a kínálati oldalon 70–90 milliós árakkal is találkozni. A piaci realitást a problémamentes belterületi telkeknél a 40–50 millió forintos sáv jelenti, ennél drágább telek esetén ugyanis a ráépülő ház már eladhatatlanul drágává válna. A helyzetet tovább árnyalja az Érden érvényben lévő építési korlátozás, amelynek értelmében kizárólag családi házak építhetők, társasházak nem.

A vevők körében a fiatal házasok a legaktívabbak, akik az ingatlanvásárláshoz a CSOK Pluszt, a Babaváró támogatást és az Otthon Start hitelt is igyekeznek igénybe venni. Utóbbi iránt az elmúlt hetekben megnőtt az érdeklődés egy terjedő, ám tényalap nélküli szóbeszéd miatt, miszerint a kormány szeptembertől kivezeti ezt a támogatást. Sokan emiatt még a nyáron próbálják kihasználni a lehetőséget, bár az érdi ingatlanpiacon a következő hónapokban összességében nem várható kiemelkedő forgalom, sokkal inkább a kínálat további erősödésére lehet számítani.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
49 perce
Itt a környéken sétálgatva azt látom hogy a 15-20 éves lakóparki épületek már rosszabb állapotban vannak mint a 40-50 éves panelek. Általában jellemző hogy minél újabb valami annál gyengébb a minősége, gondolom nem függetlenül a nyersanyag- és energiaforrások kimerülésétől, valamint az építőipari maffia egyre kielégíthetetlenebb profitéhségétől.
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