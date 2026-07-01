Furcsa anomália az egyik Pest megyei városban: tényleg drágább a Kádár-kocka négyzetmétere, mint az újszerű családi házé?

Bár az érdi ingatlanpiacon folyamatosan bővül a kínálat, a túlárazottság továbbra is jellemző, ez pedig egyre nagyobb teret ad a vevői alkuknak. A kereslet fókuszában a jó állapotú, azonnal költözhető otthonok állnak, ám a leginkább keresett, 60–70 millió forintos árkategóriában gyakorlatilag nincs eladó ingatlan. A piacot jelenleg leginkább a fiatal házasok és a különböző állami támogatások tartják mozgásban.

Az év eleji, az országgyűlési választásokig tartó kivárást áprilisban enyhe élénkülés követte, ám a nyári szezon ismét lelassíthatja a lendületet – foglalta össze a piaci folyamatokat Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője. Mivel a kínálat bővült, a vevők könnyebben válogathatnak, ami magával hozza a nagyobb arányú alkukat is.

A hirdetési árak egyelőre nem csökkentek, és továbbra is gyakoriak az irreális elvárások. Előfordul például, hogy egy felújítandó, 83 négyzetméteres, központi elhelyezkedésű Kádár-kockát magasabb, 960 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak, mint egy újszerű, 240 négyzetméteres családi házat. Az irodavezető rámutatott, hogy egy korszerűsítésre szoruló, régi épületnél az egymillió forintot közelítő négyzetméterár egyértelműen túlzó.

Mivel a vevők tartanak a drága felújításoktól, inkább a jobb állapotú ingatlanokat részesítik előnyben. A jelentős felújítást igénylő, nagyobb házakat is értékesíteni lehet ugyan, de a műszaki állapotnak az árban is meg kell jelennie, ami a gyakorlatban 350 ezer forint alatti négyzetméterárat jelent. Az új építésű házaknál a 155 millió forintos árszint az általános, ám ezek iránt jelenleg mérsékelt a kereslet.

Az érdeklődők többsége 60–70 millió forint közötti sávban vásárolna, ám Érden ennyiért alig találni ingatlant, a meglévő kínálat pedig jellemzően további harmincmilliós ráfordítást igényelne a felújításra. Emiatt a vevők kénytelenek feljebb tolni a lélektani határt, amely így már inkább a 100–110 millió forintos tartományban húzódik.

Az építési telkek iránt alacsony a kereslet. Míg a vevők legfeljebb 20 millió forintot szánnának ezekre az elvétve felbukkanó, kompromisszumos lehetőségekre, a kínálati oldalon 70–90 milliós árakkal is találkozni. A piaci realitást a problémamentes belterületi telkeknél a 40–50 millió forintos sáv jelenti, ennél drágább telek esetén ugyanis a ráépülő ház már eladhatatlanul drágává válna. A helyzetet tovább árnyalja az Érden érvényben lévő építési korlátozás, amelynek értelmében kizárólag családi házak építhetők, társasházak nem.

A vevők körében a fiatal házasok a legaktívabbak, akik az ingatlanvásárláshoz a CSOK Pluszt, a Babaváró támogatást és az Otthon Start hitelt is igyekeznek igénybe venni. Utóbbi iránt az elmúlt hetekben megnőtt az érdeklődés egy terjedő, ám tényalap nélküli szóbeszéd miatt, miszerint a kormány szeptembertől kivezeti ezt a támogatást. Sokan emiatt még a nyáron próbálják kihasználni a lehetőséget, bár az érdi ingatlanpiacon a következő hónapokban összességében nem várható kiemelkedő forgalom, sokkal inkább a kínálat további erősödésére lehet számítani.