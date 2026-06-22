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Megdöbbentő kijelentés Oroszországból: már a céldátum is megvan a fegyveres összecsapásra?
Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes szerint Európa és a NATO 2030 körül fegyveres konfliktusra készül Oroszország ellen, amelynek célja Moszkva stratégiai legyőzése. Az európai vezetők ezzel szemben szintén egy lehetséges háborúra figyelmeztetnek ugyanebben az időszakban, ám ők egy esetleges orosz támadástól tartva erősítik védelmi képességeiket - számolt be a Portfolio.
A diplomata az orosz Izvesztyija című lapnak adott interjújában a jelenlegi európai fegyverkezési folyamatokat a második világháború előtti időszakhoz, egészen pontosan a náci Németország 1941-es támadását megelőző eseményekhez hasonlította.
Kijelentette, hogy a NATO és az uniós tagállamok külpolitikája, valamint megfogalmazott prioritásai mind arra utalnak, hogy legfőbb céljuk Oroszország stratégiai vereségének elérése. Ezzel szemben az európai országok úgy vélik, hogy az elkövetkező években éppen Moszkva részéről fenyeget egy esetleges katonai invázió.
Az ukrajnai háború kirobbanása óta megváltozott biztonsági környezet miatt a NATO jelentős védelmi fejlesztésekbe kezdett, amelyek elsődleges célja az elrettentő erő biztosítása.
A nyugati vezetők többsége szintén 2030 körülre teszi egy lehetséges orosz támadás időpontját, bár ezzel a forgatókönyvvel nem mindenki ért egyet. Alexander Stubb finn államfő például úgy látja, hogy nem kell nyílt inváziótól tartani, mert Moszkva várhatóan megmarad a hibrid hadviselés eszközeinek alkalmazásánál.
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