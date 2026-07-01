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Tech

Furcsa döntést hozott az Egyesült Államok: mégis szabad utat kapott a félelmetes mesterséges intelligencia

Pénzcentrum
2026. július 1. 08:56

Az amerikai kereskedelmi minisztérium feloldotta az Anthropic mesterségesintelligencia-modelljeire, a Fable-re és a Mythosra vonatkozó exportkorlátozásokat. A döntés alig három héttel azután született meg, hogy a legfejlettebb rendszerek elérhetőségét nemzetbiztonsági aggályok miatt felfüggesztették, a feloldásra pedig azt követően került sor, hogy a vállalat szigorú biztonsági garanciákat vállalt - számolt be a Portfolio.

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Washington az utóbbi időben szigorúbban ellenőrzi az új modellek piacra lépését, mivel tart attól, hogy a fejlett mesterséges intelligenciát Kína, Oroszország vagy más államok katonai és hírszerzési célokra használhatják fel. Ennek nyomán az Anthropic egy június 12-i rendelet miatt korlátozta a Mythos 5 és a Fable 5 elérhetőségét. Bár a kormányzat a múlt héten már engedélyezte a Mythos 5 kiadását, ezt akkor még csak néhány megbízhatónak minősített amerikai szervezet számára tették lehetővé. A vállalat most közölte, hogy a kereskedelmi tárca visszavonta a tilalmat, így megkezdhetik a hozzáférés teljes helyreállítását.

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Howard Lutnick kereskedelmi miniszter hivatalos levélben erősítette meg a döntést, de kikötötte, hogy a tárca fenntartja a felülvizsgálat jogát, ha a cég nem teljesíti a vállalásait. Az Anthropic ígéretet tett a biztonsági kockázatok proaktív felderítésére és kezelésére, a kormányzati szervekkel való együttműködésre, valamint a rosszindulatú tevékenységek azonnali bejelentésére.

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Bár a Fable és a Mythos ugyanarra az alapra épül, előbbit a széles nyilvánosságnak szánják, míg az utóbbinál bizonyos biztonsági korlátozásokat feloldottak. A cég egy új védelmi megoldást is bevezetett, amely kifejezetten azt a módszert blokkolja, amellyel a kormányzat korábban, tesztelési céllal, sikeresen kijátszotta a Fable 5 védelmi rendszerét. Szakértők szerint a Mythos-modellek illetéktelen kezekben jelentősen felgyorsíthatják a kifinomult kibertámadások kivitelezését, különösen a bonyolult, régebbi rendszerekre épülő ágazatokban, amilyen például a bankszektor is.

A kormányzati beavatkozások komoly kritikát váltottak ki a piaci szereplők körében, akik átláthatatlannak tartották a megbízhatósági minősítések rendszerét. A szigorúbb ellenőrzések időszaka Donald Trump elnök rendeletével indult el, amely egy önkéntes keretrendszert hozott létre. Ennek értelmében a fejlesztők a legújabb csúcsmodelleket akár harminc napra is átadhatják az amerikai kormánynak tesztelésre, mielőtt azokat a partnereik számára elérhetővé tennék. Ezzel a szabályozási háttérrel párhuzamosan az Anthropic és az OpenAI egyaránt benyújtotta a bizalmas tőzsdei bevezetésre vonatkozó kérelmét.
Címlapkép: Getty Images
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